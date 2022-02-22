Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat'ta doğan ünlüler! 23 Şubat'ta ne oldu? 23 Şubat ne günü?

23 Şubat'ta doğan ünlüler! 23 Şubat'ta ne oldu? 23 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 23 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat ne günü? 23 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

23 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

23 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

532 - Bizans imparatoru I. Justinianus, Konstantinopolis'te Ayasofya'nın inşası emrini verdi.

1653 - Batı Anadolu'daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.

1660 - XI. Karl, İsveç Kralı oldu.

1893 - Rudolf Diesel, dizel motorun patentini aldı.

1898 - Émile Zola, Fransız Hükûmetini anti-semitist tutumundan dolayı eleştirdiği için hapse girdi.

1903 - Küba, Guantanamo Körfezini Amerika Birleşik Devletleri'ne kiraladı.

1918 - Kızıl Ordu, Lev Troçki tarafından kuruldu.

1921 - Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da bir konferans toplandı. Konferans, 12 Martta bir anlaşmaya varılamadan dağıldı.

1934 - III. Léopold, Belçika Kralı oldu.

1940 - "Pinokyo" adlı animasyon filmi, gösterime girdi.

1941 - Plütonyum, Dr. Glenn T. Seaborg tarafından ilk defa ayrıştırıldı ve üretildi.

1944 - Büyük Çeçen Sürgünü; bu sürgünle 500 bin Çeçen-İnguş, anavatanlarından Orta Asya'ya sürüldü.

1945 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde Posen'deki Alman garnizonu teslim oldu.

1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Iwo Jima Muharebesi sırasında, Suribachi Tepesine ABD bayrağı dikildi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Manila, ABD'nin eline geçti.

1945 - Türkiye - ABD ikili yardım antlaşması imzalandı.

1945 - Türkiye, Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1947 - Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) kuruldu.

1954 - Çocuk felci enfeksiyonuna karşı, Salk aşısıyla yapılan ilk kitlesel aşılama programı, Pittsburgh'da başlatıldı. (Sabin aşısı ise 1962'de gelecektir)

1955 - Edgar Faure, Fransa başbakanı seçildi.

1966 - Suriye'de askerî darbe oldu, Hükûmet devrildi.

1977 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Tan, Okulu kapattı. Öğrenciler, jandarma gözetiminde yurtları terk etti. 14 Şubat'ta Rektör olarak atanan Hasan Tan, öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

1978 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.

1980 - Ayetullah Humeyni, ABD Elçiliği'ndeki rehinelerin akıbetine, İran Parlamentosu'nun karar vereceğini belirtti.

1981 - Yaklaşık 200 kişilik isyancı ordu mensubu (Guardia Civil) güçler, Antonio Tejero liderliğinde İspanya Parlamentosunu bastı ve milletvekillerini rehin aldı.

1987 - Büyük Macellan Bulutu içinde bir süpernova gözlendi.

1991 - Körfez Savaşı: ABD Kara Kuvvetleri, Suudi Arabistan sınırını geçerek Irak topraklarına girdi.

1991 - Tayland'da general Sunthorn Kongsompong, kansız bir darbe ile Başbakan Chatichai Choonhavan'ı görevden alarak yönetimi ele geçirdi.

1994 - Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

1997 - Genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvan olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen Dolly adlı koyunun, İskoçya'daki Roslin Enstitüsü'nde klonlandığı duyuruldu.

1997 - Rus uzay istasyonu Mir'de büyük bir yangın çıktı.

1998 - Usame bin Ladin bir fetva yayımlayarak, bütün Yahudi ve haçlılara karşı cihad ilan etti.

1999 - Avusturya'da Galtür köyüne çığ düştü: 31 kişi öldü.

2005 - MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle uygulanmaya başlandı.

2010 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'deki bir maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. (bknz. Odaköy maden kazası)

2020 - İran-Türkiye depremleri: İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 Mw ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

23 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

23 Şubatta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1133 - Zafir, 8 Ekim 1149 - Mart 1154 döneminde Yedinci Fâtımî Hâlifesi ve İsmâilîyye-Hafizilik Mezhebi'nin "Ikinci İmâmı" (ö. 1154)

1417 - II. Paulus, 1464-71 arasında papa (d. 1471)

1443 - Matthias Corvinus, Macaristan Kralı (ö. 1490)

1633 - Samuel Pepys, İngiliz yazar ve bürokrat (ö. 1703)

1646 - Tokugawa Tsunayoshi, Tokugawa Hanedanlığı'nın 5. şogunu (ö. 1709)

1739 - Sergey Lazareviç Laşkarev, Rus asker (ö. 1814)

1744 - Mayer Amschel Rothschild, Rothschild hanedanlığı kurucusu (ö. 1812)

1817 - George Frederick Watts, İngiliz ressam ve heykeltıraş (ö. 1904)

1822 - Giovanni Battista de Rossi, İtalyan epigraf ve arkeolog (ö. 1894)

1840 - Carl Menger, Avusturyalı iktisatçı (ö. 1921)

1845 - Afonso, Brezilya İmparatorluğu tahtının veliahtı (ö. 1847)

1868 - William Edward Burghardt Du Bois, Amerikalı sosyolog (ö. 1963)

1868 - Henry Bergman, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1946)

1878 - Ayaz İshaki, Tatar yazar (ö. 1954)

1879 - Kazimir Maleviç, Rus ressam ve sanat teorisyeni (ö. 1935)

1879 - Gustav Oelsner, Alman mimar ve şehir planlamacı (ö. 1956)

1883 - Karl Jaspers, Alman yazar (ö. 1969)

1884 - Kazimierz Funk, Polonyalı biyokimyacı (ö. 1967)

1889 - Victor Fleming, Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1949)

1891 - Petras Klimas, Litvanyalı diplomat, yazar ve tarihçi (ö. 1969)

1897 - Mordechai Namir, İsrailli politikacı (ö. 1975)

1899 - Erich Kästner, Alman yazar (ö. 1974)

1899 - Norman Taurog, Amerikalı film yönetmeni ve senarist (ö. 1981)

1903 - Julius Fucík, Çek gazeteci (ö. 1943)

1911 - Şemsi Bedelbeyli, Azeri tiyatro oyuncusu ve yönetmen (ö. 1987)

1915 - Paul Tibbets, Amerikalı asker ve pilot (Hiroşima'ya atom bombası atan Enola Gay adlı B-29 Superfortress tipi uçağın pilotu) (ö. 2007)

1940 - Kamer Genç, Türk siyasetçi (ö. 2016)

1940 - Peter Fonda, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2019)

1947 - Bogdan Tanjevic, Karadağlı basketbol koçu

1948 - Taylan Özgür, Türk devrimci (ö. 1969)

1953 - Adnan Polat, Türk iş adamı ve eski Galatasaray başkanı

1954 - Viktor Yuşçenko, Ukrayna Devlet Başkanı

1955 - Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Türk öykücü ve şair

1955 - Yasin el-Kadı, Suudi Arabistanlı iş adamı

1960 - Naruhito, Japon veliaht prens

1963 - Radoslaw Sikorski, Polonyalı siyasetçi

1965 - Kristin Davis, Amerikalı aktris

1965 - Michael Dell, Amerikalı bilgisayar üreticisi

1967 - Chris Vrenna, Amerikalı müzisyen

1969 - Michael Campbell, Yeni Zelandalı golfçü

1970 - Niecy Nash, Amerikalı bir aktris, komedyen ve televizyon sunucusu

1973 - Pamela Spence, Türk şarkıcı

1976 - Kelly Macdonald, Emmy Ödülü sahibi, BAFTA adayı olmuş İskoç oyuncu

1977 - Ayhan Akman, Türk futbolcu ve teknik direktör

1981 - Gareth Barry, İngiliz eski futbolcudur

1981 - Jan Böhmermann, Alman televizyon sunucusu, gazeteci ve komedyen

1983 - Aziz Ansari, Hint asıllı Amerikalı oyuncu, komedyen ve sinemacı

1983 - Emily Blunt, İngiliz oyuncu

1983 - Mido, Mısırlı eski millî futbolcu ve teknik direktör

1985 - Yunus Çankaya, Türk basketbolcu

1986 - Skylar Grey, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1986 - Ola Svensson, İsveçli şarkıcı

1987 - Ab-Soul, Amerikalı hip hop sanatçısıdır

1994 - Dakota Fanning, Amerikalı oyuncu

1995 - Andrew Wiggins, Kanadalı profesyonel basketbolcu

1996 - D'Angelo Russell, Amerikalı profesyonel basketbolcu

23 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

23 Şubat'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

715 - I. Velid, Emevilerin altıncı halifesi (705-715) (d. 668)

943 - Vermandoislı II. Herbert, Fransız asilzade (d. 884)

1072 - Petrus Damianus, Kardinal olmuş Camaldolese keşişi - Kilise Doktoru (d. 1007)

1100 - Zhezong, Çin'in Song Hanedanı'nın yedinci imparatorudur (d. 1076)

1447 - IV. Eugenius, 3 Mart 1431 - 23 Şubat 1447 döneminde Papalık yapmıştır (d. 1383)

1464 - Zhengtong, Çin'in Ming Hanedanı'nın altıncı ve sekizinci imparatoru (d. 1427)

1507 - Gentile Bellini, İtalyan ressam (d. 1429)

1603 - Andrea Cesalpino, İtalyan bitki bilimci (d. 1519)

1766 - Stanislaw Leszczynsk, Polonya kralı, Litvanya Büyük Dükü, Lorraine Dükü (d. 1677)

1792 - Joshua Reynolds, İngiliz ressam (d. 1723)

1821 - John Keats, İngiliz şair (d. 1795)

1839 - Mihail Speranski, Rus reformist devlet adamı (d. 1772)

1848 - John Quincy Adams, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 6. Başkanı (d. 1767)

1855 - Carl Friedrich Gauss, Alman matematikçi, astronom ve fizikçi (d. 1777)

1879 - Albrecht von Roon, Prusyalı asker ve devlet adamı (d. 1803)

1899 - Gaëtan de Rochebouët, Fransız siyasetçi (d. 1813)

1908 - ?Friedrich von Esmarch??, Alman cerrah ve akademisyen ?(d. 1823)

1918 - Numan Çelebi Cihan, Kırım Halk Cumhuriyeti Başkanı (d. 1885)

1930 - Mabel Normand, Amerikalı oyuncu ve yönetmendir - Charlie Chaplin ve Roscoe "Fatty" Arbuckle ile birlikte pek çok film yapmış. (d. 1893)

1932 - Marigo Posio, Arnavut Ulusal Uyanış ve Bağımsızlık Hareketi'nin aktivisti (d. 1882)

1934 - Edward Elgar, İngiliz besteci (d. 1857)

1941 - Miralay Sadık Bey, Türk asker ve siyasetçi (d. 1860)

1943 - Thomas Madsen-Mygdal, Danimarka Başbakanıdır (d. 1876)

1945 - Aleksey Tolstoy, Rus yazar (d. 1883)

1946 - Mehmet Güneşdoğdu, Türk siyasetçi ve TBMM 4. ve 5. dönem Samsun milletvekili (d. 1871)

1946 - Ömer Bedrettin Uşaklı, Türk şair, bürokrat ve siyasetçi (d. 1904)

1946 - Tomoyuki Yamashita, Japon general (asılarak) (d. 1885)

1965 - Stan Laurel, Birleşik Krallık doğumlu Amerikalı oyuncu ve komedyen (Lorel - Hardi'nin Laurel'i) (d. 1890)

1969 - Suud bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1902)

1971 - Halit Fahri Ozansoy, Türk şair ve yazar (d. 1891)

1979 - Metin Yüksel, Türk aktivist ve Akıncılar Derneği'nin lideri (d. 1958)

1987 - Muzaffer İlkar, Türk müziği bestecisi (d. 1910)

1990 - James Maurice Gavin, Amerikalı asker (d. 1907)

1990 - José Napoleón Duarte, El Salvador Devlet Başkanı (d. 1925)

1996 - William Bonin, Amerikalı seri katil (idam) (d. 1947)

2000 - Ofra Haza, İsrailli şarkıcı (d. 1957)

2000 - Stanley Matthews, İngiliz futbolcu (d. 1915)

2003 - Robert K. Merton, Amerikalı sosyolog (d. 1910)

2003 - Hasanağa Turabov, Azeri oyuncu (d. 1938)

2005 - Sandra Dee, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1944)

2006 - Telmo Zarra, İspanyol eski millî futbolcu (d. 1921)

2008 - Janez Drnovšek, Sloven liberal politikacı (d. 1950)

2012 - Saffet Ulusoy, Türk iş adamı (d. 1930)

2013 - Osman Gidişoğlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1945)

2015 - Can Akbel, Türk radyo ve TV haber sunucusu (d. 1934)

2015 - James Aldridge, Avustralya-Britanyalı yazardır (d. 1918)

2016 - Ramón Castro, Kübalı ulusal figür ve politikacı (d. 1924)

2016 - Valérie Guignabodet, Fransız film yönetmeni ve senaristtir (d. 1965)

2016 - Tosun Terzioğlu, Türk matematikçi (d. 1942)

2017 - Alan Colmes, Amerikalı radyo televizyon sunucusu, blog yazarı ve komedyendir (d. 1950)

2017 - Sabine Oberhauser, Avusturyalı doktor ve siyasetçi (d. 1963)

2018 - Ali Teoman Germaner, Türk heykeltıraş (d. 1934)

2018 - Celal Şahin, Cumhuriyet döneminin ilk şovmenlerinden (d. 1925)

2019 - Marella Agnelli, İtalyan soylu ve sanat koleksiyoncusu (d. 1927)

2019 - Nestor Espenilla Jr., Filpinli siyasetçi ve ekonomist (d. 1958)

2019 - Katherine Helmond, Amerikalı oyuncu (d. 1929)

2019 - Dorothy Masuka, Zimbabveli caz şarkıcısıdır (d. 1935)

2021 - Fausto Gresini, İtalyan motosiklet yarışçısı (d. 1961)

2021 - Margaret Maron, Amerikalı gizem romanları yazarı (d. 1938)

2021 - Juan Carlos Masnik, Eski Uruguaylı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1943)

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