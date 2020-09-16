Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

16 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 16 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? OLAYLAR • 1598 - Kore donanması Myong-Yang'da Japon donanmasına karşı zafer kazandı. • 1810 - Meksika'da Grito de Dolores'in İspanyol hakimiyetine karşı bağımsızlık savaşı başladı. • 1873 - Fransa'daki Alman işgalinin sonu. • 1908 - General Motors Şirketi'nin kuruluşu. • 1924 - Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ndeki ayaklanma sert biçimde bastırıldı. • 1935 - Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası açıldı. Cumhuriyet döneminde sanayi hareketini başlatan ilk tesis olan fabrika, Sovyetler Birliği'nden alınan 8.5 milyon TL krediyle kurulmuştu. • 1935 - Türk millî güreş takımı, 4. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu. • 1941 - II. Dünya Savaşı'nda Alman kuvvetlerinin Kiev ve civarındaki kuşatması tamamlandı. • 1949 - Yunanistan'da iç savaş sona erdi. • 1950 - Amerikan kuvvetlerinin Kore'nin güney limanı olan Incheon'a çıkartma yapması. • 1953 - İlk sinemaskop film gösterimi New York'ta yapıldı. • 1961 - Yassıada Yargılamaları neticesinde idama mahkûm edilen Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın cezaları infaz edildi. Başbakan Adnan Menderes'in idam cezasının infazı ise, intihar girişiminde bulunması nedeniyle ertelendi. • 1969 - SEÇ adlı yolcu uçağı, oyuncak bir tabanca ile Sadi Toker tarafından Bulgaristan'ın Sofya kentine kaçırıldı. • 1973 - Devrimci sanatçı Victor Jara, Pinochet'nin darbesinin ardından Şili'nin Santiago Stadyumu'nda kurşuna dizildi. • 1975 - Papua Yeni Gine, Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti. • 1978 - İran'da bir dakika süren depremde 20 bin kişi öldü. • 1982 - Lübnan'da Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarında katliam. • 2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Taksim Meydanı'nın tamamının yayalaştırılmasını kabul etti. DOĞUMLAR • 1745 - Mihail Kutuzov, Rus mareşal (ö. 1813) • 1782 - Daoguang, Qing Hanedanı İmparatoru (ö. 1850) • 1816 - Charles Thomas Newton, İngiliz arkeolog (ö. 1894) • 1859 - Yuan Shikai, Çinli komutan ve devlet adamı (ö. 1916) • 1885 - Karen Horney, Amerikalı psikanalist (ö. 1952) • 1887 - Jean Arp, Alman asıllı Fransız heykeltıraş, ressam ve şair (ö. 1966) • 1888 - Frans Eemil Sillanpää, Fin yazar (ö. 1964) • 1891 - Karl Dönitz, Alman Donanma Komutanı, Büyük Amiral ve II. Dünya Savaşı sonlarında Almanya'nın Cumhurbaşkanı (ö. 1980) • 1893 - Alexander Korda, İngiliz yönetmen ve yapımcı (ö. 1956) • 1893 - Albert Szent-Györgyi, Macar fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (C vitaminini keşfeden) (ö. 1986) • 1904 - Nikolay Ostrovski, Rus yazar (ö. 1936) • 1923 - Lee Kuan Yew, Singapurlu devlet adamı (ö. 2015) • 1924 - Lauren Bacall, Amerikalı oyuncu ve model (ö. 2014) • 1925 - B.B. King, Amerikalı müzisyen (ö. 2015) • 1927 - Peter Falk, Yahudi asıllı Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2011) • 1934 - Ronnie Drew, İrlandalı şarkıcı (ö. 2008) • 1937 - Aleksandr Medved, Beyaz Rusya asıllı Sovyet güreşçi • 1939 - Breyten Breytenbach, Güney Afrikalı yazar ressam ve Afrikaans dili şairi • 1945 - Muammer Hacıoğlu, Türk şair (ö. 1992) • 1950 - Mehmet Ali Şahin, Türk avukat ve siyasetçi • 1952 - Mickey Rourke, Amerikalı oyuncu • 1953 - Manuel Pellegrini, Şilili futbolcu ve teknik direktör • 1956 - David Copperfield, Amerikalı illüzyonist • 1963 - Yonca Evcimik, Türk şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucu • 1968 - Marc Anthony, Latin şarkıcı, söz yazarı ve aktör • 1981 - Alexis Bledel, Amerikalı oyuncu • 1982 - Barbara Engleder, Alman atıcı • 1984 - Katie Melua, Gürcü asıllı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen • 1987 - Merve Boluğur, Türk sinema ve dizi oyuncusu • 1992 - Nick Jonas, Amerikalı şarkıcı, oyuncu, Jonas Brothers'ın vokalist, davulcu ve gitaristi Ölümler • 307 - Flavius Valerius Severus, Roma İmparatoru (azledilerek öldürüldü) (d. ?) • 1498 - Tomás de Torquemada, İspanya'nın ilk büyük engizisyon lideri (d. 1420) • 1672 - Anne Bradstreet, Amerikan kolonilerindeki ilk kadın şair (d. 1612) • 1736 - Daniel Gabriel Fahrenheit, Alman fizikçi (Fahrenhayt sıcaklık ölçüm birimi onun adını taşır) (d. 1686) • 1782 - Farinelli, İtalyan kontralto, soprano ve kastrato sanatçısı (d. 1705) • 1803 - Nicolas Baudin, Fransız kâşif (d. 1754) • 1824 - XVIII. Louis, Fransa Kralı (d. 1755) • 1896 - Antônio Carlos Gomes, Brezilyalı besteci (d. 1836) • 1925 - Alexander Friedman, Rus fiziksel evrenbilimci ve matematikçi (d. 1888) • 1931 - Ömer Muhtar, Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direniş hareketinin önderi (d. 1858) • 1932 - Ronald Ross, İngiliz doktor ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1857) • 1944 - Gustav Bauer, Weimar Cumhuriyeti'nin 1919-1920 arasındaki şansölyesi (d. 1870) • 1946 - Henri Gouraud, Fransız asker (d. 1867) • 1959 - Süleyman Hilmi Tunahan, İslam alimi, Kur'an muallimi ve vaiz (d. 1888) • 1961 - Fatin Rüştü Zorlu, Türk siyasetçi ve bürokrat (d. 1910) • 1961 - Hasan Polatkan, Türk siyasetçi (d. 1915) • 1965 - Fred Quimby, Amerikalı çizgi film yapımcısı (d. 1886) • 1967 - Burhan Toprak, Türk sanat tarihçisi (d. 1906) • 1973 - Víctor Jara, Şilili sanatçı (d. 1932) • 1977 - Maria Callas, Yunan asıllı Amerikalı soprano (d. 1923) • 1979 - Gio Ponti, İtalyan mimar ve tasarımcı (d. 1891) • 1980 - Jean Piaget, İsviçreli psikolog (d. 1896) • 1982 - Muhittin Sadak, Türk Devlet Operası'nın koro şefi (d. 1900) • 2000 - Şükriye Dikmen, Türk ressam (d. 1918) • 2001 - Samuel Z. Arkoff, Amerikalı film yapımcısı (d. 1918) • 2002 - Muzaffer Uyguner Türk şair, yazar ve araştırmacı (d. 1923) • 2007 - Robert Jordan, Amerikalı yazar (Zaman Çarkı adlı epik fantastik dizinin yazarı) (d. 1948) • 2008 - Kemal Çapraz, Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar (d. 1964) • 2016 - Tarık Akan, Türk oyuncu, aktör ve film yapımcısı (d. 1949)