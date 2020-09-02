Tarihte bugün ne oldu? 2 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

2 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 2 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

2 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1595 - Osmanlı Devleti, bir aydır kuşatma altında olan Estergon Kalesi'ni teslim etmek zorunda kaldı.

1633 - Büyük İstanbul yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Kâtip Çelebi'ye göre, şehrin beşte biri yandı.

1666 - Büyük Londra Yangını başladı ve üç gün sürdü; 13.200 ev ve 87 kilise kül oldu.

1826 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Zabıta Teşkilâtı kuruldu.

1872 - Ünlü Lahey Kongresi başladı. Kongrede, Mikhail Bakunin ve Karl Marx arasında şiddetli tartışmalar yaşanacaktır.

1885 - Rock Springs-Wyoming'de sendikalaşmaya çalışan 150 beyaz madenci, Çinli maden işçilerine saldırdı; 28'ini öldürdü, 15'ini yaraladı ve diğer birkaç yüz kadarını da kentten ayrılmaya zorladı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan hakimiyeti altındaki Eskişehir'i aldı.

1922 - Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis, Türkler tarafından esir alındı.

1925 - ABD'de zeplin düştü; 14 kişi öldü.

1925 - Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine karar verildi.

1929 - Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında Feriha Tevfik Hanım, "Türkiye Güzeli" seçildi. Feriha Tevfik, sinema ve tiyatro oyuncusu oldu.

1935 - Florida Keys'te kasırga; 423 kişi öldü.

1938 - Hatay Millet Meclisi açıldı. Tayfur Sökmen Devlet Başkanı seçildi.

1941 - Alman ve Sovyet Birlikleri, Leningrad yakınında savaşmaya başladı.

1945 - Missouri Zırhlısında, Japonya'nın teslim antlaşması imzalandı.

1945 - Vietnam, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1947 - İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Bürosu Şefi, işkence suçundan mahkûm oldu.

1954 - Ho Chi Minh yeni kurulan Kuzey Vietnam Cumhuriyeti'nin Başkanlığına seçildi.

1959 - Demokrat İzmir gazetesi sorumluları Adnan Düvenci ve Şeref Bakşık on altışar ay hapis cezasına çarptırıldılar; gazete 1 ay süreyle kapatıldı.

1968 - İran'da deprem: 11 bin kişi öldü.

1969 - ABD'deki ilk ATM cihazı Rockville Centre-New York'ta kuruldu.

1977 - Devrimcilerce kurulan 1 Mayıs Mahallesi'ni yıkmaya gelen ekiplerle mahalle sakinleri ve devrimciler arasında olay çıktı. 12 kişi hayatını kaybetti. Mahalle yaklaşık bir hafta içinde yeniden inşa edildi.

1983 - 10 Ağustos'ta kapatılan Tercüman gazetesi yeniden yayımlanmaya başladı.

1985 - Kaş limanı açıklarında 3400 yıl önce batan, fildişi eşya ve bakır, kalay parçalarıyla yüklü bir gemi enkazı bulundu.

1993 - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kuruldu.

1994 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, halterci Naim Süleymanoğlu'na "Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü" verdi.

1998 - İsviçre Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Peggy's Cove-Yeni İskoçya'da düştü; 229 kişi öldü.

2011 - Türkiye, BM'nin Mavi Marmara Raporunu açıklaması üzerine, İsrail'e karşı 5 maddelik yaptırım kararı aldı.

DOĞUMLAR

1548 - Vincenzo Scamozzi, İtalyan mimar (ö. 1616)

1812 - William Fox, Yeni Zelandalı siyasetçi ve Yeni Zelanda'da dört dönem Başbakanlık yapan devlet adamı (ö. 1893)

1838 - Liliuokalani, Hawaii'nin ilk ve fiilen hüküm süren tek Kraliçesi (ö. 1917)

1853 - Wilhelm Ostwald, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1932)

1877 - Frederick Soddy, İngiliz kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1956)

1878 - Werner von Blomberg, Alman general (ö. 1946)

1894 - Joseph Roth, Avusturyalı romancı (d. 1939)

1907 - Pertev Naili Boratav, Türk yazar ve halk edebiyatı araştırmacısı (ö. 1998)

1916 - Lütfi Ömer Akad, Türk yönetmen (ö. 2011)

1918 - Tarık Buğra, Türk roman, hikâye, oyun yazarı ve gazeteci (ö. 1994)

1927 - İshak Alaton, Türk iş adamı ve Alarko Holding'in kurucusu (ö. 2016)

1929 - Hal Ashby, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1988)

1934 - Cengiz Topel, Türk pilot yüzbaşı (ö. 1964)

1945 - Nedim Doğan, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve senarist (ö. 2010)

1946 - Billy Preston, Amerikalı müzisyen (ö. 2006)

1952 - Salih Memecan, Türk karikatürist

1960 - Kristin Halvorsen, Norveçli politikacı

1961 - Carlos Valderrama, Kolombiyalı millî futbolcu

1964 - Keanu Reeves, Kanadalı sinema oyuncusu

1966 - Olivier Panis, Fransız araba yarışçısı

1966 - Salma Hayek, Meksikalı sinema oyuncusu

1968 - Cynthia Watros, Amerikalı sinema oyuncusu

1973 - Hande Ataizi, Türk sinema oyuncusu

1973 - Pınar Altuğ, Türk dizi film oyuncusu ve model

1975 - Defne Joy Foster, Türk oyuncu, sunucu ve DJ (ö. 2011)

1977 - Erhan Çelik, Türk haber sunucusu

1977 - Felipe Loureiro, Brezilyalı futbolcu

1977 - Frédéric Kanouté, Malili futbolcu

1981 - Ferhat Çerçi, Türk-Alman futbolcu

1982 - Joey Barton, İngiliz futbolcu

1986 - Gonca Vuslateri, Türk dizi oyuncusu

1987 - Scott Moir, Kanadalı patenci

1987 - Tuğba Yurt, Türk pop müzik şarkıcısı

1995 - İbrahim Demir, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

421 - III. Constantius, Roma İmparatoru (d. ?)

1651 - Kösem Sultan, Osmanlı Saltanat Naibesi ve Valide Sultan (d. 1590)

1862 - Afanasiy Yakovleviç Uvarovskay, Saha Türkü yazar (d. 1800)

1865 - William Rowan Hamilton, İrlandalı matematikçi (d. 1805)

1910 - Henri Rousseau, Fransız ressam (d. 1844)

1937 - Pierre de Coubertin, Fransız pedagog, tarihçi ve sporcu (d. 1863)

1949 - Cemil Bilsel, Türk hukukçu, siyasetçi ve akademisyen (d. 1879)

1968 - Sabiha Sertel, Türk gazeteci ve yazar (d. 1895)

1969 - Ho Chi Minh, Vietnam Devlet Başkanı (d. 1890)

1973 - J.R.R. Tolkien, İngiliz yazar (d. 1892)

1983 - Feri Cansel, Türk sinema oyuncusu (d. 1944)

1991 - Alfonso García Robles, Meksikalı politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1911)

1995 - Hıfzı Oğuz Bekata, Türk siyasetçi, avukat ve gazeteci (d. 1911)

2001 - Christiaan Barnard, Güney Afrikalı kalp cerrahı (d. 1922)

2011 - Felipe Camiroaga, Şilili radyo ve televizyon sunucusu (d. 1966)

2016 - İslam Kerimov, Özbekistan Devlet Başkanı (d. 1938)

2017 - Marge Calhoun, Amerikalı sörfçü (d. 1926)