Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

15 Aralık'ta doğan ünlüler kimlerdir? 15 Aralık'ta ne oldu? 15 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık dünya ne günü? 15 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

15 ARALIK TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1256 - İran'da bulunan haşhaşîlerin Alamut Kalesi, Hülagû Han Ordusu tarafından yok edildi.

1574 - III. Murad, 12. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.

1840 - Napolyon Bonapart'ın naaşı (külleri), Saint Helena Adası'ndan Paris'e getirilerek Les Invalides'e gömüldü.

1890 - Amerikan yerli kabilelerinden Hunkpapa Lakotaları'nın şefi Oturan Boğa (Tatanka Iyotake), ABD'nin harekete geçirdiği yerli polis tarafından öldürüldü.

1893 - Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle Orhun alfabesini çözdüğünü ve Orhun Kitabeleri'ni okuduğunu bilim dünyasına açıkladı.

1923 - Türkiye-Macaristan dostluk antlaşması İstanbul'da imzalandı.

1925 - Rıza Pehlevi, krallık yeminini etti ve Kaçar Hanedanı'nı sonlandırarak, Pehlevi Hanedanı'nı kurdu.

1934 - Bingöl'de, 4.9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi öldü.

1939 - Rüzgâr Gibi Geçti filmi, Atlanta'da (ABD) gösterime girdi.

1941 - 769 Rumen Yahudisi yolcusuyla Filistin'e giden Struma gemisi, İstanbul'a geldi. Geminin yolcu indirmesi yasaklandı.

1948 - TBMM'de Sivas Kongresi'ne seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle, TBMM'nin birinci döneminde bulunan üyelere, vatan-ı hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun kabul edildi.

1948 - Fransa, ilk nükleer reaktörün kuruluş çalışmalarına başladı.

1949 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun İstanbul Bürosu açıldı.

1953 - Eleştirmen Fethi Naci, bu adını ilk kez Kaynak dergisinde Orhan Kemal'in bir öyküsünü eleştiren Kurtuluş Yolu adlı bir yazıda kullandı.

1954 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kuruldu.

1957 - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Yunanistan'ın Kıbrıs tezini reddetti.

1958 - Adalet Bakanı Esat Budakoğlu, 4 yıl içinde basın suçundan 238 gazetecinin mahkûm olduğunu açıkladı.

1960 - Erzurum'da radyo istasyonu açıldı.

1960 - I. Baudouin, Kraliçe Fabiola adını alan Fabiola de Mora y Aragón ile evlendi. Evlilik töreni Brüksel'deki Saint-Michel-et-Gudule katedralinde yapıldı ve Belçika'da ilk kez olmak üzere televizyonda yayınlandı.

1970 - Sovyet uzay sondası Venera 7, Venüs gezegenine ulaştı ve etrafında 23 dakika dolanarak Dünya'ya bilgi gönderdi.

1970 - Polonya'da işçiler ayaklandı.

1972 - Yaşar Kemal, pasaport verilmediği için uluslararası bir toplantıya gidemedi. Tepkiler üzerine, yazara 15 gün sonra pasaport verildi.

1986 - Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, Türk vatandaşı oldu.

1987 - Cumhuriyet tarihinde dolar, resmen ilk kez dört haneli rakama ulaştı. Merkez Bankası Amerikan Dolarının satış kurunu 1.300 liraya yükseltti.

1989 - Romanya'da, Devlet Başkanı Nicolay Çavuşesku'nun devrilmesine kadar gidecek olan halk ayaklanması başladı.

1990 - Kırgızistan bağımsızlığını ilan etti.

1995 - Avrupa Adalet Divanı, Jean-Marc Bosman'ın başvurusu üzerine futbolcuların sözleşmeleri ile ilgili Bosman kuralları olarak anılan kararını açıkladı.

1996 - Türkiye tarihinin o güne kadarki en büyük ikramiyesi bir Sayısal Loto talihlisine çıktı: 211 milyar lira.

1997 - Türkiye ile Rusya arasında Mavi Akım projesini içeren anlaşma imzalandı.

2000 - Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınında 6. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait askeri helikopter düştü. Kazada 2 asker öldü, 5 asker yaralandı.

2000 - Afyonkarahisar ve çevresinde büyüklüğü 5,8 olan depremde 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

2000 - Çernobil reaktör kazasının ardından, Nükleer Santralin çalışması durduruldu.

2017 - Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattının ilk etabı olan Üsküdar - Yamanevler etabı hizmete açıldı.

15 ARALIK TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

37 - Neron, Roma imparatoru (ö. 68)

130 - Lucius Verus, Roma imparatoru (ö. 169)

1242 - Prens Munetaka, Kamakura şogunluğunun altıncı şogunu (ö. 1274)

1533 - XIV. Eric, İsveç kralı (ö. 1577)

1789 - Carlos Soublette, Venezuela Devlet Başkanı (ö. 1870)

1824 - Juliusz Kossak, Leh tarihi ressam ve çizim ustası (ö. 1899)

1832 - Alexandre Gustave Eiffel, Fransız inşaat mühendisi ve mimar (Eiffel Kulesi'nin yaratıcısı) (ö. 1923)

Alexandre Gustave Eiffel

1852 - Henri Becquerel, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1908)

1859 - Ludwik Lejzer Zamenhof, Polonyalı göz doktoru, filolog ve dünyada en çok kullanılan yapay dil olan Esperanto'nun yaratıcısı (ö. 1917)

1861 - Pehr Evind Svinhufvud, Finlandiya Devlet Başkanı (ö. 1944)

1882 - Fernando Tambroni, İtalyan politikacı ve İtalya başbakanı (ö. 1963)

1907 - Oscar Niemeyer, Brezilyalı mimar (ö. 2012)

1909 - Settar Behlulzade, Azeri ressam (ö. 1974)

1913 - Roger Gaudry, Kanadalı bilim adamı (ö. 2001)

1916 - Maurice Wilkins, Yeni Zelandalı fizikçi ve moleküler biyolog (DNA'nın yapısını bulan bilim adamlarından ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi) (ö. 2004)

1916 - Orhon Murat Arıburnu, Türk şair, sinema ve tiyatro yönetmeni, yapımcı ve oyuncu (ö. 1989)

1920 - Ahmet Tarık Tekçe, Türk sinema oyuncusu (ö. 1964)

1924 - Ruhi Sarıalp, Türk atlet (ö. 2001)

1934 - Abdullahi Yusuf Ahmed, Somalili siyasetçi ve 6. Devlet Başkanı (ö. 2012)

1942 - Uğur Kıvılcım, Türk oyuncu (ö. 2018)

1949 - Don Johnson, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve müzisyen

1971 - Necati Şaşmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1976 - Tuğba Altıntop, Türk model, oyuncu ve şarkıcı

1977 - Mehmet Aurelio, Brezilya asıllı Türk futbolcu

1979 - Adam Brody, Amerikalı oyuncu

1980 - Alexandra Stevenson, Amerikalı tenisçi

1981 - Najoua Belyzel, Fransız şarkıcı

1982 - Matias Emilio Delgado, Arjantinli futbolcu

1984 - Lukáš Bajer, Çek futbolcu

1984 - Véronique Mang, Fransız atlet

1985 - Aynur Aydın, Türk şarkıcı

1985 - Emre Kaya, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1986 - Kim Junsu, Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve sahne aktörü

1986 - Keylor Navas, Kosta Rikalı kaleci

1988 - Steven Nzonzi, Kongo asıllı Fransız millî futbolcu

1989 - Nichole Bloom, Amerikalı oyuncu

1992 - Jesse Lingard, İngiliz millî futbolcu

1992 - Alex Telles, Brezilyalı futbolcu

1996 - Jenifer Brening, Alman şarkıcı

1996 - Oleksandr Zinchenko, Ukraynalı futbolcu

1997 - Mizgin Morkoyun, Türk bocce oyuncusu

1997 - Stefania LaVie Owen, Yeni Zelandalı-Amerikalı aktris

15 ARALIK TARİHTE BUGÜN VEFAT EDENLER

1025 - II. Basileios, 960'tan 15 Aralık 1025'e kadar Bizans imparatoru (d. 958)

1574 - II. Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun 11. padişahı ve 90. İslâm halîfesi (d. 1524)

1675 - Johannes Vermeer (ya da Jan Vermeer), Hollandalı ressam (d. 1632)

1857 - George Cayley, İngiliz mühendis, mucit ve havacı (d. 1773)

1890 - Oturan Boğa (Yerli dilinde: Tatanka Iyotake), ABD ordularına karşı savaşan son Yerli kabile şefi (d. 1831)

1909 - Francisco Tarréga, İspanyol gitarist ve besteci (d. 1852)

1925 - Süleyman Sırrı Aral, Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iki ve 4. Hükümetlerinde Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) (d. 1874)

1938 - George R. Lawrence, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1868)

1942 - Faik Bey Konitza, Arnavut yazar, devlet adamı (d. 1875)

1943 - Fats Waller, Amerikalı caz piyanisti, orgcu, besteci, şarkıcı ve komedi şovmeni (d. 1904)

1944 - Glenn Miller, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1904)

1947 - Arthur Machen, Galli yazar (d. 1863)

1958 - Wolfgang Pauli, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1900)

1961 - Yusuf Memmedaliyev, Sovyet-Azeri kimyacı (d. 1905)

1962 - Charles Laughton, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1899)

1965 - Sinan Tekelioğlu, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1889)

1966 - Walt Disney, Amerikalı çizgi film animatörü ve film yapımcısı (d. 1901)

1974 - Anatole Litvak, Yahudi asıllı Ukraynalı film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1902)

1984 - Jan Peerce, Amerikalı tenor (d. 1904)

1985 - Seewoosagur Ramgoolam, Mauritiuslu siyasetçi (d. 1900)

1988 - Hüseyin Kutman, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1930)

1989 - Ali Şen, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1918),

1991 - Vasili Zaytsev, Sovyet keskin nişancı (d. 1915)

1992 - Adnan Öztrak, Türk bürokrat (TRT'nin kurucularından ve ilk Genel Müdürü (d. 1915)

2004 - Şükran Kurdakul, Türk şair ve yazar (d. 1927)

2006 - Clay Regazzoni, İsviçreli otomobil yarışı pilotu (d. 1939)

2007 - Feridun Akozan, Türk mimar, akademisyen ve yazar (d. 1914)

2010 - Blake Edwards, Amerikalı yönetmen (d. 1922)

2010 - Nijat Özön, Türk dil bilimci, sinema tarihçisi ve çevirmen (d. 1927)

2011 - Sönmez Atasoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1944)

2011 - Christopher Hitchens, İngiliz yazar, gazeteci, köşe yazarı ve aktivist (d. 1949)

2012 - Olga Zubarry, Arjantinli aktris (d. 1929)

2013 - Joan Fontaine, İngiliz sinema oyuncusu (d. 1917)

2015 - Licio Gelli, İtalyan finansçı, mason ve suç örgütü lideri (d. 1919)

2016 - Beki İkela Erikli, Yahudi asıllı Türk yazar ve biyo enerji uzmanı (d. 1968)

2016 - Craig Sager, Amerikalı spor yayıncısı (d. 1951)

2016 - Muhammed Zevvari, Tunuslu uçak mühendisi (d. 1967)

2017 - A. B. M. Mohiuddin Chowdhury, Bangladeşli siyasetçi (d. 1944)

2017 - Darlanne Fluegel, Amerikalı oyuncu ve manken (d. 1953)

2017 - Michiru Shimada, Japon senarist (d. 1959)

2017 - Ali Tekintüre, Türk müzisyen, söz yazarı ve şair (d. 1953)

2018 - Philippe Moureaux, Belçikalı siyasetçi ve eğitimci (d. 1939)

2018 - Guy Rétoré, Fransız tiyatro ve film yönetmeni (d. 1924)

2018 - Girma Wolde-Giorgis, Etiyopyalı siyasetçi (d. 1924)

2019 - Nicky Henson, İngiliz oyuncu ve dublaj sanatçısı (d. 1945)

2020 - Caroline Cellier, Fransız oyuncu (d. 1945)

2020 - Jorge García, Eski İspanyol profesyonel futbolcu (d. 1957)

2020 - Zoltan Sabo, Eski Macar futbolcu (d. 1972)

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