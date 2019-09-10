Tarihte bugün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 18 yıl geçti!

10.09.2019 23:59

Tarihte bugün, 18 yıl önce ABD'yi sarsan 11 Eylül saldırıları gerçekleşti. El-Kaide'ye bağlı kişiler tarafından kaçırılan uçakların 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki farklı hedefe intihar saldırısı düzenlemesiyle koordineli dört saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda 19 hava korsanı dahil 2.996 kişi hayatını kaybederken, 10 milyar $'ın üstünde maddi hasar meydana geldi.

11 EYLÜL SALDIRILARI

11 Eylül günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde iç sefer gerçekleştiren dört yolcu uçağı, el-Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı. American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçuşu ile United Airlines'ın 175 sefer sayılı uçuşu, New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin sırasıyla kuzey ve güney kulelerine çarptı. İki saat içinde 110 katlı her iki bina da çökerken, 7 Dünya Ticaret Merkezi'nin de arasında bulunduğu çevresindeki bazı yapılar yıkıldı ve bazıları hasar gördü. Kaçırılan üçüncü uçak, American Airlines'ın 77 sefer sayılı uçuşu, Virginia eyaletine bağlı Arlington County'de yer alan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı karargâhı Pentagon'a çarptı. Saldırı sonucunda binanın batı cephesinin bir kısmı yıkıldı. Kaçırılan dördüncü uçak olan United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçuşu ise Washington, DC'yi hedeflemişti. Ancak yolcuların uçağı kaçıranlara yaptığı müdahale sonrasında uçak, Pensilvanya eyaletindeki Shanksville yakınlarına düştü. Uçaklardaki 19 hava korsanı ve 227 kişi de dahil olmak üzere saldırılar sonucunda 2.996 kişi hayatını kaybetti.

TARİHTE BUGÜN 11 EYLÜL

1526 - Osmanlı Ordusu'na bağlı birlikler Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'e girdi.

1853 - Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.

1855 - Osmanlı Ordusu, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi.

1919 - Sivas Kongresi'nin 8. Umumi toplantısında 'İrade-i Milliye' adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi.

1919 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nin son günü kuruldu.

1919 - Amerikan Deniz Piyadeleri Honduras'ı işgal etti.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Bursa'ya girdi.

1923 - Mustafa Kemal, Halk Fırkası Başkanlığı'na seçildi.

1926 - Ankara otomatik telefon santrali işletmeye açıldı.

1941 - Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kişi öldü, 36 köy tamamen yıkıldı.

1944 - Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı.

1954 - Ankara'da Kıbrıs Türktür Komitesi kuruldu.

1957 - Ankara'da sağanak yağış sele yol açtı; Bent Deresi taştı, 133 kişi sele kapılarak öldü.

1973 - Şili'nin ilk sosyalist Başkanı Salvador Allende, Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrildi. Darbe sırasında Allende öldürüldü.

1980 - Şili'de yapılan referandumda, General Augusto Pinochet'nin görev süresi 8 yıl uzatıldı.

1992 - TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kuruldu.

1994 - Devrimci-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataş, Fransa'da yakalandı.

1994 - İstanbul DGM, Cumhuriyet gazetesini kapattı. Gazetenin terörle mücadele yasasına aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.

1996 - Eski Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in üç kadın Avrupalı parlamentere "fahişe" demesiyle ilgili yargılama sonuçlandı. Gökdemir 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm oldu.

2001 - 11 Eylül saldırılarında 2976 kişi öldü, 6291 kişi de yaralandı.

2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Türkiye Sırbistan'ı 83-82 yenerek finale yükseldi.

2012 - İstanbul Gazi Polis Merkezinde patlama meydana geldi, bir polis yaşamını yitirdi, dört polis ve dört vatandaş yaralandı, patlamayı DHKP-C üstlendi.

2012 - Kuzey Kore'de yer alan ve ülkedeki birçok yapının minyatür şeklinde kopyalarını barındıran Pyongyang Folklor Parkı'nın açılışı yapıldı.

Doğumlar

1743 - Nikolaj Abraham Abildgaard, Danimarkalı ressam (ö. 1809)

1862 - O. Henry, Amerikalı öykü yazarı (ö. 1910)

1877 - Feliks Dzerjinski, SSCB'li Bolşevik önder ve ilk istihbarat servisi Çeka'nın kurucusu (ö. 1926)

1885 - D. H. Lawrence, İngiliz yazar (ö. 1930)

1889 - Helmuth Theodor Bossert, Alman asıllı Türk dilbilimci ve arkeolog (ö. 1961)

1899 - Philipp Bouhler, Alman Nazi lideri (ö. 1945)

1903 - Theodor W. Adorno, Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör (ö. 1969)

1917 - Ferdinand Marcos, Filipinler Devlet Başkanı (ö. 1989)

1926 - Yevgeny Belyaev, Rusya Kızıl Ordu Korosu solisti ve tenor (ö. 1994)

1928 - Adam West, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1929 - Burhan Doğançay, Türk ressam ve fotoğrafçı (ö. 2013)

1935 - Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk mimar, müzisyen, tiyatro ve sinema oyuncusu

1935 - Arvo Part, Estonyalı besteci

1940 - Brian De Palma, Amerikalı film yönetmeni

1945 - Franz Beckenbauer, Alman futbolcu

1957 - Brad Bird, Amerikalı sinema yönetmeni, animatör ve yapımcı

1958 - Altan Tan, Türk yazar ve siyasetçi

1958 - Roxann Dawson, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1961 - Virginia Madsen, Amerikalı oyuncu

1964 - Victor Wooten, Amerikalı müzisyen

1965 - Beşşar Esad, Suriye Devlet Başkanı

1965 - Moby, Amerikalı müzisyen

1967 - Harry Connick, Jr., Amerikalı müzisyen ve oyuncu

1968 - Slaven Bilic, Hırvat futbolcu

1969 - Gidget Gein, Amerikalı müzisyen (ö. 2008)

1970 - Fanny Cadeo, İtalyan oyuncu ve model

1974 - Mehmet Emin Toprak, Türk aktör (ö. 2002)

1977 - Ludacris, Amerikalı müzisyen

1978 - Dejan Stankovic, Sırp futbolcu

1979 - David Pizarro, Şilili futbolcu

1979 - Éric Abidal, Fransız futbolcu

1981 - Dylan Klebold, Columbine Lisesi Katliamı faili

1981 - Özlem Türay, Türk tiyatro oyuncusu

1981 - Andrea Dossena, İtalyan futbolcu

1982 - Elvan Abeylegesse, Etiyopya asıllı Türk atlet

Ölümler

1937 - Nazmi Ziya Güran, Türk ressam ve sanat eğitimcisi (d. 1881)

1948 - Muhammed Ali Cinnah, Pakistan'ın kurucusu (d. 1876)

1971 - Nikita Kruşçev, Sovyet devlet adamı (d. 1894)

1973 - Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı (darbe sonucu parlamentoda öldürüldü) (d. 1908)

1982 - Faruk Güvenç Türk müzik eleştirmeni (d. 1926)

1994 - Jessica Tandy, Amerikalı aktris (d. 1909)

2000 - Ergun Köknar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve gazeteci (d. 1934)

2003 - Anna Lindh, İsveçli siyasetçi (d. 1957)

2003 - John Ritter, Amerikalı aktör (d. 1948)

2006 - Joachim Fest, Alman yazar (d. 1926)

2007 - Cem Gürdap, Türk sinema oyuncusu (d. 1955)

2011 - Andy Whitfield, Avustralyalı oyuncu (d. 1971)

2016 - İshak Alaton, Türk iş adamı ve Alarko Holding Onursal Başkanı (d. 1927)