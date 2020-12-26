Tarihte bugün ne oldu? 26 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Aralık'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 26 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Aralık'ta yaşananlar!

26.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:03
Tarihte bugün ne oldu? 26 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 26 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

26 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 26 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Aralık tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1898 - Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini ilan ettiler. Curie'ler, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülünü aldılar.

1908 - Jack Johnson, Sidney Avustralya'da Tommy Burns'ü yenerek Dünyanın ilk siyah ağır siklet boks şampiyonu oldu.

1925 - Uluslararası saat ve takvimin kullanımı TBMM'de kabul edildi.

1933 - FM radyo'nun patenti alındı.

1975 - Sovyetler Birliği, Dünyanın ilk süpersonik taşıma uçağı olan Tupolev Tu-144'ü hizmete soktu.

1982 - Time dergisi yılın adamı listesi'ne ilk kez insan olmayan bir nesne girdi: Kişisel bilgisayar.

1988 - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, sinema alanındaki çalışmaları ve katkıları nedeniyle sinema yönetmeni Lütfü Akad'a verildi.

1995 - Uzun yıllar devam edecek olan Manisa davasına konu olan Manisalı gençler göz altına alındı.

1996 - TBMM, Susurluk Komisyonu'na bilgi veren Millî İstihbarat Teşkilatı (Millî İstihbarat Teşkilatı) Kontr-terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Millî İstihbarat Teşkilatı'nın Abdullah Çatlı'yı 1980 sonrası yurtdışı operasyonlarda kullandığını açıkladı.

2004 - Hint okyanusu tabanında (kuzey Endonezya, Aceh yakınlarında) meydana gelen 9,7 şiddetindeki güçlü depremin yarattığı tsunami, güneydoğu Asya'da okyanusa kıyısı bulunan 13 ülkede 200.000 den fazla kişinin ölümüne veya kaybolmasına yol açtı. Yalnızca Endonezya'da 128.000 kişi öldü.

DOĞUMLAR

1791 - Charles Babbage, İngiliz matematikçi (ö. 1871)

1891 - Henry Miller, Amerikalı romancı (ö. 1980)

1893 - Mao Zedung, Çin Komünist Partisi kurucusu, devlet adamı (ö. 1976)

1904 - Alejo Carpentier, Kübalı yazar (ö. 1980)

1977 - Fatih Akyel, futbolcu

ÖLÜMLER

1890 - Heinrich Schliemann, Almanarkeolog (d. 1822)

1972 - Harry S. Truman, 33. ABD başkanı (d. 1884)

1981 - Suat Hayri Ürgüplü, eski başbakanlardan (d. 1903)

1997 - Cahit Arf, matematikçi (d. 1910)

2006 - Gerald Ford, ABD eski başkanlarından (d. 1913)

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