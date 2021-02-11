Tarihte bugün ne oldu? 11 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

11 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 11 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1250 - Eyyubiler ile Fransa Kralı IX. Louis önderliğindeki Haçlılar arasındaki Mansure Muharebesi sona erdi.

1752 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hastanesi, Pensilvanya'da açıldı.

1808 - Antrasit, ilk defa bir yakıt olarak kullanıldı.

1809 - Robert Fulton, buharlı geminin patentini aldı.

1826 - University College London kuruldu.

1843 - Giuseppe Verdi'nin "I Lombardi alla prima crociata" adlı operasının ilk gösterimi Milano'da yapıldı.

1867 - Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa, beşinci ve son kez sadrazam oldu.

1888 - İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Garı'nın inşası büyük bir devlet töreniyle başladı.

1895 - Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nda Büyük Britanya adası tarihinin en soğuk gününü yaşadı: -27.2 °C. Bu rekor daha sonra 10 Ocak 1982'de tekrarlandı.

1926 - Siirt Milletvekili Mahmut Soydan'ın kurduğu Milliyet gazetesi, yayımlanmaya başladı.

1928 - Kış Olimpiyat Oyunları, St. Moritz'de (İsviçre) başladı.

1936 - İstanbul'da kar fırtınası; binalar yıkıldı, 120 kadar tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.

1939 - Lockheed şirketine ait P-38 tipi bir uçak, Kaliforniya'dan New York'a 7 saat 2 dakikada uçtu.

1941 - Ecnebi Musevilerin Türkiye'den transit geçmeleri hakkında kararname yayımlandı; tabiyetlerinde bulundukları devletler tarafından kısıtlama getirilmiş ecnebi Museviler, ancak konsolosluklardan transit vizesi alarak Türkiye topraklarından geçebilecekler.

1945 - Birleşik Krallık Başbakanı Sir Winston Churchill, ABD Cumhurbaşkanı Franklin Roosevelt ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin'in bir araya geldiği, 4 Şubat'ta başlayan Yalta Konferansı sona erdi. II. Dünya Savaşı sonrasında dünya düzeninin esasları belirlendi.

1953 - SSCB, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti.

1953 - İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, "Gericilikle Savaşım" için "Ulusal Dayanışma Cephesi" kurmayı kararlaştırdı.

1957 - Muhalefet milletvekilleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda değişiklik istedi.

1957 - Gazeteci Metin Toker tutuklanarak ceza evine girdi. Metin Toker, Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mükerrem Sarol ile Akis dergisi arasındaki davadan hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, "Damadımın tutuklanması haberine üzülmedim, bu şerefli bir mahkümiyettir" dedi.

1959 - Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalandı.

1961 - 5 parti kuruldu. Adalet Partisi, Memleketçi Serbest Parti, Çalışma Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi ve Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi.

1961 - Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.

1964 - Tayvan, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesti.

1964 - Limasol'da (Kıbrıs) Rumlarla Türkler arasında çarpışmalar başladı.

1965 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam'daki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.

1965 - Yeni Adana gazetesi, Dünya Basın Başarı Ödülü'nü kazandı.

1969 - Amerikan 6. Filosu'nu protesto gösterileri sürüyor; 1969'da üniversite öğrencileri Beyazıt Kulesi'ne üzerinde Vedat Demircioğlu'nun resmi bulunan bir bayrak çekti. Vedat Demircioğlu, 6. Filo'nun 1968'deki gelişinde öldürülmüştü.

1971 - ABD, Birleşik Krallık, SSCB, ve diğer ülkeler arasında, uluslararası sularda nükleer silahların kullanılmaması konusunda antlaşma imzalandı.

1973 - Vietnam Savaşı: ilk Amerikalı esirleri serbest bırakıldı.

1978 - Çin, Aristoteles, Shakespeare ve Charles Dickens'in eserlerine uyguladığı sansürü kaldırdı.

1979 - 15 yıllık sürgün hayatından sonra ülkesine 9 gün önce dönen Ayetullah Humeyni yanlıları İran'da yönetimi ele geçirdi. Şah'ın Başbakanı Şahpur Bahtiyar istifa etti.

1981 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, şarkıcı Cem Karaca, Melike Demirağ, Şanar Yurdatapan, Sema Poyraz ve Selda Bağcan hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Sanatçılar yabancı ülkelerde Türkiye aleyhine propaganda yapmakla suçlanıyorlardı. Selda Bağcan teslim oldu ve serbest bırakıldı.

1981 - Polonya'da Komünist Parti, Józef Pinkowski'yi Başbakanlıktan aldı; yerine General Wojciech Witold Jaruzelski'yi getirdi.

1988 - Avusturya halkının yüzde 70'i Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim'ın istifa etmesini istemedi. Kurt Waldheim Nazi geçmişine ilişkin sorgulanmıştı.

1990 - Mike Tyson ağır sıklet boks şampiyonu unvanını, Buster Douglas'a nakavt olarak kaybetti.

1990 - Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri Nelson Mandela, 27 yıllık hapis hayatının ardından bugün özgürlüğüne kavuştu.

1992 - Azerbaycan Merkez Bankası kuruldu.

1994 - HBB'de yayımlanan Yüksek Tansiyon adlı programın yapımcısı Erhan Akyıldız ve Ali Tevfik Berber, ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı. Televizyoncular programda halkı askerlikten soğuttukları iddiasıyla yargılanmışlardı.

1998 - Türkiye'de 12 kentte bulunan 78 kumarhane kapatıldı. Kapatma kararı "Turizm Teşvik Yasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa" uyarınca alındı.

2000 - Romanya'da bir altın madeninden sızan siyanür, Macaristan sınırından geçen Tisa nehrinde binlerce canlının ölmesine neden oldu.

2006 - Alman arkeologlar, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Mabedinde, insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve günümüzde kullanılan yazının ilkel biçimi olan işaretler buldular.

2007 - ÖDP'nin 5. olağan kongresinde, Genel Başkanlığa Ufuk Uras seçildi.

2008 - Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki bir apartmanda çıkan yangında ölen dokuz Türk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

2011 - Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, uzun bir direnmenin ardından istifa ettiğini açıkladı.

2015 - Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, tecavüze uğrayarak öldürüldü. Olay Türkiye'de kadın hakları eylemlerine dönüştü.

DOĞUMLAR

1466 - Yorklu Elizabeth, İngiltere Kraliçesi (ö. 1503)

1776 - Yannis Kapodistrias, Yunanistan'ın ilk Devlet Başkanı (ö. 1831)

1791 - Aleksandros Mavrokordatos, Yunan siyaset adamı (ö. 1865)

1839 - J. Willard Gibbs, Amerikalı bilim insanı (ö. 1903)

1845 - Ahmet Tevfik Okday, Osmanlı'nın son Sadrazamı (ö. 1936)

1847 - Thomas Edison, Amerikalı bilim insanı, mucit ve 1093 patent sahibi (ö. 1931)

1881 - Carlo Carrà, İtalyan ressam (ö. 1966)

1882 - Joe Jordan, Afroamerikan müzisyen ve besteci (ö. 1971)

1887 - John van Melle, Güney Afrikalı yazar (ö. 1953)

1890 - Takazumi Oka, Japon asker (ö. 1973)

1896 - Józef Kaluza, Polonyalı millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1944)

1898 - Leo Szilard, Macar-Amerikan fizikçi ve mucit (ö. 1964)

1902 - Arne Jacobsen, Danimarkalı mimar ve tasarımcı (ö. 1971)

1909 - Joseph L. Mankiewicz, Amerikan yapımcı ve yönetmen (ö. 1993)

1909 - Max Baer, Amerikalı boksör (ö. 1959)

1915 - Richard Hamming, Amerikan matematikçi (ö. 1998)

1917 - Sidney Sheldon, Amerikalı yazar, oyun yazarı ve senarist (ö. 2007)

1920 - I. Faruk, Mısır Kralı (ö. 1965)

1926 - Leslie Nielsen, Kanadalı oyuncu ve komedyen (ö. 2010)

1929 - Burhan Sargın, Türk millî futbolcu

1936 - Burt Reynolds, Amerikan sinema oyuncusu (ö. 2018)

1937 - Mauro Staccioli, İtalyan heykeltıraş (ö. 2018)

1939 - Okay Temiz, Türk caz müzisyeni

1942 - Mike Markkula, Amerikalı yatırımcı ve girişimci

1943 - Serge Lama, Fransız şarkıcı

1944 - Bernie Bickerstaff, Amerikalı basketbol antrenörü

1945 - Burhan Galyun, Suriyeli siyaset bilimci ve sosyolog

1947 - Yukio Hatoyama, Japon siyasetçi

1950 - İdris Güllüce, Türk siyasetçi

1956 - Oya Başar, Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu

1962 - Sheryl Crow, Amerikan müzisyen

1963 - José Mari Bakero, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör

1964 - Sarah Palin, Amerikan siyasetçi

1969 - Jennifer Aniston, Amerikan sinema ve dizi oyuncusu

1969 - Yoshiyuki Hasegawa, Japon futbolcu

1971 - Damian Lewis, İngiliz aktör ve film yapımcısı

1972 - Amanda Peet, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1973 - Shawn Hernandez, Amerikalı güreşçi

1973 - Varg Vikernes, Norveçli müzisyen

1974 - Ayça Mutlugil, Türk oyuncu ve senarist

1974 - Saša Gajser, Sloven futbolcu

1976 - Hakan Bayraktar, Türk futbolcu

1977 - Mike Shinoda, Japon-Amerikalı müzisyen, yapımcı, şarkıcı ve Linkin Park grubunun kurucularından

1977 - Mustafa Üstündağ, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1979 - Mabrouk Zaid, Suudi futbolcu

1980 - Mark Bresciano, Avustralyalı futbolcu

1981 - Kelly Rowland, Amerikalı R&B şarkıcısı, söz yazarı, dansçı, oyuncu ve Destiny's Child grubunun üyesi

1982 - Christian Maggio, İtalyan millî futbolcu

1982 - Neil Robertson, Avustralyalı snooker oyuncusu

1983 - Hocine Ragued, Tunuslu futbolcu

1983 - Rafael van der Vaart, Hollandalı futbolcu

1984 - Doka Madureira, Bulgar futbolcu

1986 - Francisco Silva, Şilili futbolcu

1987 - Ervin Zukanovic, Bosna-Hersekli futbolcu

1987 - Luca Antonelli, İtalyan millî futbolcu

1987 - Wu Yiming, Çinli buz patenci

1988 - Wellington Luís de Sousa, Brezilyalı futbolcu

1989 - Josef de Souza, Brezilyalı futbolcu

1990 - Javier Aquino, Meksikalı futbolcu

1990 - Jonas Hector, Alman futbolcu

1991 - Darwin Andrade, Kolombiyalı futbolcu

1992 - Louis Labeyrie, Fransız basketbolcu

1992 - Rubén Belima, Ekvator Gineli futbolcu

1992 - Taylor Lautner, Amerikan oyuncu

1993 - Ben McLemore, Amerikalı basketbolcu

1993 - Hör?ur Björgvin Magnússon, İzlandalı futbolcu

1994 - Musashi Suzuki, Japon futbolcu

1995 - Milan Škriniar, Slovak futbolcu

1996 - Jonathan Tah, Alman futbolcu

1996 - Miladin Stevanovic, Sırp futbolcu

1999 - Andriy Lunin, Ukraynalı futbolcu

ÖLÜMLER

244 - III. Gordianus, Roma İmparatoru. I. Gordianus'un torunu (d. 225)

641 - Herakleios, Bizans İmparatoru (d. 575)

731 - II. Gregorius, Katolik Kilisesi'nin 89. Papası (d. 669)

1503 - Yorklu Elizabeth, İngiltere Kraliçesi (d. 1466)

1650 - René Descartes, Fransız matematikçi, bilim insanı ve filozof (d. 1596)

1823 - William Playfair, İskoç mühendis ve siyasi ekonomist (d. 1759)

1829 - Aleksandr Griboyedov, Rus oyun yazarı, besteci, şair ve diplomat (d. 1795)

1857 - Sadık Rıfat Paşa, Osmanlı Hariciye Nazırı (d. 1807)

1868 - Léon Foucault, Fransız fizikçi (Foucault sarkacı ve jiroskop araçlarıyla tanınan) (d. 1819)

1870 - Carlos Soublette, Venezuela Devlet Başkanı (d. 1789)

1872 - Edward James Roye, Liberyalı tüccar ve siyasetçi (d. 1815)

1884 - Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1832)

1888 - Sarah Elmira Royster, Edgar Allan Poe'nun sevgilisi (d. 1810)

1894 - Emilio Arrieta, İspanyol besteci (d. 1823)

1941 - Rudolf Hilferding, Avusturya doğumlu Alman politikacı (d. 1877)

1963 - Sylvia Plath, Amerikalı şair ve yazar (d. 1932)

1970 - Tahsin Yazıcı, Türk asker ve siyasetçi (d. 1892)

1975 - Cemal Hüsnü Taray, Türk siyasetçi (d. 1893)

1976 - Lee J. Cobb, Amerikan oyuncu (d. 1911)

1982 - Eleanor Powell, Amerikan oyuncu ve dansçı (d. 1912)

1982 - Takashi Shimura, Japon oyuncu (Yedi Samuray) (d. 1905)

1985 - Henry Hathaway, Amerikalı sinema yönetmeni ve aktör (d. 1898)

1986 - Frank Herbert, Amerikalı yazar (d. 1920)

1989 - Leon Festinger, Amerikalı sosyal psikolog (d. 1919)

1992 - Hikmet Tanyu, Türk akademisyen, şair ve yazar (d. 1918)

1993 - Robert William Holley, Amerikalı biyokimyacı (d. 1922)

2000 - Roger Vadim, Fransız film yönetmeni (d. 1928)

2002 - Barry Foster, İngiliz oyuncu (d. 1927)

2006 - Kani Yılmaz, PKK'nın bir dönem üst düzey yöneticisi (d. 1950)

2006 - Peter Benchley, Amerikalı yazar (d. 1940)

2012 - Whitney Houston, Amerikalı şarkıcı (d. 1963)

2014 - Alice Babs, İsveçli şarkıcı (d. 1924)