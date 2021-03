Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Mart'ta yaşananlar!

22 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 22 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1737 - Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlığa, Yeğen Mehmed Paşa'nın yerine Hacı İvazzade Mehmed Paşa getirildi.

1829 - Yunanistan'ın kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.

1888 - İngiltere'de, dünya futbolunun en eski futbol organizasyonu olan English Football League kuruldu.

1921 - Kurtuluş Savaşı: Kuvâ-yi Milliye güçleri, Fransız ordusu birliklerini Feke'yi terk etmek zorunda bıraktı.

1933 - İlk düzenli toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı kuruldu.

1939 - Memel, (günümüz Klaipeda ve civarı) Almanya'ya katıldı.

1942 - II. Dünya Savaşı: İkinci Sirte Muharebesi (Kraliyet Donanması ile Regia Marina arasında meydana gelen deniz muharebesi)

1943 - Türkiye ile ABD arasında, karşılıklı radyo yayın servisi açıldı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Monte Cassino Muharebesinde, Alman direnişi kırıldı.

1945 - Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliği'ni kurdular.

1963 - Tarihin en iyi beş yüz albümü arasında gösterilen The Beatles'ın ilk albümü, Please Please Me piyasaya sürüldü.

1963 - Yassıada duruşmalarında idama mahkûm edilen, ancak cezası müebbet hapse çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın, tahliye kararı çıktı.

1967 - Güney Kore'de Daewoo şirketi kuruldu.

1968 - Paris'te, Nanterre Üniversitesi'nde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform yapılmasını isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek, "68 olayları"nı başlattı.

1969 - Devrimci Milliyetçi Gençlik Kurultayı, İstanbul'da toplandı. Kısa adı FKF olan Fikir Kulüpleri Federasyonu lideri Yusuf Küpeli ile Deniz Gezmiş bir manifesto yayımladılar. "Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye" hedefi için mücadele programını açıkladılar.

1986 - Mehmet Ali Ağca, İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

1988 - Türkiye İmar Bankası T.A.Ş kuruldu.

1993 - Intel Pentium satışa sunuldu.

1995 - Irak'ın kuzeyindeki harekâtta, 3 bin PKK mensubu çembere alındı; 200'ü öldürüldü, sekiz asker öldü ve 11 asker de yaralandı.

2001 - Diyarbakır DGM'de 5 yıl süren Yüksekova Çetesi davasında, 15 sanığa 3 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

2003 - Hakkında üç ayrı gıyabi tutuklama kararı bulunan iş adamı Halil Bezmen, cezaevine konuldu.

2006 - Zamanının yaşayan en yaşlı hayvanı olarak kabul edilen kaplumbağa Adwaitya öldü.

2016 - Brüksel'de havalimanında gerçekleşen 2 patlamanın ardından, metro duraklarında da ikiz patlama meydana geldi. Saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti ve 136 kişi de ağır bir şekilde yaralandı.

DOĞUMLAR

1394 - Uluğ Bey, Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanı, matematikçi ve gök bilimci (ö. 1449)

1459 - I. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1519)

1599 - Anthony van Dyck, Flaman ressam (ö. 1641)

1797 - I. Wilhelm, Prusya Kralı ve ilk Alman İmparatoru (ö. 1888)

1842 - Carl Rosa, Alman asıllı İngiliz opera besteci ve yöneticisi (ö. 1889)

1868 - Robert A. Millikan, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1953)

1869 - Emilio Aguinaldo, Filipinler bağımsızlık mücadelesi önderi (ö. 1964)

1880 - Kuniaki Koiso, Japon asker ve siyasetçi (ö. 1950)

1887 - Chico Marx, Amerikalı komedyen ve sinema oyuncusu (ö. 1961)

1893 - Abbas Mirza Şerifzade, Azeri oyuncu ve yönetmen (ö. 1938)

1905 - Grigori Kozintsev, Sovyet sinema yönetmeni (ö. 1973)

1906 - Nurullah Berk, Türk ressam (ö. 1982)

1907 - James Maurice Gavin, Amerikalı asker (ö. 1990)

1909 - Nathan Rosen, İsrailli fizikçi (ö. 1995)

1911 - Munis Faik Ozansoy, Türk bürokrat, şair ve yazar (ö. 1975)

1912 - Karl Malden, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2009)

1913 - Sabiha Gökçen, Türk pilot (ö. 2001)

1913 - Vartan İhmalyan, Ermeni asıllı Türk yazar ve Türkiye Komünist Partisi üyelerinden (ö. 1987)

1917 - Ewald Cebula, Polonyalı eski millî futbolcu (ö. 2004)

1922 - Osman Fahir Seden, Türk yönetmen (ö. 1998)

1923 - Marcel Marceau, Fransız pandomim sanatçısı (ö. 2007)

1925 - Mustafa Ok, Türk asker ve siyasetçi (ö. 2009)

1931 - Burton Richter, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2018)

1933 - Ebu'l-Hasan Beni Sadr, İran İslam Cumhuriyeti'nin 1. Cumhurbaşkanı

1936 - Erol Büyükburç, Türk pop müziği sanatçısı (ö. 2015)

1943 - George Benson, Amerikalı bir gitarist, şarkıcı ve söz yazarıdır.

1947 - Érik Orsenna, Fransız politikacı ve roman yazarı

1948 - Andrew Lloyd Webber, İngiliz müzisyen

1949 - John Toshack, Galli futbol adamı

1950 - Hugo Egon Balder, Alman komedyen, oyuncu ve sunucu

1950 - Goran Bregovic, Bosnalı Sırp-Hırvat besteci, gitarist ve şarkıcı

1959 - Carlton Cuse, Meksikalı yapımcı ve senarist

1966 - António Pinto, Portekizli sporcu

1967 - Hiroaki Nagashima, Japon futbolcu

1968 - Euronymous (Øystein Aarseth), Norveçli gitarist ve Mayhem'in kurucularından (ö. 1993)

1968 - Mübariz Mansimov, Azeri asıllı Türk iş adamı

1969 - Tuna Arman, Türk oyuncu

1970 - Anja Kling, Alman oyuncu

1972 - Elvis Stojko, Kanadalı buz patenci

1976 - Reese Witherspoon, Amerikalı aktris

1977 - John Otto, Amerikalı müzisyen

1985 - Jakob Diemer Fuglsang, Danimarkalı profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1986 - Jeon Boram, Güney Koreli şarkıcı, aktris ve T-ara grubunun üyesi

1987 - Ludovic Lamine Sané, Senegalli millî futbolcu

1988 - Tania Raymonde, Amerikalı oyuncu

1992 - Walter Tavares, Yeşil Burunlu profesyonel basketbolcu

1993 - Christopher Jullien, Fransız futbolcu

1997 - İnci Ece Öztürk, Türk bocce oyuncusu

ÖLÜMLER

1685 - İmparator Go-Sai veya İmparator Go-Saiin, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 111. imparatorudur (d. 1638)

1687 - Jean-Baptiste Lully, İtalyan asıllı Fransız besteci, kemancı ve balet (d. 1632)

1727 - Francesco Gasparini, İtalyan barok bestecisi (d. 1661)

1832 - Johann Wolfgang von Goethe, Alman şair ve yazar (d. 1749)

1852 - Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, Fransa'nın Mareşal rütbesine yükselen ve Ragusa Dükü unvanı alan bir Fransız general ve asilzade (d. 1774)

1953 - Ahmet Şükrü Oğuz, Türk siyasetçi (d. 1881)

1958 - Mike Todd, Amerikalı film ve tiyatro yapımcısı (d. 1909)

1959 - Olga Knipper, Sovyet aktris (d. 1868)

1965 - Mario Bonnard, İtalyan oyuncu, senarist, yapımcı ve film yönetmenidir (d. 1889)

1993 - Samiha Ayverdi, Türk yazar (d. 1905)

1993 - Vezir Orucov, Azerbaycan Ulusal Kahramanı (d. 1956)

1994 - Walter Lantz, Amerikalı karikatürist, animatör, film yapımcısı ve senarist (d. 1899)

2001 - Ali Rıza Çarmıklı, Türk iş adamı ve Çarmıklı Holding kurucusu (d. 1920)

2001 - Sabiha Gökçen, Türk pilot (d. 1913)

2001 - William Hanna, Amerikalı prodüktör (d. 1910)

2004 - Ahmed Yasin, Filistinli siyasetçi ve Hamas'ın kurucusu (d. 1938)

2004 - Janet Akyüz Mattei, Amerikalı astronom (d. 1943)

2005 - Kenzo Tange, Japon mimar (d. 1913)

2007 - Kadir Has, Türk iş adamı (d. 1921)

2007 - Münir Ülgür, Türk akademisyendir (d. 1917)

2010 - Özhan Canaydın, Türk iş adamı ve Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı (d. 1943)

2011 - Hamza Yanılmaz, Türk siyasetçi ve Elazığ eski Belediye Başkanı (d. 1963)

2014 - Patrice "Pat" Wymore, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1922)

2015 - Arkady Arkanov, Rus oyun yazarı ve komedyen (d. 1933)

2017 - Peter "Pete" Hamilton, NASCAR rallisinde yarışan Amerikalı otomobil yarışçısı (d. 1942)

2018 - René Houseman, Arjantinli futbolcu (d. 1953)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Dünya Su Günü

Dünya Çocuk Şiirleri Günü

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü

Adana'nın Feke ilçesinden Fransız birliklerinin geri çekilişi (1922)