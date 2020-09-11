Tarihte bugün ne oldu? 11 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar

11 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 11 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 11 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR Olaylar 1526 - Osmanlı Ordusu'na bağlı birlikler Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'e girdi. 1853 - Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı. 1855 - Osmanlı Ordusu, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi. 1919 - Sivas Kongresi'nin 8. Umumi toplantısında 'İrâde-i Milliye' adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi. 1919 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nin son günü kuruldu. 1919 - Amerikan Deniz Piyadeleri Honduras'ı işgal etti. 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Bursa'ya girdi. 1923 - Mustafa Kemal, Halk Fırkası Başkanlığı'na seçildi. 1926 - Ankara otomatik telefon santrali işletmeye açıldı. 1941 - Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kişi öldü, 36 köy tamamen yıkıldı. 1944 - Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı. 1954 - Ankara'da Kıbrıs Türktür Komitesi kuruldu. 1957 - Ankara'da sağanak yağış sele yol açtı; Bent Deresi taştı, 133 kişi sele kapılarak öldü. 1973 - Şili'nin ilk sosyalist Başkanı Salvador Allende, Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrildi. Darbe sırasında Allende öldürüldü. 1980 - Şili'de yapılan referandumda, General Augusto Pinochet'nin görev süresi 8 yıl uzatıldı. 1992 - TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kuruldu. 1994 - Devrimci-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataş, Fransa'da yakalandı. 1994 - İstanbul DGM, Cumhuriyet gazetesini kapattı. Gazetenin terörle mücadele yasasına aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü. 1996 - Eski Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in üç kadın Avrupalı parlamentere "fahişe" demesiyle ilgili yargılama sonuçlandı. Gökdemir 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm oldu. 2001 - 11 Eylül saldırılarında 2976 kişi öldü, 6291 kişi de yaralandı. 2010 - 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Türkiye Sırbistan'ı 83-82 yenerek finale yükseldi. 2012 - İstanbul Gazi Polis Merkezinde patlama meydana geldi, bir polis yaşamını yitirdi, dört polis ve dört vatandaş yaralandı, patlamayı DHKP-C üstlendi. 2012 - Kuzey Kore'de yer alan ve ülkedeki birçok yapının minyatür şeklinde kopyalarını barındıran Pyongyang Folklor Parkı'nın açılışı yapıldı. Doğumlar 1743 - Nikolaj Abraham Abildgaard, Danimarkalı ressam (ö. 1809) 1862 - O. Henry, Amerikalı öykü yazarı (ö. 1910) 1877 - Feliks Dzerjinski, SSCB'li Bolşevik önder ve ilk istihbarat servisi Çeka'nın kurucusu (ö. 1926) 1885 - D. H. Lawrence, İngiliz yazar (ö. 1930) 1889 - Helmuth Theodor Bossert, Alman asıllı Türk dilbilimci ve arkeolog (ö. 1961) 1893 - Platon Alekseeviç Oyunskiy, Saha Türkü edebiyatçı, filolog ve siyasetçi (ö. 1939) 1899 - Philipp Bouhler, Alman Nazi lideri (ö. 1945) 1903 - Theodor W. Adorno, Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör (ö. 1969) 1917 - Ferdinand Marcos, Filipinler Devlet Başkanı (ö. 1989) 1926 - Yevgeny Belyaev, Rusya Kızıl Ordu Korosu solisti ve tenor (ö. 1994) 1928 - Adam West, Amerikalı oyuncu (ö. 2017) 1929 - Burhan Doğançay, Türk ressam ve fotoğrafçı (ö. 2013) 1935 - Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk mimar, müzisyen, tiyatro ve sinema oyuncusu 1935 - Arvo Part, Estonyalı besteci 1940 - Brian De Palma, Amerikalı film yönetmeni 1945 - Franz Beckenbauer, Alman futbolcu 1957 - Brad Bird, Amerikalı sinema yönetmeni, animatör ve yapımcı 1958 - Altan Tan, Türk yazar ve siyasetçi 1958 - Roxann Dawson, Amerikalı oyuncu ve yönetmen 1961 - Virginia Madsen, Amerikalı oyuncu 1964 - Victor Wooten, Amerikalı müzisyen 1965 - Beşşar Esad, Suriye Devlet Başkanı 1965 - Moby, Amerikalı müzisyen 1967 - Harry Connick, Jr., Amerikalı müzisyen ve oyuncu 1968 - Slaven Bilic, Hırvat futbolcu 1969 - Gidget Gein, Amerikalı müzisyen (ö. 2008) 1970 - Fanny Cadeo, İtalyan oyuncu ve model 1974 - Mehmet Emin Toprak, Türk aktör (ö. 2002) 1977 - Ludacris, Amerikalı müzisyen 1978 - Dejan Stankovic, Sırp futbolcu 1979 - David Pizarro, Şilili futbolcu 1979 - Éric Abidal, Fransız futbolcu 1981 - Dylan Klebold, Columbine Lisesi Katliamı faili 1981 - Özlem Türay, Türk tiyatro oyuncusu 1981 - Andrea Dossena, İtalyan futbolcu 1982 - Elvan Abeylegesse, Etiyopya asıllı Türk atlet Ölümler 1937 - Nazmi Ziya Güran, Türk ressam ve sanat eğitimcisi (d. 1881) 1948 - Muhammed Ali Cinnah, Pakistan'ın kurucusu (d. 1876) 1970 - Giuseppe Vaccaro, İtalyan mimar (d. 1896) 1971 - Nikita Kruşçev, Sovyet devlet adamı (d. 1894) 1973 - Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı (darbe sonucu parlamentoda öldürüldü) (d. 1908) 1982 - Faruk Güvenç Türk müzik eleştirmeni (d. 1926) 1994 - Jessica Tandy, Amerikalı aktris (d. 1909) 2000 - Ergun Köknar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve gazeteci (d. 1934) 2003 - Anna Lindh, İsveçli siyasetçi (d. 1957) 2003 - John Ritter, Amerikalı aktör (d. 1948) 2006 - Joachim Fest, Alman yazar (d. 1926) 2007 - Cem Gürdap, Türk sinema oyuncusu (d. 1955) 2011 - Andy Whitfield, Avustralyalı oyuncu (d. 1971) 2016 - İshak Alaton, Türk iş adamı ve Alarko Holding Onursal Başkanı (d. 1927)