Tarihte bugün ne oldu? 27 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

27 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 27 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1521 - Mastaba Meydan Muharebesi: Canberdi Gazali İsyanı bastırıldı.

1695 - II. Ahmet'in ölümüyle, II. Mustafa Osmanlı padişahı oldu.

1785 - Georgia Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) kuruldu.

1880 - Thomas Edison, elektrik ampulünün patentini aldı.

1901 - Alman Çeşmesi açıldı.

1915 - Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, Haiti'yi işgal etti.

1918 - Amerikalı romancı Edgar Rice Burroughs'un yarattığı "Tarzan"ı konu alan ilk film, Gorillerin Tarzanı (Tarzan of the Apes) adıyla ABD'de gösterime girdi. Oyuncu Elmo Lincoln, beyazperdenin ilk Tarzan'ı oldu.

1923 - İzmir'e gelen Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka'da trenden inerek, Ege gezisine başladığı gün (14 Ocak) ölen annesinin (Zübeyde Hanım) kabrini ziyaret etti.

1926 - John Logie Baird ilk televizyon yayınını gerçekleştirdi.

1934 - Fransa'da Camille Chautemps istifa etti. Yeni hükûmeti, Édouard Daladier kurdu.

1934 - İpek Film Stüdyosu senaryo yarışması açtı.

1937 - Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında, Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.

1940 - Millî Koruma Kanunu, Resmi Gazete'de yayınlandı.

1941 - II. Dünya Savaşı'nda İngilizler Eritre'ye girdi.

1943 - Varlık Vergisini ödemeyen mükellefler, borçlarını "bedenen çalışarak ödemeleri" için çalışma kamplarına gönderildi. Tümü İstanbullu gayrimüslimlerden oluşan 32 kişilik ilk kafile Aşkale'ye doğru yola çıktı.

1945 - Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu birlikleri, Polonya'da Almanya'nın kurduğu Auschwitz-Birkenau Toplama ve İmha Kampını ele geçirdi.

1947 - Öğretim kurumları dışında din eğitimine izin verildi.

1948 - İlk teyp satışa çıktı.

1954 - Köy Enstitüleri ile İlk Öğretmen Okullarını, "İlk Öğretmen Okulları" adı altında birleştiren yasa Meclis'te kabul edildi. Böylece Köy Enstitüleri kapatıldı.

1954 - Millet Partisi kapatıldı; din esasına dayanan ve amacını gizleyen bir parti olduğu iddia edildi, yöneticileri de birer gün hapis ve 250'şer kuruş para cezasına çarptırıldı.

1956 - Yabancı petrol şirketi Mobil, Türkiye'de petrol arama ruhsatını alan ilk firma oldu.

1958 - Kıbrıs'ta 10 bin Türk "Taksim" lehinde gösteri yaptı. İngiliz askerleri topluluğun üzerine zırhlı araçlarla yürüdü, yaralananlar oldu.

1965 - Ord. Prof. Ali Fuat Başgil'in 5 yıl hapsi istendi. Ali Fuat Başgil İsviçre'de Fransızca olarak 27 Mayıs Askeri İhtilali adlı bir kitap yayınlamıştı.

1967 - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, yeni yönetmelik hükümlerini protesto için boykota başladılar.

1967 - Apollo-1 uzay aracı, Kennedy Uzay Merkezi'nde test edildiği sırada yandı: Astronotlar Gus Grissom, Edward Higgins White ve Roger Chaffee hayatlarını kaybetti.

1969 - İstanbul Aksaray'daki Küçük Opera Tiyatrosu tamamen yandı.

1969 - Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası'na (TEKSİF) bağlı 5 fabrikada daha grev başladı. 7915 işçi işi bıraktı.

1971 - Türkiye İşçi Partisi Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay öldürüldü.

1972 - Süleyman Demirel, "Rejimi değiştirme gayreti siyasi suç değildir" dedi.

1973 - Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam ateşkes anlaşması imzaladı.

1973 - Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, Ermeni örgüt ASALA tarafından öldürüldü.

1974 - Kıbrıs'ı Yunanistan'a vermek isteyen EOKA lideri Yorgo Grivas, Kıbrıs'ta kalp krizinden öldü, öldüğünde 75 yaşındaydı.

1980 - Beyoğlu'ndaki tarihi Markiz Pastanesi kapandı. Markiz, 23 Aralık 2003'te yeniden açıldı.

1983 - Dünyanın en uzun (53,9 km) denizaltı tüneli olan Seikan Tüneli açıldı. Tünel Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlıyor.

1984 - Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürmekten sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki ölüm cezası kararı Yargıtayca bozuldu. Altı yıldır tutuklu bulunan İbrahim Çiftçi tahliye edildi.

1988 - Server Tanilli'nin Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz adlı kitabı toplatıldı.

1991 - Somali diktatörü Siad Barre, isyancıların Başkent Mogadişu'yu ele geçirmesi üzerine ülkeden kaçtı.

1994 - İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, İstanbul Kumkapı Polis Karakolu'nda gözaltına alınan Vakkas Dost isimli vatandaşın, polis memuru Nurettin Öztürk tarafından dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.

1994 - Özgür Gündem gazetesinin Ankara temsilciliğinde patlama oldu. Gazetenin Ankara Haber Merkezi'ne de molotof kokteyli atıldı.

1995 - Eylül 1994'ten beri Paris'te cezaevinde bulunan Dev-Sol lideri Dursun Karataş, 1995'te serbest bırakıldı. Dursun Karataş, sahte kimlikle Fransa'ya giriş yaparken tutuklanmıştı.

1995 - Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye tarafından çekince koyularak kabul edildi.

1996 - Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına, Yunan ve Türk gazetecilerin ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yarattı.

1996 - Bursa'da 1963 yılından beri hizmet veren Teleferik özelleştirildi.

2000 - Kamuoyunda, İkinci Manisa davası olarak bilinen 10'u tutuklu 14 sanığın yargılandığı ve Yargıtay tarafından iki kez usulden bozulan davada, sanıklar, 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2010 - Apple'ın patronu Steve Jobs, aylardır beklenen taşınabilir bilgisayar ve akıllı telefon arası çok fonksiyonlu tablet bilgisayarı iPad'i tanıttı.

2014 - Suriye'ye İsrail hava saldırısı gerçekleşti.

DOĞUMLAR

1571 - I. Abbas, Safevi Hanedanlığının 5. hükümdarı (ö. 1629)

1756 - Wolfgang Amadeus Mozart, Avusturyalı besteci (ö. 1791)

1823 - Edouard Lalo, Fransız besteci (ö. 1892)

1826 - Mihail Yevgrafoviç Saltıkov-Şçedrin, Rus hiciv ustası ve romancı (ö. 1889)

1832 - Lewis Carroll, İngiliz yazar, matematikçi ve mantıkçı (ö. 1898)

1836 - Leopold von Sacher-Masoch, Avusturyalı yazar (ö.1895)

1859 - II. Wilhelm, Almanya İmparatoru (ö. 1941)

1881 - Sveinn Björnsson, İzlanda'nın ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1952)

1903 - John Carew Eccles, Avustralyalı nörofizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1997)

1905 - Burhan Atak, Türk futbolcu (ö. 1987)

1910 - Edvard Kardelj, Yugoslav marksizminin kurucusu ve devrimci siyaset adamı (ö. 1979)

1919 - Hüseyin Peyda, Türk sinema oyuncusu (ö. 1990)

1921 - Donna Reed, Amerikalı oyuncu (ö. 1986)

1924 - Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve siyasetçi (ö. 2012)

1926 - Ingrid Thulin, İsveçli oyuncu (ö. 2004)

1931 - Gazanfer Özcan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2009)

1932 - Boris Anfiyanoviç Şahlin, Sovyet jimnastikçi (üç Olimpiyatta altın madalya kazanan ve 10 kez dünya şampiyonu olan) (ö. 2008)

1934 - Edith Cresson, Fransa'nın ilk kadın Başbakanı

1936 - Samuel C. C. Ting, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1942 - Tasuku Honjo, Japon bilim adamı, immünolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1940 - Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Türk siyasetçi, eski Bursa milletvekili ve iş insanı

1944 - Mairead Corrigan, İrlandalı sosyal hizmet uzmanı (Katolik ve Protestanları bir araya getiren Barış İnsanları Örgütü'nün kurucusu ve 1976 Nobel Barış Ödülü'nün Betty Williams'la birlikte sahibi)

1944 - Nick Mason, İngiliz müzisyen ve Pink Floyd grubunun bateristi

1948 - Mikhail Baryshnikov, Rus dansçı

1948 - Valeri Brainin, Rus-Alman müzik yöneticisi, müzik bilimci, besteci ve şair

1955 - Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

- Burhanettin Kocamaz, Türk siyasetçi

1957 - Frank Miller, Amerikalı çizgi romancı, yazar ve film yönetmeni

1964 - Lale Başar, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu

1965 - Attila Sekerlioglu, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu ve teknik direktör

1965 - Oktay Kaynarca, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1969 - Süleyman Atanısev, Türk tiyatro oyuncusu

1970 - Heather Nauert, Amerikalı gazeteci ve diplomat

1974 - Ole Einar Bjørndalen, Norveçli biatlet

1980 - Austin O'Riley, Amerikalı çıplak model ve pornografik film oyuncusu

1987 - Lupe Fuentes, Amerikalı çıplak model ve pornografik film oyuncusu

1997 - Betül Kutlu, Türk basketbolcu

ÖLÜMLER

98 - Nerva, Roma imparatoru (d. 30)

1635 - Nef'i, Türk şair (d. 1572)

1814 - Johann Gottlieb Fichte, Alman filozof (d. 1762)

1851 - John James Audubon Amerikalı ressam (d. 1785)

1901 - Giuseppe Verdi, İtalyan besteci (d. 1813)

1913 - Ebüzziya Tevfik Bey, Türk gazeteci, yazar, yayıncı ve hattat (d. 1849)

1922 - Nellie Bly, Amerikalı gazeteci (d. 1864)

1939 - Salih Münir Paşa, Türk diplomat ve eski Paris Büyükelçisi (d. 1859)

1940 - Isaac Babel, Sovyet-Rus yazar (d. 1894)

1949 - Boris Vladimiroviç Asafiev, Rus müzikolog ve besteci (d. 1884)

1967 - Luigi Tenco, İtalyan müzisyen (d. 1938)

1972 - Şefik İnan, Türk siyasetçi (d. 1913)

1974 - Georgios Grivas, Kıbrıslı asker ve Rum tedhiş örgütü EOKA'nın lideri (d. 1898)

1978 - Uğur Güçlü, Türk sinema oyuncusu (d. 1942)

1983 - Louis de Funès, Fransız sinema oyuncusu (d. 1914)

2008 - Suharto, Endonezya Devlet Başkanı (d. 1921)

2009 - John Updike, Amerikalı romancı (d. 1932)

2010 - Howard Zinn, Amerikalı tarihçi (d. 1922)

2010 - Jerome David Salinger, Amerikalı romancı (d. 1919)

2011 - Öner Ünalan, Türk yazar, çevirmen ve araştırmacı (d. 1935)

2014 - Pete Seeger, Amerikalı insan hakları savunucusu ve şarkıcı (d. 1919

2015 - Charles Townes, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1915)

2017 - Brunhilde Pomsel, Alman radyocu ve haber muhabiri (d. 1911)

2018 - Ingvar Kamprad, İsveçli iş adamı ve IKEA'nın kurucusu (d. 1926)

BAYRAMLAR VE YILDÖNÜMLERİ

Uluslararası Holokost Anma Günü