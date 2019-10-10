Tarihte bugün: Ankara Gar'ı katliamı
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Tarihte bugün: Ankara Gar'ı katliamı

10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı önünde bombalı saldırı yapılmış ve 103 kişi hayatını kaybetmiş, 450 kişi de yaralanmıştı. Bugün Ankara Garı katliamının 4. yıldönümü.

10.10.2019 14:20
Tarihte bugün: Ankara Gar'ı katliamı

2015 Ankara saldırısı, 10 Ekim 2015'te yerel saatle 10:04 civarında gerçekleşti. Ankara ilinin Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağında düzenlenen saldırı Cumhuriyet tarihinin en büyük bombalı saldırılarından biridir.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'de DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği, TMMOB, HDP ve pek çok sivil toplum örgütünün katılımıyla miting düzenlendi. Fakat yürüyüş başlamadan yürüyüş alanına kortej hâlinde ilerleyen grupların bulunduğu Tren Garı kavşağında, 3 saniye arayla 2 patlama gerçekleşti.

Saldırı sonucu en küçüğü 8 yaşında 103 kişi yaşamını yitirmiş, 450 kişi de yaralanmıştı.

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