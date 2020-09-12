Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 12 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar

12 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 12 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

12 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1331 - Fransa Kralı VI. Filip, Monako'yu Grimaldi ailesine iade etti. Aile bu tarihten beri aralıksız olarak (II. Dünya Savaşındaki İtalyan ve Alman işgalleri hariç) Monako'da hüküm sürmüştür.

1937 - Dersim İsyanı'nın lideri Seyit Rıza teslim oldu. Seyit Rıza yargılama sonucu 15 Kasım'da idam edildi.

1940 - Fransa'da 4 genç, 17 bin yıllık resimlerin bulunduğu Lascaux Mağarası'nı keşfetti.

1943 - Benito Mussolini, Alman komandoları tarafından Gran Sasso'da tutuklu bulunduğu otelden kurtarıldı ve uçakla Viyana'ya getirildi.

1953 - Nikita Kruşçev Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreterliğine seçildi.

1956 - 6-7 Eylül Olayları davası başladı.

1959 - Sovyetler Birliği Luna 2 roketini aya fırlattı.

1963 - Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık antlaşması imzalandı.

1970 - Filistinli gerillalar ABD, İsviçre, Birleşik Krallık ve Almanya'ya ait dört uçağı kaçırdılar. Gerillalar uçaklardan üçünü Ürdün çölünde havaya uçurdular; yolcuları rehin aldılar.

1975 - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine karar verdi.

1977 - 32. Uluslararası Halk Oyunları Yarışması Fransa'nın Dijon kentinde yapıldı.

1980 - 12 Eylül Darbesi gerçekleştirildi.

1993 - Akit gazetesi yayımlanmaya başladı.

1996 - Ankara'ın Batıkent semtinde meydana gelen bombalı saldırıda Ankara'nın Beypazarı kütüğüne bağlı Serkan Geniş olay sırasında yaşamını yitirdi.

2006 - Diyarbakır'ın Bağlar beldesinde meydana gelen bombalı saldırıda, 8'i çocuk olmak üzere 10 kişi öldü ve 15 kişi yaralandı.

2008 - Metallica'nın 9. stüdyo albümü Death Magnetic piyasaya sürüldü.

2010 - Anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak 'evet' kararı çıktı.

2013 - Duman müzik grubu Darmaduman albümünü çıkardı.

Doğumlar

1492 - Lorenzo di Piero de' Medici, Floransa yöneticisi ve Urbino Dükü (ö. 1519)

1777 - Henri Marie Ducrotay de Blainville, Fransız bilim adamı (ö. 1850)

1852 - Herbert Henry Asquith, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı yapmış İngiliz siyasetçi (ö. 1928)

1882 - Ion Agârbiceanu, Rumen yazar (ö. 1963)

1888 - Maurice Chevalier, Fransız şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 1972)

1897 - Irène Joliot-Curie, Fransız bilim insanı (ö. 1956)

1913 - Jesse Owens, Amerikalı atlet (ö. 1980)

1921 - Stanislaw Lem, Polonyalı yazar (ö. 2006)

1921 - Turgut Cansever, Türk mimar, şehir plancısı ve düşünür (ö. 2009)

1931 - Ian Holm, İngiliz oyuncu (ö. 2020)

1941 - Çetin İnanç, Türk rejisör

1943 - Michael Ondaatje, Kanadalı yazar ve şair

1944 - Barry White, Amerikalı şarkıcı (ö. 2003)

1948 - Aziz Kocaoğlu, Türk siyasetçi (2004-2019 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

1949 - Jeremy Cronin, Güney Afrika Komünist Partisi ve Afrika Ulusal Konseyi üyesi devlet adamı, siyasetçi, yazar ve şair

1951 - Bertie Ahern, İrlandalı siyasetçi

1952 - Neil Peart, Kanadalı müzisyen

1954 - Gülsin Onay, Türk piyanist

1954 - Zeynep Değirmencioğlu, Türk sinema oyuncusu

1956 - Leslie Cheung, Hong Konglu şarkıcı ve oyuncu (ö. 2003)

1962 - Sunay Akın, Türk şair, yazar, gazeteci ve araştırmacı

1964 - Tomás Bulat, Arjantinli ekonomist, gazeteci ve yazar (ö. 2015)

1965 - Ahmet Mümtaz Taylan, Türk oyuncu ve yönetmen

1965 - Seden Gürel, Türk şarkıcı

1973 - Paul Walker, Amerikalı oyuncu ve oyuncu (ö. 2013)

1976 - Maciej Zurawski, Polonyalı futbolcu

1980 - Yao Ming, Çinli basketbolcu

1984 - Sevtap Özaltun, Türk oyuncu

1985 - Burak Aksak, Türk yönetmen, senarist ve dizi oyuncusu

1986 - Emmy Rossum, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1987 - Yaroslava Shvedova, Kazak tenisçi

1991 - Ece Seçkin, Türk şarkıcı

1994 - Rap Monster, Güney Koreli müzisyen ve Bangtan Boys grubunun lideri

Ölümler

1185 - I. Andronikos, Bizans İmparatoru (d. 1118)

1612 - IV. Vasili, Rus çarı (d. 1552)

1764 - Jean-Philippe Rameau, Fransız barok besteci (d. 1683)

1906 - Ernesto Cesàro, İtalyan matematikçi (d. 1859)

1919 - Leonid Andreyev, Rus dışavurumcu yazar (d. 1871)

1974 - Bedri Böke, Türk asker ve binici (d. 1920)

1977 - Steve Biko, Güney Afrikalı ırk ayrımına karşı mücadele eden halk önderi (d. 1946)

1981 - Eugenio Montale, İtalyan şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1896)

1990 - Mustafa Esat Düzgünman, Türk ebru sanatçısı (d. 1920)

1992 - Anthony Perkins, Amerikalı oyuncu (d. 1932)

1994 - Tom Ewell, Amerikalı oyuncu (d. 1909)

2001 - Abbas Parmaksızoğlu[2], Türk gazeteci ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ilk üyelerinden

2003 - Johnny Cash, Amerikalı müzisyen (d. 1932)

2004 - Max Abramovitz, Amerikalı mimar (d. 1908)

2008 - David Foster Wallace, Amerikalı roman, deneme ve kısa öykü yazarı (d. 1962)

2009 - Norman Ernest Borlaug, Amerikalı tarım bilimci (d. 1914)

2010 - Claude Chabrol, Fransız film yönetmeni (d. 1930)