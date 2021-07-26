Tarihseverlerden Tisna'ya Yoğun İlgi

Aliağa Belediyesi'nin "Oku, Okut" kampanyası kapsamında kitapseverlere temmuz ayının kitabı olarak armağan ettiği Aliağa Kent Kitaplığı serisinin 14.Yayını "Tisna Antik Kentinde İlk Araştırmalar ve Gözlemler"in dağıtımı yoğun ilgiyle devam ediyor.

Aliağa'nın 8.500 yıllık tarihini, sosyo-ekonomik gelişimini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, bilimsel verilerle yazılı hale getirdiği çalışmaları okurlarına hediye etmeye devam ediyor.

ESER, TİSNA ANTİK KENTİNİ BİLİM DÜNYASINA TANITIYOR

Arkeoloji dünyasına ışık tutan 302 sayfalık "Tisna Antik Kentinde İlk Araştırmalar ve Gözlemler"in yazarlığını Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emre Erdan yaptı. Eser, Emre Erdan ve ekibinin Myrina'nın hemen ard alanında, Kocaçay'ın kıyısındaki, M.Ö. 4. yüzyılda parlayan Tisna'da gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeriyor. Aiolis Bölgesi'nin, küçük olmasına rağmen, erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kenti'yle ilgili kapsamlı ve bilimsel eser niteliği taşıyan bu yayın, Tisna'yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.

ÜCRETSİZ EDİNİN

Tarih ve arkeoloji tutkunları Tisna-1 kitabını Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edebiliyor. Eserin dijital versiyonları Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler için Aliağa Belediyesi'nin resmi internet sayfasında yer alıyor. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.

Kaynak: Bültenler