Tarihte bugün ne oldu? 11 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

10 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 11 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

630 - Müslümanların, Muhammed bin Abdullah önderliğinde Kâbe'yi fethi.

1055 - Theodora, Bizans İmparatorluğu tahtına oturdu. Makedonyalılar Hanedanı'nın son Hükümdarı olacaktı.

1454 - Büyük İstanbul yangını

1569 - İlk piyango çekilişi, Birleşik Krallık'ta yapıldı.

1575 - Kapıkulu Gulgulesi başladı.

1693 - Etna yanardağı (Sicilya) faaliyete geçti.

1861 - Alabama, Birleşik Devletlerden ayrıldı.

1878 - Süt ilk defa şişelenerek satıldı.

1905 - Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.

1921 - Birinci İnönü Muharebesi'nin sonu, Yunan kuvvetleri geri çekildi.

1922 - Kanada'nın Toronto şehrinde bir hastanede yatan 14 yaşındaki diyabet hastası Leonard Thompson, İnsülin zerkedilerek bu hastalığı tedavi edilen ilk hasta olma unvanını kazandı. Zaten ertesi yıl insülinin eldesine yönelik kullanışlı bir yöntem buldukları için Toronto Üniversitesi'nden bir ekip Nobel ödülü aldı.

1927 - Türkiye ile Almanya arasında Ticaret ve İkamet antlaşmaları imzalandı.

1929 - Türkiye'de eski yazılı kitapları yeni harflere çevirmek için Dil Encümeni bünyesinde bir komisyon kuruldu.

1929 - Sovyetler Birliği'nde çalışma süresi 7 saate indirildi.

1935 - Amelia Earhart, ilk tek kişilik uçuşu Hawaii'den Kaliforniya'ya gerçekleştirdi.

1939 - Aydın'da köylüye toprak dağıtıldı.

1940 - Ankara Devlet Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi oyuncuları, ilk oyunlarını sergiledi.

1943 - Kızıl Ordu, Stalingrad kuşatmasını kırdı.

1944 - İtalya'da 5 kişi vatana ihanetten asıldı. Benito Mussolini'nin damadı Kont Galeazzo Ciano da asılanlar arasındaydı.

1946 - Enver Hoca, Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Kral Zogo tahttan indirildi.

1948 - Ankara Üniversitesi Senatosu bazı öğretim üyelerini sol eğilimli oldukları için, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ndeki görevlerinden uzaklaştırdı. Görevden alınanlar arasında Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes ve Mediha Berkes, Behice Boran, Adnan Cemgil ve Azra Erhat vardı.

1954 - Türkiye Vakıflar Bankası kuruluş kanunu kabul edildi.

1962 - Peru'daki Nevado Huascaran volkanı faaliyete geçti: 4000 kişi öldü.

1962 - Peru'da toprak kayması oldu; 3 bin kişi öldü.

1963 - TBMM'de komünizmle mücadele amacıyla komisyon kuruldu.

1964 - Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Luther Terry, sigaranın sağlığa zararlı olabileceğine dair ilk raporu yayınladı.

1969 - Danıştay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir ay süreyle tatil edilmesi kararını durdurdu.

1969 - Cevizli'de (Kartal) Singer fabrikasında işçilere polis saldırdı.120 işçi gözaltına alındı,14 işçi ve 8 polis yaralandı. Fabrika bir gün önce (10 Ocak'ta) işçiler tarafından işgal edilmişti.

1969 - Türkiye'de ilk sinema grevi, İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Yeni Sinema'da başladı.

1971 - Türkiye İş Bankası Ankara Emek Şubesi, silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bankayı soyanların Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan olduğunu ileri sürdü.

1972 - Doğu Pakistan, Bangladeş oldu.

1973 - İstanbul Türk Demir Döküm fabrikalarında 99 gün süren grev sona erdi.

1974 - İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine Muhsin Ertuğrul getirildi. Bir gün önce Vasfi Rıza Zobu bu görevden istifa etmişti.

1974 - Dünyanın ilk yaşayan altızları (anne: Susan Rosenkowitz) Cape Town, Güney Afrika'da doğdu.

1975 - Kıbrıs Harekâtı'nda 484 kişinin çatışmada kaybedildiği açıklandı.

1977 - Lockheed Martin uçak şirketi'nin Türkiye temsilcisi Nezih Dural tutuklandı.

1980 - 14 yaşındaki Nigel Short, "Uluslararası usta" unvanını alan en genç satranç oyuncusu oldu.

1984 - Michael Jackson, Thriller adlı albümüyle 8 Grammy ödülü aldı.

1993 - Berlin, Ulumulhikme okulu'nun kuruluşu.

1995 - Amerikalı matematikçiler "en büyük asal sayı"yı buldu. Kendisi ile 859 bin 433 kez çarpılan 2'den 1 çıkarılmasıyla elde edilen bu sayı 258 bin 716 haneli.

1999 - Türkiye'nin 56. Hükümeti kuruldu; Demokratik Sol Parti (DSP) azınlık Hükümeti. Bülent Ecevit 4. kez Başbakan oldu.

2012 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının Başkent dışında stadyumlarda değil, sadece okullarda kutlanmasını öngören genelge yayımladı.

DOĞUMLAR

347- I. Theodosius, Roma İmparatoru (ö. 395)

1800 - Anyos Jedlik, Macar fizikçi, Dinamonun mucidi (ö.1895)

1807 - Ezra Cornell, Amerikalı iş adamı ve Cornell Üniversitesi'nin kurucusu (ö. 1874)

1815 - John A. Macdonald, Kanada'nin ilk Başbakanı (ö. 1891)

1842 - William James, Amerikalı yazar ve ruh bilimci (ö. 1910)

1852 - Konstantin Fehrenbach, Alman devlet adamı (ö. 1926)

1859 - Lord Curzon, İngiliz politikacı (1898-1905 arasında Hindistan Genel Valisi ve 1919-1924 arasında Birleşik Krallık Dış İşleri Bakanı) (ö. 1925)

1867 - Edward Bradford Titchener, İngiliz psikolog (ö. 1927)

1878 - Theodoros Pangalos, Yunan asker ve siyasetçi (ö. 1952)

1885 - Alice Paul, Amerikalı feminist ve kadın hakları aktivisti. (ABD'de yasaların kadınlara eşit hak tanıması talebiyle açılan ilk kampanyanın önderi) (ö. 1977)

1894 - Paul Wittek, Avusturyalı tarihçi, doğubilimci ve yazar (ö. 1978)

1903 - Alan Stewart Paton, Güney Afrikalı yazar ve apartheid karşıtı eylemci. ("Ağla Sevgili Memleketim" adlı romanıyla ünlenen) (ö. 1988)

1906 - Albert Hofmann, İsviçreli bilim adamı ve LSD'yi sentezleyen ilk kişi (ö. 2008)

1907 - Pierre Mendès France, Fransız siyasetçi (Başbakanlığı sırasında Fransa'nın Çinhindi'nden çekilmesini sağlayan sosyalist politikacı) (ö. 1982)

1911 - Brunhilde Pomsel, Alman radyocu ve haber muhabiri (ö. 2017)

1911 - Zenko Suzuki, Japonya Başbakanı (ö. 2004)

1930 - Rod Taylor, Avustralyalı oyuncu (ö. 2015)

1938 - Fischer Black, Amerikalı ekonomist (ö. 1995)

1941 - Gérson Brezilyalı futbolcu

1953 - Mehmet Altan, Türk gazeteci, yazar ve akademisyen

1970 - Mustafa Sandal, Türk şarkıcı

1972 - Marc Blucas, Amerikalı aktör

1975 - Matteo Renzi, İtalyan politikacı ve Başbakan

1980 - Gökdeniz Karadeniz, Türk futbolcu

1981 - Ali Bilgin, Türk oyuncu ve yönetmen

1985 - Fırat Albayram, Türk oyuncu

1988 - Volkan Tokcan, Türk basketbolcu

1993 - Mahmut Orhan, Türk DJ ve prodüktör

1996 - Leroy Sané, Alman futbolcu

1997 - Cody Simpson, Avustralyalı şarkıcı

1998 - Laura Roge, Alman oyuncu

2000 - Jamie Bick, Alman oyuncu

ÖLÜMLER

812 - Stavrakios, Bizans İmparatoru

844 - I. Mihail, Bizans İmparatoru

1055 - IX. Konstantinos, Bizans İmparatoru (d. 1000)

1556 - Fuzûlî, Türk divan şâiri ve mutasavvıf (d. 1483)

1923 - I. Konstantin, Yunanistan Kralı (d. 1868)

1928 - Thomas Hardy, İngiliz yazar (d. 1840)

1937 - Nuri Conker, Türk asker ve siyasetçi (Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve Gaziantep Milletvekili) (d. 1882)

1941 - Emanuel Lasker, Alman Dünya satranç şampiyonu ve matematikçi (d. 1868)

1943 - Agustín Pedro Justo, Arjantin Devlet Başkanı (d. 1876)

1944 - Galeazzo Ciano, İtalya Krallığı'nın Dışişleri Bakanı (d. 1903)

1945 - Velid Ebüzziya, Türk gazeteci ve yayımcı (d. 1884)

1966 - Alberto Giacometti, İsviçreli heykeltıraş ve ressam (d. 1901)

1966 - Lal Bahadur Shastri, Hindistan Başbakanı (d. 1904)

1983 - Şadi Dinçağ, Türk karikatürist (d. 1919)

1988 - Isidor Isaac Rabi, Avusturyalı fizikçi (d. 1898)

1991 - Carl David Anderson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1905)

1994 - Erol Pekcan, Türk caz sanatçısı (d. 1933)

1995 - Onat Kutlar, Türk şair, yazar ve düşünce adamı (d. 1936)

1998 - Aydan Siyavuş, Türk basketbol antrenörü (d. 1947)

1999 - Öztürk Serengil, Türk aktör (d. 1930)

2002 - Henri Verneuil, Fransız sinema yönetmeni (d. 1920)

2003 - Maurice Pialat Altın Palmiye Ödülü sahibi Fransız yönetmen (d. 1925)

2008 - Sir Edmund Hillary, Yeni Zelandalı dağcı (Everest Dağı'nın zirvesine tırmanan ilk dağcı) (d. 1919)

2009 - Necati Çelik, Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (d. 1955)

2010 - Éric Rohmer, Fransız yönetmen (d. 1920)

2011 - Kıvırcık Ali, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1968)

2014 - Ariel Şaron, İsrail Başbakanı (d. 1928)

2015 - Anita Ekberg, İsveçli oyuncu (d. 1931)

2017 - James Ferguson-Lees, Britanyalı kuş bilimcisi (d. 1929)