Tarihte bugün ne oldu? 12 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 12 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 12 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 12 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
12 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 12 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 12 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
1281 - Moğolların Japonya seferleri: Kubilay Han'ın Donanması, Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir tayfun neticesinde battı.
1499 - Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile yapılan Sapienza Deniz Muharebesindeki çarpışmada öldü.
1687 - İkinci Mohaç Savaşı: Osmanlı Ordusu ile Habsburg Hanedanı'nın yönettiği Avusturya Arşidüklüğü Ordusu arasında, Mohaç'ın 24 km güneybatısındaki bölgede yapıldı. Savaş, Avusturya Arşidüklüğü'nün zaferiyle sonuçlandı.
1851 - Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.
1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Deimos'u keşfetti.
1908 - Ford, T modelinin seri üretimine başladı.
1910 - İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı.
1914 - I. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'a savaş ilan etti.
1921 - Atatürk, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla Ordu'nun başına geçti.
1927 - Bolivya'da 80 bin kızılderili, Hükûmet'e başkaldırdı.
1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, Genel Başkanlığı'na Fethi Okyar getirildi.
1943 - Philadelphia Deneyi: ABD Donanması'na ait USS Eldridge gemisinde yapıldığı iddia edilen deney.
1944 - Tan gazetesi kapatıldı.
1953 - Sovyetler Birliği, Kazakistan'da atom bombası denedi.
1954 - BM askerleri Kore'den çekilmeye başladı.
1960 - İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1A fırlatıldı.
1961 - İstanbul'un 92 yıllık tramvayları son seferlerini yaptılar.
1964 - Güney Afrika Cumhuriyeti, ırksal ayrımcılığı savunan "Apartheid" politikaları nedeniyle Olimpiyat Oyunları'ndan men edildi.
1964 - Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin çağrısı üzerine Kıbrıs üzerindeki askeri uçuşlara son verdi. Konsey, adada iki toplum arasında, Barış Gücü'nün tampon bölge oluşturmasını kararlaştırdı.
1981 - IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdü.
1985 - Japon Hava Yolları'na ait JAL123 uçuş numaralı Boeing 747 jumbo jet, Japonya'nın Takamagahara Dağı'na düştü: 520 kişi öldü, 4 kişi kurtuldu.
1990 - TBMM yaptığı gizli oturumda, olası bir savaş durumunda Hükûmet'e müdahale izni verildi.
1992 - Kanada, Meksika ve ABD, NAFTA antlaşmasının ön görüşmelerini tamamladıklarını açıkladılar.
1996 - Türkiye ile İran arasında doğalgaz anlaşması imzalandı.
2000 - Rus Kursk denizaltısı, Barents Denizi'nde 112 mürettebatıyla battı.
2002 - CHP, 1999'dan beri 3 yıl (ilk kez) uzak kaldığı TBMM'ye, DSP'den istifa eden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın CHP'ye katılmasıyla geri döndü.
2005 - Sri Lanka Dışişleri Bakanı Lakshman Kadirgamar, bir keskin nişancı tarafından öldürüldü.
DOĞUMLAR
1686 - John Balguy, İngiliz filozof (ö. 1748)
1773 - Karl Faber, Alman tarihçi (ö. 1853)
1844 - Muhammed Ahmed, Sudan'da Mehdilik hareketinin kurucusu (ö. 1885)
1856 - Diamond Jim Brady, Amerikalı finansör (ö. 1917)
1856 - Eduardo Dato, İspanyol politikacı ve hukukçu (ö. 1921)
1875 - Mehmet Rauf, Türk edebiyatçı (ö. 1931)
1880 - Christy Mathewson, Amerikalı beyzbolcu (ö. 1925)
1881 - Cecil B. DeMille, Amerikalı yönetmen (ö. 1959)
1887 - Erwin Schrödinger, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1961)
1902 - Mohammad Hatta, Endonezyalı siyasetçi ve Endonezya bağımsızlık hareketinin önderlerinden (ö. 1980)
1905 - Hans Urs van Balthasar, 20. yüzyılın en önemli Roma Katolik düşünür ve ilahiyatçılarından sayılmaktadırlar (ö. 1988)
1912 - Samuel Fuller, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1997)
1921 - Matt Gillies, İskoç futbolcu ve teknik direktördür (ö. 1998)
1924 - Ziya-ül Hak, Pakistanlı asker ve Cumhurbaşkanı (ö. 1988)
1930 - George Soros, Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı finans spekülatörü
1931 - William Goldman, Amerikalı senaryo yazarı ve romancı (ö. 2018)
1932 - Sirikit, Eski Tayland kraliçesi
1932 - Gönül Yazar, Türk ses ve sinema sanatçısı
1935 - John Cazale, Amerikalı aktör (ö. 1978)
1936 - Kjell Grede, İsveçli film yönetmeni ve senarist (ö. 2017)
1939 - George Hamilton, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı
1939 - Sushil Koirala, Nepalli siyasetçi ve Nepal'in 37. Başbakanı (ö. 2016)
1941 - L.M. Kit Carson, Amerikalı oyuncu ve senarist (ö. 2014)
1941 - Réjean Ducharme, Quebec'li romancı ve oyun yazarı (ö. 2017)
1947 - Kâmuran Akkor, Türk arabesk fantezi müzik sanatçısı
1949 - Mark Knopfler, İngiliz müzisyen
1950 - Jim Beaver, Amerikalı tiyatro, film ve televizyon oyuncu
1951 - Klaus Toppmöller, Eski futbolcu ve teknik direktör
1954 - François Hollande, Fransız siyasetçi ve Cumhurbaşkanı
1954 - Sam J. Jones, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı
1954 - Pat Metheny, Amerikalı caz gitarist ve besteci
1954 - Leung Chun-ying, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesindeki üçüncü ve görevdeki başkanı
1955 - Ardan Zentürk, Türk gazeteci ve yazar
1956 - Bruce Greenwood, Kanadalı aktör
1957 - Amanda Redman, İngiliz aktris
1960 - Laurent Fignon, Fransız profesyonel yol bisikleti yarışçısı (ö. 2010)
1963 - Cihan Demirci, Türk karikatürist, gazeteci, şair ve senarist
1963 - Anthony Ray, Amerikalı Grammy ödülü sahibi hip hop müzik sanatçısı
1964 - Txiki Begiristain, İspanyol eski millî futbolcu
1965 - Peter Krause, Amerikalı aktör ve yapımcı
1966 - Sibel Gönül, Türk mimar ve siyasetçi
1969 - Tanita Tikaram, İngiliz pop-folk şarkıcısı ve şarkı sözü yazarı
1971 - Pete Sampras, Amerikalı eski tenis oyuncusu
1972 - Demir Demirkan, Türk şarkıcı
1972 - Mark Kinsella, İrlandalı millî futbolcu ve teknik direktör
1973 - Mark Iuliano, İtalyan eski millî futbolcu
1975 - Burcu Güneş, Türk şarkıcı
1975 - Casey Affleck, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1976 - Linde Lindström, Fin müzisyen
1977 - Jesper Grønkjær, Danimarkalı eski millî futbolcu
1977 - Günce Koral, Türk şarkıcı
1979 - Cindy Klassen, Kanadalı sürat patencisi
1980 - Javier Chevantón, Uruguaylı futbolcu
1980 - Rojda Demirer, Türk oyuncu
1980 - Dominique Swain, Amerikalı oyuncu
1980 - Matt Thiessen, Kanadalı-Amerikalı müzisyen
1981 - Djibril Cissé, Fransız eski futbolcu
1982 - Aleksandros Corvas, Yunan eski kaleci
1983 - Klaas-Jan Huntelaar, Hollandalı millî futbolcu
1983 - Meryem Uzerli, Türk oyuncu
1984 - Filipe Gonçalves, Portekizli futbolcu
1984 - Sherone Simpson, Jamaikalı atlet
1985 - Danny Graham, İngiliz futbolcu
1988 - Tyson Fury, Britanyalı profesyonel boksör
1989 - Tom Cleverley, İngiliz futbolcu
1989 - Hong Jeong-ho, Güney Koreli millî futbolcu
1990 - Mario Balotelli, Gana asıllı İtalyan futbolcu
1990 - Marvin Zeegelaar, Hollandalı futbolcu
1992 - Cara Delevingne, İngiliz model
1993 - Ewa Farna, Polonyalı-Çek şarkıcı
1993 - Luna, Güney Koreli şarkıcı, aktris ve sunucu
1994 - Ryan Aloali'i Mitchell, Amerikalı milli futbolcu
1999 - Matthijs de Ligt, Hollandalı millî futbolcu
ÖLÜMLER
MÖ 30 - VII. Kleopatra, Antik Mısır'ın son Hellenistik Kraliçesi (d. MÖ 69)
875 - II. Ludwig, İtalya Kralı (d. 825)
1424 - Yonglo, Çin İmparatoru (d. 1360)
1484 - IV. Sixtus, 9 Ağustos 1471 - 12 Ağustos 1484 arasında papa (d. 1414)
1499 - Burak Reis, Osmanlı denizci (d. ?)
1546 - Francisco de Vitoria, Dominikan Rahibi, İspanyol Katolik ilahiyatçı (d. 1486)
1633 - Jacopo Peri, İtalyan besteci ve şarkıcı (d. 1561)
1689 - XI. Innocentius, Katolik Kilisesi'nin 240. Papası (d. 1611)
1827 - William Blake, İngiliz şair ve ressam (d. 1757)
1848 - George Stephenson, İngiliz makine mühendisi (ilk buharlı lokomotif olan "Rocket"i tasarlayan) (d. 1781)
1864 - Sakuma Shozan, Japonya'da Batılılaşma politikasını savunan öncülerden (d. 1811)
1900 - Wilhelm Steinitz, Avusturyalı satranç oyuncusu ve ilk Dünya Satranç Şampiyonu (d. 1836)
1904 - William Renshaw, İngiliz tenisçi (d. 1861)
1901 - Francesco Crispi, İtalyan devlet adamı (d. 1819)
1922 - Arthur Griffith, İrlandalı milliyetçi siyasetçi ve gazeteci (İrlanda kurtuluş hareketi Sinn Féin'in ("Biz Kendimiz") kurucusu, İrlanda Cumhuriyeti'nin ilk Başkan Yardımcısı ve daha sonra Cumhurbaşkanı) (d. 1872)
1926 - Petras Vileišis, Litvanyalı mühendis, siyasi aktivist ve hayırsever (d. 1852)
1926 - Carlos Brown, Arjantinli futbolcu (d. 1882)
1928 - Leoš Janácek, Çek besteci (d. 1854)
1948 - Kajimukan Munaytpasov, Kazak güreşçi (d. 1871)
1955 - Thomas Mann, Alman yazar (d. 1875)
1955 - James B. Sumner, Amerikalı kimyager ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1887)
1964 - Ian Fleming, İngiliz yazar (d. 1908)
1973 - Karl Ziegler, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1898)
1977 - Kerim Sadi, Türk araştırmacı yazar (d. 1900)
1978 - Gregor Wentzel, Alman fizikçi (d. 1898)
1979 - Ernst Boris Chain, Britanyalı biyokimyacı (d. 1906)
Aleš Bebler (1907-1981)
1981 - Aleš Bebler, Sloven asıllı Yugoslav hukukçu ve diplomat (d. 1907)
1982 - Henry Fonda, Amerikalı aktör (d. 1905)
1983 - Artemio Franchi, İtalyan futbol adamı (d. 1922)
1985 - Kyu Sakamoto, Japon şarkıcı ve oyuncu (d.1941)
1988 - Jean-Michel Basquiat, Amerikalı graffiti sanatçısı ve yeni dışavurumcu ressam (d. 1960)
1989 - William B. Shockley, Amerikalı fizikçi, mucit ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1910)
1992 - John Cage, Amerikalı besteci (d. 1912)
1995 - Rıdvan Özden, Türk asker (d. 1949)
1996 - Victor Ambartsumian, Sovyet-Ermeni bilim adamı ve teorik astrofiziğin kurucularından biri (d. 1908)
1999 - Abbas Sayar, Türk yazar, şair ve ressam (d. 1923)
1999 - Can Yücel, Türk şair ve çevirmen (d. 1926)
2000 - Güzin Özipek, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1925)
2000 - Loretta Young, Amerikalı aktris (d. 1913)
2004 - Godfrey Hounsfield, İngiliz elektrik mühendisi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1919)
2007 - Ralph Asher Alpher, Amerikalı kozmolojist (d. 1921)
2009 - Les Paul, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1915)
2010 - Guido de Marco, Maltalı politikacı (d. 1931)
2013 - Friso, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın küçük erkek kardeşi (d. 1968)
2014 - Lauren Bacall, Amerikalı oyuncu ve model (d. 1924)
2014 - Cevad Heyet, İran Azerisi cerrah, Türkolog (d. 1925)
2014 - Arlene Martel, Amerikalı oyuncu ve yaşam koçu (d. 1936)
2017 - Bryan Murray, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu, koç ve yönetici (d. 1942)
2018 - Samir Amin, Mısırlı-Fransız Marksist eleştirmen ve ekonomist (d. 1931)
2019 - DJ Arafat, Fildişi Sahili vatandaşı DJ, müzisyen ve şarkıcı (d. 1986)
2019 - José Luis Brown, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1956)
2019 - Terence Knapp, İngiliz oyuncu, tiyatro yönetmeni, eğitimci ve yazar (d. 1932)
2020 - Pavol Biroš, Çekoslovak eski futbolcu (d. 1953)
2020 - Mary Hartline, Amerikalı model ve aktris (d. 1926)
2020 - Mac Jack, Güney Afrikalı eğitimci ve politikacı (d. 1965)
2020 - Gergely Kulcsár, Macar cirit atıcı (d. 1934)
2020 - Mónica Miguel, Meksikalı aktris, televizyon yönetmeni ve şarkıcı (d. 1936)
2020 - Gian Carlo Vacchelli, Perulu spor yorumcusu ve siyasetçi (d. 1981)