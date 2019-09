Tarihte bugün 13 Eylül: Rapçi Tupac Shakur'un 23. ölüm yıl dönümü! Tupac kimdir?

13.09.2019 06:00

Tupac şarkıları, filmleri ile büyük bir kesimin sorunlarını ele almıştı. 7 Eylül 1996 yılında Las Vegas, Nevada'da silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede solunum ve kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Tupac Shakur hayatı, biyografisi…

TUPAC AMARU SHAKUR KİMDİR?

Ünlü rapçi, 16 Haziran 1971 tarihinde ABD, New York'ta Lesane Parish Crooks adıyla dünyaya gelse de Shakur'un ismini, annesi daha sonra "Tupac Amaru Shakur" olarak değiştirdi. Maddi zorluklar nedeniyle sık sık annesiyle yer değiştiren Shakur, kariyerinin ilk yıllarında Digital Underground isimli gruba katıldı. Bu grupta ilk başlarda sahne elemanı ve arka plan dansçısı olarak görev yaparken daha sonra MC'liğe geçti. İlk resmi şarkısı olan Same Song'u Shock G ile seslendirdi. Grubun başarılı olmasıyla Tupac, 2Pacalypse Now adlı ilk albümü çıkardı. "Juice" isimli filmde rol almayı başardı. 1993 yılında ikinci albümü olan Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.'ı çıkardı. Tupac'ın oyunculuk kariyeri ise Janet Jackson'la oynadığı Poetic Justice filminde parladı. Above The Rim adlı filmde de alarak aktörlüğünü geliştirdi.

TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA HAPİS YATTI

Sanatçı, Kasım 1993'te Tupac ve arkadaşları bir kadına tecavüz etmekten suçlandı. Kadının bu iddiasını Tupac asla kabul etmedi. Mahkeme sonucunda Tupac 1.5 - 4.5 yıl hapse mahkum oldu. 8 ay hapis yattıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. 5 Nisan 1996'da 120 gün hapse mahkûm oldu. 1994'te tecavüz davasının sonucunun açıklanmasından bir gün önce, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından New York'taki stüdyosunun önünde vurulduve mücevherleri çalındı. Shakur bu olayda eski bir arkadaşı olan ve o sırada stüdyoda bulunan rapçi Biggie Smalls'ı ve Sean Combs'u suçladı. 15 Haziran 2011 tarihinde bir mahkûm Tupac'ı vurması için Czar Entertainment'in sahibi tarafından tutulduğunu itiraf etti.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK SANATÇILARI ARASINA GİRDİ

2007 itibarıyla Tupac Shakur, 75 milyon üzerinde albüm satmayı ve En Çok Satan Müzik Sanatçıları listesine girmeyi başarmıştır. Rolling Stone Dergisi tarafından Tüm Zamanların En Büyük 86. Sanatçısı seçilen Tupac'ın şarkılarının birçoğunun ana teması varoşlardaki şiddet ve zorluklar, ırkçılık, sosyal sorunlar ve Doğu Yakası-Batı Yakası kavgasında diğer rapçilerle yaşadığı sürtüşmelerdi.

EN ÇOK SATAN ERKEK RAPÇİ OLDU

Vurulduktan kısa süre sonra Tupac, 14 Şubat 1995'te hapse girdi ve hapisteyken Me Against the World albümünü çıkardı. Bu albüm rapçi'nin o güne kadarki en iyi albümü oldu. Çalışma, o güne kadar bir haftada en çok satan erkek rapçi albümü oldu. Hapisteyken Keisha Morris ile evlendi fakat 1996 yılında boşandılar. Hapiste 11 ay kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Outlaw Immortalz adında yeni bir grup kuran Tupac, 13 Şubat 1996 tarihinde dördüncü albümü olan All Eyez On Me'yi piyasaya sürdü. 4 Temmuz 1996'da Outlawz grubuyla beraber Hit'em Up'ı yayınladı. Film kariyeri ise Bullet, Gridlock'd ve Gang Related filmleriyle devam etti.Takma adını Makaveli olarak değiştirdi. Bu isimde The Don Killuminati: The 7 Day Theory albümünü çıkardı.

Tupac'ın müziği çoğu Amerikalı, Afrikalı-Amerikalı ve dünya vatandaşları Kara Panter Grubu, Siyah milliyetçiliği, eşitlikçiler ve özgürlükçülerle özdeşleşmiştir. Sosyal yönden sorunları aktaran şarkıların yanında çoğu şarkı parti müzikleri üzerine kuruluydu.

Tupac, 7 Eylül 1996'da Las Vegas, Nevada'da silahlı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldıktan 6 gün sonra solunum ile kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

TARİHTE BUGÜN

(Olaylar)

MÖ 490 - Maraton Savaşı gerçekleşti.

1521 - Aztek başkenti Tenochtitlan'ın Cortes komutasındaki İspanyollar'ca işgali.

1647 - İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli barometre'yi icat etti.

1788 - Danimarka, İsveç'i işgal etti.

1921 - Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk zaferi ile sona erişi.

1922 - Soma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu. Aynı gün Yunanlarca 17 Eylül'e kadar sürecek İzmir Yangını başlatıldı.

1923 - İspanya'da General Miguel Primo de Rivera, darbeyle yönetime el koydu.

1937 - Dersim Harekâtı tamamlandı.

1943 - Çan Kay Şek Çin Cumhuriyeti'nin ilk başkanı oldu.

1959 - Sovyetlerin insansız uzay roketi Luna 2, Ay'a ulaşan ilk insan yapımı cisimdi ancak Ay'ın zeminine çakıldı.

1968 - Arnavutluk Varşova Paktı'ndan ayrıldı.

1980 - Türkiye'de Kenan Evren devlet başkanlığı görevini üstlendi. Millî Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada AP genel başkanı Süleyman Demirel, MSP genel başkanı Necmettin Erbakan ve CHP genel başkanı Bülent Ecevit'in güvence altına alındıkları bildirildi.

2002 - Cezayir'de İslamcı militanlar Kuzey Cezayir yolunda 11 sivili öldürdü.

Doğumlar

1739 - Grigoriy Potyomkin, Rus general ve devlet adamı (ö. 1791)

1818 - Gustave Aimard, Fransız yazar (ö. 1883)

1819 - Clara Schumann, Alman piyanist ve besteci (ö. 1896)

1842 - John Hollis Bankhead, Amerikalı politikacı ve senatör (ö. 1920)

1851 - Walter Reed, Amerikalı bakteriyolog (ö. 1902)

1857 - Milton S. Hershey, Amerikalı çikolata imalatçısı (ö. 1945)

1874 - Arnold Schoenberg, Avusturyalı besteci (müzikteki 12 ton yöntemini geliştiren) (ö. 1951)

1876 - Sherwood Anderson, Amerikalı yazar (ö. 1941)

1903 - Claudette Colbert, Amerikalı aktris (ö. 1996)

1916 - Roald Dahl, Galli roman ve kısa öykü yazarı (ö. 1990)

1922 - Yma Sumac, Peru asıllı Amerikalı soprano (ö. 2008)

1924 - Maurice Jarre, Fransız besteci (ö. 2009)

1928 - Diane Foster, Kanadalı atlet

1941 - Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı

1942 - Sait Sökmen, Türkiye'nin ilk bale koreografı

1944 - Jacqueline Bisset, İngiliz aktris

1954 - Serra Yılmaz, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve çevirmen

1958 - Ayşenur Yazıcı, Türk sunucu ve yazar

1960 - Abdülkerim Durmaz, Türk futbolcu ve teknik direktör

1960 - Kevin Carter, Güney Afrikalı fotoğrafçı ve Pulitzer Ödülü sahibi (intihar) (ö. 1994)

1961 - Dave Mustaine, Amerikalı müzisyen

1965 - Fikri Işık, Türk siyasetçi ve hukukçu

1973 - Fabio Cannavaro, İtalyan futbolcu

1975 - Serkan Ercan, Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve TV programcısı

1977 - Fiona Apple, Amerikalı müzisyen

1980 - Nicky Salapu, Amerikan Samoalı futbolcu

1980 - Tomáš Zápotocny, Çek futbolcu

1984 - Burcu Altın Akdoğan, Türk oyuncu

1985 - Nikola Mikic, Sırp futbolcu

1989 - Thomas Müller, Alman futbolcu

1993 - Niall Horan, İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı

1997 - Abdinur Mohamud, Somalili futbolcu

Ölümler

81 - Titus Flavius Vespasianus Roma İmparatoru (d. 39)

1506 - Andrea Mantegna, İtalyan ressam (d. yaklaşık 1431)

1592 - Michel de Montaigne, Fransız yazar ve düşünür (d. 1533)

1598 - II. Felipe, İspanya Kralı (d. 1527)

1705 - Tökeli İmre, Macar Kralı (Osmanlı Devletine sığınan) (İzmit'te) (d. 1657)

1871 - Şinasi, Osmanlı gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı (d. 1826)

1872 - Ludwig Andreas Feuerbach, Alman filozof (d. 1804)

1894 - Emmanuel Chabrier, Fransız besteci ve piyanist (d. 1841)

1928 - Italo Svevo, İtalyan yazar (d. 1861)

1946 - Amon Leopold Göth, Alman SS subayı ve II. Dünya Savaşı sırasında Polonya'daki Plaszow Toplama Kampı'nın kumandanı (idam) (d. 1908)

1949 - August Krogh, Danimarkalı zoolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1874)

1967 - Şerif Muhittin Targan, Türk besteci, ud ve çello virtüözü ve portre ressamı (d. 1892)

1970 - Refik Ahmet Sevengil, Türk gazeteci ve tiyatro tarihçisi (d. 1903)

1971 - Lin Biao, Çinli asker ve siyaset adamı (uçak kazasında) (d. 1907)

1977 - Leopold Stokowski, İngiliz orkestra şefi (d. 1882)

1989 - İsmail Rüştü Aksal, Türk siyasetçi (d. 1911)

1991 - Metin Oktay, Türk futbolcu (d. 1936)

1996 - Tupac Amaru Shakur, Amerikalı rap müzik ve Hip-Hop sanatçısı (d. 1971)

1998 - Necdet Calp, Türk bürokrat ve siyasetçi (Halkçı Parti'nin kurucu Genel Başkanı (d. 1922)

2001 - Dorothy McGuire, Amerikalı aktris (d. 1916)

2008 - Kemal Kafalı, Türk mühendis, bilim insanı ve eğitimci (d. 1921)