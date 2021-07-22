Tarihte bugün ne oldu? 22 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 22 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 22 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 22 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
22 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 22 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1298 - Falkirk Savaşı: İskoç Komutan William Wallace, Britanya Kralı I. Edward'a yenildi.
• 1456 - Belgrad Kuşatması: Macar Komutan János Hunyadi, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'i yendi.
• 1875 - Ekinci gazetesinin ilk sayısı basıldı.
• 1909 - 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti kapatılarak, "İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye Müdüriyeti Teşkilatı'na Dair Kanun" kabul edildi ve Dahiliye Nezareti'ne bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu.
• 1931 - İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi.
• 1933 - Wiley Post, Dünya etrafında uçakla tek başına dolaşan ilk insan oldu. 15.596 millik yolculuğu; 7 gün, 18 saat, 45 dakika sürdü.
• 1946 - DSÖ Anayasası, 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalandı.
• 1946 - Kudüs'te İngiliz yönetiminin karargâh olarak kullandığı King David Hoteli bombalandı: 90 kişi öldü.
• 1948 - 16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı.
• 1953 - TCDD İşletmesi Kanunu kabul edildi.
• 1961 - Barzani aşiretlerinin baskılarına dayanamayan 800 Türk, Irak sınırını aşarak Türkiye'ye iltica etti. Gelenler Hakkâri'nin Benekli yaylasına yerleştirildi ve kendilerine uçakla yiyecek maddesi atıldı. Göç daha sonraki günlerde de sürdü.
• 1964 - Türkiye, İran ve Pakistan arasında, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) kuruldu.
• 1965 - Millî İstihbarat Teşkilatı kuruluş kanunu kabul edildi.
• 1967 - Adapazarı ve Mudurnu'da gece saatlerinde meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde 173 kişi öldü, 1078 ev hasar gördü.
• 1974 - Kıbrıs Harekâtı: İkinci çıkartma birliği olan 39. Türk Tümeni, Kıbrıs'a çıktı ve havadan inmiş olan birliklerle birleşti. Saat 17:00'de ateşkes ilan edildi. Türk birlikleri, Lapta-Girne-Lefkoşa üçgeni içerisinde Cenevre Görüşmeleri'nin sonucunu beklemeye başladı.
• 1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski Başkanı ve Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler öldürüldü.
• 1992 - Kolombiyalı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellin yakınlarındaki lüks hapishaneden kaçtı.
• 1998 - Türkiye, AB politikasının özünü oluşturacak şekilde hazırlamış olduğu "Türkiye AB ilişkilerini Geliştirme Stratejisi" başlıklı raporunu bir nota eşliğinde, AB Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ne gönderdi.
• 2002 - DSP'den istifalar, Meclis'te de temsil edilen yeni bir parti oluşumuna dönüştü. Yeni Türkiye Partisi, İsmail Cem'in Genel Başkanlığında 63 Milletvekilinin katılımıyla kuruldu.
• 2002 - İsrail, Hamas'ın silahlı birlikler komutanı Salah Shehade ve 14 sivili öldürdü.
• 2003 - Fransa'daki Eyfel Kulesi'nde yangın çıktı.
• 2003 - Özel güçler desteğindeki ABD birliklerinin Musul'da gerçekleştirdiği bombalamada, Saddam Hüseyin'in oğulları Uday Hüseyin, Kusay Hüseyin, Kusay'ın 14 yaşındaki oğlu ve bir koruma görevlisi öldürüldü.
• 2004 - Pamukova tren kazası gerçekleşti. Sakarya'nın Pamukova ilçesi sınırlarında Ankara-İstanbul arasında hızlandırılmış tren seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı tren aşırı hızdan dolayı raydan çıkarak, toplam 230 yolcudan 41 kişinin ölümüne, 89 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
• 2007 - Türkiye genel seçimleri yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, % 46,66 oy oranı ile 341 milletvekili çıkardı ve tekrar tek başına iktidar oldu.
• 2008 - Bosna Savaşı'nda savaş suçlusu olan Radovan Karadzic, Sırbistan'da yakalandı.
• 2015 - Ceylanpınar saldırısı gerçekleştirildi.
DOĞUMLAR
• 1559 - Brindisili Lorenzo, İtalyan teolog ve Fransiskenlerin bir kolu olan Kapusen tarikati üyesi (ö. 1619)
• 1596 - I. Mihail, Rus Çarı (ö. 1645)
• 1784 - Friedrich Wilhelm Bessel, Alman gök bilimci ve matematikçi (ö. 1846)
• 1831 - Komei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 121. İmparatoru (ö. 1867)
• 1887 - Gustav Ludwig Hertz, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1975)
• 1898 - Alexander Calder, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (ö. 1976)
• 1919 - Naim Talu, Türk bürokrat, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (ö. 1998)
• 1923 - Mukesh, Hint şarkıcı (ö. 1976)
• 1928 - Orson Bean, Amerikalı komedyen, yapımcı, yazar ve oyuncusu (ö. 2020)
• 1931 - Guido de Marco, Maltalı politikacı (ö. 1931)
• 1932 - Óscar de la Renta, Dominikli moda tasarımcısı (ö. 2014)
• 1932 - Tom Robbins, Amerikalı roman ve kısa hikâye yazarı
• 1933 - Güngör Uras, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2018)
• 1934 - Louise Fletcher, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu
• 1936 - Tom Robbins, Amerikalı yazar
• 1939 - Terence Stamp, İngiliz sinema oyuncusu
• 1943 - Kay Bailey Hutchinson, Amerikalı siyasetçi
• 1944 - Anand Satyanand, Yeni Zelandalı hukukçu ve Birleşik Krallık'ın 19. Yeni Zelanda Genel Valisi
• 1946 - Danny Glover, Amerikalı yönetmen ve aktör
• 1946 - Mireille Mathieu, Fransız şarkıcı
• 1947 - Albert Brooks, Amerikalı oyuncu ve yazar
• 1947 - Don Henley, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve davulcu
• 1949 - Şevki Şenlen, Türk millî futbolcu ve spor yazarı (ö. 2005)
• 1954 - Al Di Meola, Amerikalı müzisyen
• 1955 - Willem Dafoe, Amerikalı oyuncu
• 1956 - Azmi Bişare, Filistinli edebiyatçı, siyaset yazarı ve akademisyen
• 1958 - David Von Erich, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 1984)
• 1958 - Ömer Sevinçgül, Türk yazar ve düşünür
• 1960 - Jon Oliva, Amerikalı müzisyen
• 1961 - Hatice Nayır, Türk mimar ve şair
• 1961 - Keith Sweat Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı
• 1962 - Steve Albini, Amerikalı müzisyen, yapımcı ve ses mühendisi
• 1963 - Burak Dilmen, Türk futbol antrenörü
• 1963 - Emilio Butragueño, İspanyol futbolcu
• 1964 - David Spade, Amerikalı aktör, stand-up komedyeni ve yazar
• 1964 - John Leguizamo, Amerikalı aktör, yapımcı ve komedyen
• 1965 - Shawn Michaels, Amerikan profesyonel güreşçi
• 1967 - İskender Paydaş, Türk müzisyen, aranjör ve yapımcı
• 1969 - Despina Vandi, Yunan müzisyen ve şarkıcı
• 1969 - Jason Becker, Amerikalı gitarist ve kompozitör
• 1971 - Kristine Lilly, Amerikalı millî futbolcu
• 1973 - Daniel Jones, İngiliz asıllı Avustralyalı yapımcı ve müzisyen
• 1973 - Ece Temelkuran, Türk gazeteci ve yazar
• 1973 - Rufus Wainwright, Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
• 1974 - Franka Potente Alman oyuncu ve şarkıcı
• 1975 - Aslı Der, Türk yazar
• 1975 - Sonja Baum, Alman oyuncu
• 1976 - Birgit Öllbrunner, Alman bas gitarist
• 1978 - A.J. Cook, Kanadalı oyuncu
• 1978 - Dennis Rommedahl, Danimarkalı futbolcu
• 1979 - Anastasiya Belikova, Rus voleybolcu
• 1980 - Dirk Kuyt, Hollandalı futbolcu
• 1980 - Kate Ryan, Belçikalı şarkıcı
• 1980 - Marco Marchionni, İtalyan futbolcu
• 1980 - Scott Dixon, Yeni Zelandalı otomobil yarışçısı
• 1981 - Clive Standen, İngiliz oyuncu
• 1981 - Gökçek Vederson, Brezilya asıllı Türk futbolcu
• 1983 - Arsenie Todiraş, Moldovalı müzisyen
• 1984 - Stewart Downing, İngiliz futbolcu
• 1985 - Boukary Dramé, Fransız asıllı Senegalli futbolcu
• 1985 - Natalya Davydova, Ukraynalı halterci
• 1987 - Burçin Abdullah, Türk sinema ve dizi oyuncusu
• 1988 - Sercan Temizyürek, Türk futbolcu
• 1989 - Tanju Kayhan, Türk kökenli Avusturyalı futbolcu
• 1992 - Selena Gomez, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
• 2013 - George, Britanya tahtı varisi ve Windsor Hanedanı üyesi
ÖLÜMLER
• 1461 - VII. Charles, Fransa Krallığı Hükümdarı ve Valois Hanedanı üyesi (d. 1403)
• 1540 - János Zápolya, Macaristan Kralı (d. 1487)
• 1590 - Leone Leoni, Floransalı heykeltıraş (d. 1509)
• 1619 - Brindisili Lorenzo, İtalyan teolog ve Fransiskenlerin bir kolu olan Kapusen tarikati üyesi (ö. 1559)
• 1676 - X. Clemens, Katolik Kilisesi'nin 239. Papası (d. 1590)
• 1802 - Xavier Bichat, Fransız anatomi bilgini ve fizyolog (d. 1771)
• 1813 - George Shaw, İngiliz zoolog ve botanikçi (d. 1751)
• 1814 - Michael Francis Egan, İrlanda kökenli Amerikalı Piskopos (d. 1761)
• 1826 - Giuseppe Piazzi, İtalyan rahip, matematikçi ve astronom (d. 1746)
• 1832 - II. Napolyon, Fransa İmparatoru (d. 1811)
• 1845 - Heinrich von Bellegarde, Saksonya Krallığı doğumlu Avusturyalı mareşal (d. 1756)
• 1908 - Randal Cremer, İngiliz siyasetçi, pasifist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1828)
• 1932 - Errico Malatesta, İtalyan anarşist yazar (d. 1853)
• 1934 - John Dillinger, Amerikan gangster (d. 1903)
• 1938 - Ernest William Brown, İngiliz gök bilimci (d. 1866)
• 1944 - Günther Korten, Alman asker ve Luftwaffe komutanı (d. 1898)
• 1950 - William Lyon Mackenzie King, Kanadalı siyasetçi ve Kanada'nın 10. Başbakanı (d. 1874)
• 1954 - Ayaz İshaki, Tatar yazar (d. 1878)
• 1958 - Mihail Zoşçenko, Rus yazar (d. 1894)
• 1967 - Lajos Kassák, Macar şair, ressam ve romancı (d. 1887)
• 1968 - Giovannino Guareschi, İtalyan gazeteci, karikatürist ve mizah yazarı (Don Camillo karakterinin yaratıcısı) (d. 1908)
• 1973 - Walter Krüger, Alman asker (Nazi Almanyası ve Saksonya Krallığı'nda) (d. 1892)
• 1979 - Sándor Kocsis, Macar futbolcu (d. 1929)
• 1980 - Kemal Türkler, Türk sosyalist sendikacı ve DİSK'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı (d. 1926)
• 1987 - Fahrettin Kerim Gökay, Türk bürokrat ve siyasetçi (İstanbul Valisi ve Belediye Başkanlarından) (d. 1900)
• 1987 - Örsan Öymen, Türk gazeteci (d. 1938)
• 1990 - Manuel Puig, Arjantinli yazar (d. 1932)
• 1992 - Toto Karaca, Ermeni asıllı Türk opera, tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1912)
• 1999 - Ajlan Büyükburç, Türk müzisyen (d. 1970)
• 2000 - Claude Sautet, Fransız film yönetmeni (d. 1924)
• 2003 - Kusay Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (d. 1966)
• 2003 - Uday Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (d. 1964)
• 2004 - Sacha Distel, Fransız şarkıcı (d. 1933)
• 2005 - Jean Charles de Menezes, Brezilyalı cinayet kurbanı (Londra'da Polis tarafından öldürülen) (d. 1978)
• 2006 - Pierre Rey, Fransız yazar (d. 1930)
• 2007 - László Kovács, Macar asıllı Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1933)
• 2007 - Ulrich Mühe, Alman aktör (Başkalarının Hayatı) (d. 1953)
• 2008 - Estelle Getty, Amerikalı aktris ve sinema oyuncusu (d. 1923)
• 2008 - Suna Pekuysal, Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu (d. 1933)
• 2009 - Selçuk Hergül, Türk futbolcu (d. 1940)
• 2011 - Linda Christian, Amerikalı oyuncu (d. 1923)
• 2012 - Bohdan Stupka, Ukraynalı aktör (d. 1941)
• 2012 - George Armitage Miller, Amerikalı psikolog (d. 1920)
• 2013 - Dennis Farina, Amerikalı oyuncu (d. 1944)
• 2014 - Sevda Şener, Türk tiyatro araştırmacısı ve eleştirmen (d. 1928)
• 2016 - Leyla Sayar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1939)
• 2017 - Kostyantın Sıtnık, Ukraynalı-Sovyet bilim insanı, siyasetçi ve akademisyen (d. 1926)
• 2017 - Margo Chase, Amerikalı grafik sanatçısı (d. 1958)
• 2017 - Rappin' Granny, Amerikalı hip hop müzisyeni ve oyuncu (d. 1933)
• 2018 - Rene Portland, Amerikalı kadın basketbol antrenörü (d. 1953)
• 2019 - Art Neville, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1937)
• 2019 - Christopher C. Kraft, Jr., Amerikan uzay mühendisi (d. 1924)
• 2019 - Li Peng, Çinli siyasetçi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı (d. 1928)
• 2020 - Charles Evers, Amerikalı insan hakları aktivisti ve siyasetçi (d. 1922)
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