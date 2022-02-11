Tarihte bugün ne oldu? 12 Şubat'ta doğan ünlüler! 12 Şubat'ta ne oldu? 12 Şubat ne günü?

12 Şubat'ta doğan ünlüler! 12 Şubat'ta ne oldu? 12 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 12 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 12 Şubat ne günü? 12 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

12 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

12 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar şu şekildedir:

1502 - Vasco da Gama, Lizbon'dan Hindistan'a doğru ikinci yolculuğuna çıktı.

1541 - Santiago, (Şili) Pedro de Valdivia tarafından kuruldu.

1818 - Şili, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1859 - Mülkiye Mektebi, Sadrazam Âli Paşa ve Hükûmet üyelerinin katılımıyla açıldı.

1870 - Utah'ta kadınlar, oy kullanma haklarını elde ettiler.

1879 - New York'un Madison Square Garden kapalı spor salonunda, Kuzey Amerika Kıtasındaki ilk yapay buz pateni pisti açıldı.

1912 - 6 yaşındaki Çin İmparatoru Puyi, tahttan indirildi. Böylelikle iki bin senelik Çin İmparatorluğu ve 267 yıllık Mançu Hanedanı son bulmuş oldu.

1912 - Çin'de Gregoryen Takvimi kullanımı başladı.

1920 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fransa hakimiyeti altındaki Kahramanmaraş'ı aldı.

1929 - Stalin tarafından sürgün edilen eski savaş komiseri Troçki, "İlyiç" adlı bir şileple İstanbul'a geldi.

1934 - Avusturya'da iç savaş başladı.

1937 - Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik Belediyesince sahibinden satın alınarak, Atatürk'ün emrine tahsis edildi.

1951 - 17 yaşındaki Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile Tahran'daki Gülistan Sarayı'nda evlendi.

1956 - Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası "Bordighera Mizah Şenliği"'nde Platin Palmiye Ödülü'nü aldı.

1961 - SSCB, Venüs gezegenine Venera 1 uzay aracını gönderdi.

1971 - Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin (TOFAŞ) Bursa'daki otomobil fabrikası, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de katıldığı bir törenle açıldı. Fabrika, Fiat lisansıyla "Murat 124" tipi otomobillerin üretimine başladı.

1975 - Türkiye Emekçi Partisi, Mihri Belli tarafından kuruldu.

1988 - Dr. Ziya Özel'in "zakkumla" kanser tedavisi iddiasının, TRT tarafından "haber" olarak verilmesi yankı uyandırdı.

1990 - Hükümetin açıkladığı tütün fiyatlarını protesto eden üreticiler, Akhisar'da sokağa döküldü, 200 kişi gözaltına alındı.

1990 - Super Mario Bros. 3 adlı video oyunu ABD'de piyasaya sürüldü.

1993 - Birleşik Krallık'ta 10 yaşındaki iki çocuk, 2 yaşındaki James Bulger'i kaçırarak öldürdü.

1994 - Kış Olimpiyat Oyunları, Lillehammer'da (Norveç) başladı.

1994 - Tuzla tren istasyonunda çöp kutusuna yerleştirilen saatli bomba patladı: 5'i yedek subay, biri sivil 6 kişi öldü; aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı.

2001 - NEAR Shoemaker adlı uzay aracı, 433 Eros adı verilen asteroidin yüzeyine indi.

2002 - İran Havayollarına ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada Hürremabad'da (İran) düştü: 119 kişi öldü.

2002 - Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloševic'in yargılanmasına, BM savaş suçları mahkemesinde başlandı. Miloševic, bu süreç sona ermeden öldü.

2010 - Kış Olimpiyatları, Vancouver'da (Kanada) başladı.

12 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

12 Şubatta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

41 - Britannicus, Roma İmparatoru Claudius ve üçüncü karısı Roma İmparatoriçesi Messalina'nın oğlu (ö. 55)

1218 - Kujo Yoritsune, Kamakura şogunluğunun dördüncü şogunudur (ö. 1256)

1536 - Leonardo Donato, Venedik Cumhuriyeti'nin 90'ıncı dükası (ö. 1612)

1644 - Jakob Ammann, Anabaptist önder ve Amişliğin kurucusu (ö. ?)

1756 - Joseph Chinard, Fransız heykeltıraş (ö. 1813)

1768 - II. Franz, Roma-Cermen İmparatoru (ö. 1835)

1800 - John Edward Gray, Britanyalı zoolog (ö. 1875)

1809 - Abraham Lincoln, Amerikalı hukukçu, siyasetçi ve ABD'nin 16. Başkanı (ö. 1865)

1809 - Charles Robert Darwin, İngiliz doğa bilimci (ö. 1882)

1814 - Jenny von Westphalen, Karl Marx'ın eşi (ö. 1881)

1841 - Gijsbert van Tienhoven, Hollandalı politikacı (ö. 1914)

1847 - Albert Gould, Avustralyalı bir politikacı ve avukat (ö. 1936)

1855 - Fannie Barrier Williams, Amerikalı toplumsal reformcu, hatip ve kadın örgütçü (ö. 1944)

1856 - Eduard von Böhm-Ermolli, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu mareşali (ö. 1941)

1861 - Lou Andreas-Salomé, Rus asıllı bir psikanalist ve yazar (ö. 1937)

1870 - Jonas Smilgevicius, Litvanyalı ekonomist, yatırımcı ve politikacı (ö. 1942)

1874 - Auguste Perret, Fransız mimar (ö. 1954)

1877 - Louis Renault, Renault şirketini kuran Fransız iş adamı (ö. 1944)

1881 - Anna Pavlova, Rus balerin (ö. 1931)

1885 - James Scott, Afroamerikan besteci (ö. 1938)

1888 - Hans von Sponeck, Alman general, jimnastikçi ve futbol oyuncusu (ö. 1944)

1891 - Robert Patterson, Amerika Birleşik Devletleri 55. Savaş Bakanı (ö. 1952)

1892 - Theodor Plievier, Alman yazar (ö. 1955)

1893 - Omar Bradley, Amerikalı asker (ö. 1981)

1893 - Steingrímur Stein?órsson, İzlanda Başbakanı (ö. 1966)

1893 - Giovanni Muzio, İtalyan mimar ve akademisyen (ö. 1982)

1895 - Onn Cafer, Malay siyaset adamı (ö. 1962)

1900 - Vasili Çuykov, Sovyetler Birliği Mareşali (ö. 1982)

1915 - Lorne Greene, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1987)

1926 - Irene Camber, İtalyan eskrimci

1927 - Niyazi Sayın, Türk neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı

1931 - Francisco Mañosa, Filipinli mimar

1932 - Rami Garipov, Başkurt ulusal şair, yazar ve oyun yazar (ö. 1977)

1933 - Constantin Costa-Gavras, Yunan sinema yönetmeni

1934 - Bill Russell, Amerikalı basketbolcu

1936 - Oktay Arayıcı, Türk oyun ve senaryo yazarı (ö. 1985)

1939 - Ray Manzarek, Amerikan klavyeci (The Doors) (ö. 2013)

1940 - Pablo Hernández, Kolombiyalı bisiklet sporcusu (ö. 2021)

1941 - Aydın Engin, Türk gazeteci, oyun yazarı, senarist ve politikacı

1941 - Selçuk Uluergüven, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (ö. 2014)

1942 - Ehud Barak, İsrail Başbakanı

1946 - Ajda Pekkan, Türk şarkıcı ve sinema oyuncusu

1953 - Nabil Shaban, İngiliz oyuncu

1955 - Arsenio Hall, Amerikalı TV program yapımcısı

1964 - Adnan Aybaba, Türk millî yelkenci ve futbol yorumcusu

1968 - Christopher McCandless, Amerikalı gezgin (ö. 1992)

1968 - Josh Brolin, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu

1969 - Darren Aronofsky, Amerikalı film yönetmeni ve senarist

1969 - Alemayehu Atomsa, Etiyopyalı politikacı (ö. 2014)

1975 - Regla Torres, Kübalı voleybolcu

1977 - Lerzan Mutlu, Türk şarkıcı ve sunucu

1979 - Jesse Spencer, Avustralyalı oyuncu

1980 - Christina Ricci, Amerikalı oyuncu

1982 - Bobi Wine sahne adıyla tanınan Robert Kyagulanyi Ssentamu, Ugandalı bir politikacı, şarkıcı, aktör ve iş adamıdı

1988 - Claudio Acosta, Arjantinli futbolcu

1991 - Earvin Ngapeth, Fransız voleybolcu

1993 - Jennifer Stone, Amerikalı aktris

12 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

12 Şubat'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

901 - II. Antonios, 893 ile 12 Şubat 901 tarihleri arası Rum Ortodoks patriğidir (d.?)

1554 - Jane Grey, İngiltere Kraliçesi (d. 1536)

1554 - Guilford Dudley, Northumberland Dükü John Dudley'in oğlu (d. 1535)

1627 - I. Karl, Lihtenştayn prensi (d. 1569)

1673 - Johann Philipp von Schönborn, Alman din adamı (d. 1605)

1713 - Cihandar Şah, Babür İmparatorluğu'nun sekizinci şahı (d. 1661)

1730 - Luca Carlevarijs, İtalyan ressam ve gravür sanatçısı (d. 1663)

1759 - I. Muhammed, Hüseyni Hanedanının ve Tunus Beyliğinin üçüncü beyi (d. 1710)

1771 - Adolf Frederick, İsveç kralı (d. 1710)

1798 - II. Stanislaw August Poniatowski, Polonya'nın son kralı (d. 1732)

1799 - Lazzaro Spallanzani, İtalyan biyolog ve Katolik rahip (d. 1729)

1804 - Immanuel Kant, Alman düşünür (d. 1724)

1856 - Giuseppe Donizetti, İtalyan müzisyen ve ilk Türk bandosu Mızıka-yı Hümâyun'u kuran (d. 1788)

1870 - Jacob de Kempenaer, Hollanda'nın ikinci Başbakanı (d. 1793)

1885 - Anthony W. Gardiner, Liberyalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1820)

1894 - Hans von Bülow, Alman piyanist ve besteci (d. 1830)

1896 - Ambroise Thomas, Fransız opera bestecisi (d. 1811)

1899 - Âdile Sultan, Türk Divan edebiyatı şairi (d. 1826)

1916 - Richard Dedekind, Alman matematikçi (d. 1831)

1933 - Henri Duparc, Fransız besteci (d. 1848)

1934 - Cenap Şahabettin, Türk şair, yazar ve doktor (d. 1870)

1935 - Kai Donner, Fin dilbilimci, etnograf ve siyasetçi (d. 1888)

1939 - Søren Sørensen, Danimarkalı biyokimyacı (d. 1868)

1942 - Grant Wood, Amerikalı ressam (d. 1891)

1949 - Hasan el-Benna, Mısırlı siyasi ve dini lider (Müslüman Kardeşler hareketinin kurucusu) (d. 1906)

1954 - Dziga Vertov, Rus film yönetmeni ve sinema kuramcısı (d. 1896)

1969 - Vahi Öz, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (Türk sinemasının "Horoz Nuri"si) (d. 1911)

1974 - Willy Meller, Alman heykeltıraş (d. 1887)

1976 - Sal Mineo, Amerikalı oyuncu (d. 1939)

1976 - John Lewis, İngiliz Marksist düşünür (d. 1889)

1979 - Jean Renoir, Fransız sinema yönetmeni (d. 1894)

1983 - Eubie Blake, Amerikan piyanist ve besteci (d. 1887)

1984 - Julio Cortázar, Arjantinli yazar (d. 1914)

1984 - Mahmut Sami Ramazanoğlu, Erenköy Cemaati Lideri (d. 1892)

1996 - Bob Shaw, Kuzey İrlandalı bilimkurgu yazarı (d. 1931)

1989 - Thomas Bernhard, Avusturyalı yazar (d. 1931)

2000 - Charles Schulz, Amerikalı karikatürist ve çizgi roman çizeri (Snoopy) (d. 1922)

2001 - Nezih Demirkent, Türk gazeteci ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (d. 1930)

2007 - Yavuz Sabuncu, Türk akademisyen ve anayasa hukukçusu (d. 1948)

2010 - Nodar Kumaritaşvili, Gürcü kızakçı (d. 1988)

2011 - Betty Garrett, Amerikalı şarkıcı, komedyen ve sinema oyuncusudur (d. 1919)

2011 - Kenneth Mars, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1935)

2012 - Zina Bethune, Amerikalı oyuncu, dansçı ve koreograf (d. 1945)

2012 - David Kelly, İrlandalı aktör (d. 1929)

2013 - Tekin Akmansoy, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1924)

2014 - Sid Caesar, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1922)

2014 - Maggie Estep, Amerikalı şair ve şarkıcı (d. 1963)

2015 - David Carr, Amerikalı köşe yazarı ve gazeteci(d. 1956)

2015 - Movita Castaneda, Amerikalı oyuncudur (d. 1916)

2015 - Gary Owens, Amerikalı radyocu ve seslendirme sanatçısı (d. 1934)

2015 - Steve Strange, Galli pop şarkıcısı (d. 1956)

2016 - Dominique D'Onofrio, İtalya doğumlu Belçikalı teknik direktör ve eski futbolcudur (d. 1953)

2017 - Herminio Bautista, Filipinli tanınmış komedyen, yönetmen, oyuncu ve siyasetçidir (d. 1934)

2017 - Jay Bontatibus, Amerikalı aktördür (d. 1964)

2017 - Barbara Carroll, Amerikalı caz piyanisti ve şarkıcısı (d. 1925)

2017 - Damian, İngiliz pop şarkıcısıdır (d. 1964)

2017 - Alwin Lopez "Al" Jarreau, Amerikalı caz müziği şarkıcısı (d. 1940)

2017 - Quentin Moses, Amerikan futbolu oyuncusudur (d. 1983)

2017 - Krystyna Sienkiewicz, Polonyalı kadın şarkıcı ve oyuncudur (d. 1935)

2018 - Marty Allen, Amerikalı oyuncu, komedyen, aktivist ve yazardır (d. 1922)

2018 - Fethiye Mazali, Tunuslu eğitimci ve siyasetçidir (d. 1927)

2018 - Françoise Xenakis, Fransız gazeteci, senarist ve roman yazarı (d. 1930)

2019 - Rolf Böhme, Alman siyasetçidir (d. 1934)

2019 - Lyndon LaRouche, Amerikalı aktivist, siyasetçi ve yazar (d. 1922)

2019 - Olli Lindholm, Fin şarkıcı ve gitaristtir (d. 1964)

2019 - Pedro Morales, Porto Rikolu erkek profesyonel güreşçidir (d. 1942)

2019 - Erdoğan Sıcak, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (d. 1940)

2019 - Marisa Solinas, İtalyan oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1939)

2020 - Christie Blatchford, Kanadalı köşe yazarı, gazeteci, savaş muhabiri ve yayıncı (d. 1951)

2021 - Maurizio Mattei, İtalyan futbol hakemi ve spor yöneticisi (d. 1942)

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