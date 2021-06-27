Tarihte bugün ne oldu? 27 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
27 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• MÖ 209 - Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıkışı.
• 1565 - Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu. Veziriazamlığı, üç Padişah döneminde sürdü. (Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad).
• 1878 - Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi, "Tercüman-ı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.
• 1884 - İstanbul'da, Beyazıt Devlet Kütüphanesi kuruldu.
• 1893 - New York Borsası çöktü.
• 1905 - Kurtlu yemeğe karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus Savaş gemisi Potemkin'in mürettebatı Karadeniz'de ayaklanıp, gemiyi Odessa'ya doğru yönlendirdi. Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa'da başladı.
• 1916 - Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı.
• 1917 - Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.
• 1918 - Azerice, Azerbaycan'da resmi devlet dili ilan edildi.
• 1923 - Çift kanatlı bir uçağa, ilk kez havada yakıt ikmali yapıldı.
• 1938 - Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.
• 1946 - Müttefikler, On İki Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.
• 1950 - Amerika Birleşik Devletleri, Kore Savaşı'na asker yollama kararı aldı.
• 1950 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler üyelerine Güney Kore'ye yardım çağrısında bulundu.
• 1954 - Guatemala'da CIA'nın desteklediği darbeyle, halkın seçtiği Hükûmet devrildi.
• 1954 - Dünyanın ilk nükleer enerji santrali, Moskova yakınlarında Obninsk'de açıldı.
• 1957 - Louisiana ve Teksas'ta meydana gelen Audrey kasırgası, 500 kişinin ölümüne yol açtı.
• 1964 - Emekli Süvari Binbaşı Fethi Gürcan, idam edildi. Gürcan, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Benzer bir girişimi, Talat Aydemir ile 20 Mayıs 1963'te tekrarlayınca yargılanmış ve idama mahkûm olmuştu.
• 1964 - Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti, 15 yaşından büyük Türklerin Ada'ya girişini yasakladı.
• 1967 - Dünyanın ilk bankamatiği, Londra'nın Enfield semtinde hizmete girdi.
• 1974 - Richard Nixon, Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti.
• 1976 - Fransız Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Tel Aviv-Atina-Paris seferini yapmakta iken FKÖ militanlarınca kaçırıldı ve Uganda'nın Entebbe şehrindeki Entebbe Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.
• 1977 - Cibuti Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
• 1978 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne bomba atıldı; Benzin yokluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
• 1979 - Muhammet Ali, boksu bıraktığını açıkladı.
• 1980 - Adana Cezaevi'nden bir grup tutuklu, tünel yoluyla firar etmeye çalıştı. Güvenlik kuvvetleri ateş açtı; 4 tutuklu öldü.
• 1980 - İtalyan Hava Yolları'na ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı, İtalya'nın Ustica adası yakınlarında düştü: 81 kişi öldü.
• 1984 - TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti.
• 1987 - Gaziantep Üniversitesi kuruldu.
• 1988 - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Lyon Garı'nda tren kazası: 56 ölü, 60 yaralı.
• 1991 - Yugoslav Halk Ordusu, Slovenya'ya karşı operasyon başlattı.
• 1998 - Adana'nın Ceyhan ilçesi merkez üslü depremde 144 kişi öldü.
• 2004 - Boris Tadiç, Sırbistan-Karadağ Cumhurbaşkanı seçildi.
• 2007 - Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, görevinden ayrıldı.
DOĞUMLAR
• 1350 - II. Manuil, Bizans İmparatoru (ö. 1425)
• 1462 - XII. Louis, Fransa Kralı (ö. 1515)
• 1740 - John Latham, İngiliz doktor, doğa tarihçisi, ornitolog ve yazar (ö. 1837)
• 1806 - Augustus De Morgan, Britanyalı matematikçi ve mantıkçı (ö. 1871)
• 1838 - Paul Von Mauser, Alman silah tasarımcısı (ö. 1914)
• 1869 - Emma Goldman, Litvan anarko-komünist yazar (ö. 1940)
• 1869 - Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1941)
• 1877 - Charles Glover Barkla, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1944)
• 1880 - Helen Keller, Amerikalı pedagog (ö. 1968)
• 1914 - Helena Benitez, Filipinli siyasetçi ve bürokrat (ö. 2016)
• 1921 - Yusuf Atılgan, Türk roman ve öykü yazarı (ö. 1989)
• 1930 - Ross Perot, Amerikalı iş adamı ve siyasetçi
• 1931 - Tolon Tosun, Türk sporcu, atlet ve diş hekimi (ö.1993)
• 1931 - Martinus Veltman, Hollandalı teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)
• 1936 - Kutlu Payaslı, Türk şarkıcı ve besteci
• 1941 - Krzysztof Kieslowski, Polonyalı yönetmen (ö. 1996)
• 1951 - Mary McAleese, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda Cumhurbaşkanı
• 1952 - Rita Russek, Alman oyuncu
• 1955 - Isabelle Adjani, Fransız sinema oyuncusu
• 1959 - Janusz Kaminski, Polonyalı görüntü yönetmeni ve film yönetmeni
• 1960 - Axel Rudi Pell, Alman heavy metal gitaristi
• 1966 - J.J. Abrams, Amerikalı yapımcı, yönetmen ve senarist
• 1968 - Pascale Bussières, Kanadalı oyuncu
• 1969 - Alessandro Esseno, İtalyan besteci
• 1970 - Cecily von Ziegesar, Amerikalı yazar
• 1973 - Özge Fışkın, Türk rock müzik şarkıcısı
• 1974 - Christian Kane, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı-söz yazarı
• 1975 - Tobey Maguire, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1976 - Wagner Moura, Brezilyalı sinema ve dizi oyuncusu
• 1977 - Raúl González, İspanyol futbolcu
• 1978 - Petra Frey, Avusturyalı şarkıcı
• 1979 - Fabrizo Miccoli, İtalyan millî futbolcu
• 1980 - Hugo Campagnaro, Arjantinli futbolcu
• 1980 - Tobin Radcliffe, Amerikalı oyuncu
• 1981 - Martina García, Kolombiyalı manken, dizi ve sinema oyuncusu
• 1983 - Alsu, Tatar asıllı Rus şarkıcı
• 1984 - Iosif Cholevas, Almanya doğumlu Yunan millî futbolcu
• 1984 - Gökhan İnler, Türk asıllı İsviçreli millî futbolcu
• 1985 - Svetlana Kuznetsova, Rus tenis oyuncusu
• 1985 - Nico Rosberg, Fin-Alman Formula 1 pilotu
• 1986 - Drake Bell, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
• 1986 - Sam Claflin, İngiliz oyuncu
• 1987 - Ed Westwick, İngiliz oyuncu
• 1988 - Landry Fields, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1988 - Matthew Spiranovic, Avustralyalı millî futbolcu
• 1989 - Matthew Lewis, İngiliz oyuncu
• 1990 - Laura van der Heijden, Hollandalı hentbolcu
• 1991 - Jordy Clasie, Hollandalı millî futbolcu
• 1991 - Özge Yavaş, Türk basketbolcu
• 1993 - Gamze Alikaya, Türk voleybolcu
• 1999 - Chandler Riggs, Amerikalı çocuk oyuncu
ÖLÜMLER
• MÖ 1212 - II. Ramses, Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından biri (d. MÖ 1302)
• 1574 - Giorgio Vasari, İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar (d. 1511)
• 1636 - Date Masamune, Japon siyasetçi ve Daimyo (d. 1567)
• 1831 - Sophie Germain, Fransız asıllı matematikçi, fizikçi ve filozof (d. 1776)
• 1844 - Joseph Smith, Jr., Mormonluk adıyla bilinen İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin kurucusu olup ilk başkanı ve Mormon peygamberlerinden biri (d. 1805)
• 1876 - Harriet Martineau, İngiliz sosyolog (d. 1802)
• 1878 - Sarah Helen Whitman, Amerikalı şair, deneme yazarı, transandantalist ve spiritüalist (d. 1803)
• 1916 - ?tefan Luchian, Rumen ressam (d. 1868)
• 1930 - Kakutsa Çolokaşvili, Gürcü subayı ve Gürcistan'daki Anti-Sovyet gerilla hareketinin komutanı (d. 1888)
• 1936 - Mike Bernard, Amerikalı Ragtime müzisyeni (d. 1875)
• 1944 - Milan Hodza, Slovak politikacı (d. 1878)
• 1945 - Emil Hácha, Çek avukat (d. 1872)
• 1961 - Hélène Dutrieu, Belçikalı bisiklet yarışmacısı, motosiklet yarışmacısı, otomobil yarışmacısı ve pilot (d. 1877)
• 1964 - Fethi Gürcan, Türk Süvari Binbaşı (20 Mayıs 1963 ayaklanması liderlerinden) (d. 1922)
• 1975 - G. I. Taylor, İngiliz fizikçi ve matematikçi (d. 1886)
• 1985 - Kövkeb Kamil kızı Seferaliyeva, Azeri kökenli Sovyet klasik piyanisti (d. 1907)
• 1992 - Mihails Tals, Leton satranç büyükustası (d. 1936)
• 1996 - Albert R. Broccoli, Amerikalı film yapımcısı (d. 1909)
• 1998 - Kerim Tekin, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1975)
• 1999 - Yorgo Papadopulos, Yunan asker ve cunta lideri (d. 1919)
• 2000 - Pierre Pflimlin, Fransız siyasetçi (d. 1907)
• 2001 - Jack Lemmon, Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1925)
• 2001 - Tove Jansson, Fin romancı, ressam, çizgi karikatür bant yazarı ve çizeri (d. 1914)
• 2002 - John Entwistle, İngiliz müzisyen (d. 1944)
• 2003 - David Newman, Amerikalı film yapımcısı (d. 1937)
• 2009 - Gale Storm, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1922)
• 2011 - Elaine Stewart, Amerikalı oyuncu ve model (d. 1930)
• 2013 - Sayavuş Aslan, Azerbaycanlı komedi oyuncusu (d. 1935)
• 2014 - Bobby Womack, Amerikalı müzisyen (d. 1944)
• 2015 - Chris Squire, İngiliz müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1948)
• 2016 - Bud Spencer, İtalyan yazar, oyuncu, eski yüzücü (d. 1929)
• 2016 - Alvin Toffler, Amerikalı yazar ve gelecekçi (d. 1928)
• 2017 - Peter Ludwig Berger, Amerikalı sosyolog ve teolog (d. 1929)
• 2017 - Piotr Bikont, Polonyalı politika yazarı, gazeteci, yemek uzmanı ve tiyatro yönetmeni (d. 1955)
• 2017 - Michael Bond, İngiliz yazar (d. 1927)
• 2017 - Michael Nyqvist, İsveçli aktör (d. 1960)
• 2017 - Mustafa Talas, Suriyeli asker ve siyasetçi (d. 1932)
• 2018 - Ahron Daum, İsrailli haham (d. 1951)
• 2018 - Steve Ditko, Amerikalı yazar (d. 1927)
• 2018 - Joseph Jackson, Amerikalı müzisyen (d. 1928)
• 2018 - Steven Hilliard Stern, Kanadalı film yapımcısı, yönetmeni ve senarist (d. 1937)
• 2018 - Vladimir Andreyeviç Uspenski, Rus matematikçi, dilbilimci, yazar, fizik ve matematik doktoru (d. 1930)
• 2019 - Justin Raimondo, Amerikalı yazar, siyasetçi ve yayın yönetmeni (d. 1951)
• 2020 - Freddy Cole, Amerikalı siyahi caz şarkıcısı ve piyanist (d. 1931)
• 2020 - Linda Cristal, Arjantinli aktris (d. 1931)
• 2020 - Antonio Cuenco, Filipinli politikacı (d. 1936)
• 2020 - Ilija Petkovic, Sırp asıllı Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1945)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
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