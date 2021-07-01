TARİHLE AKAN NEHİR TUNA'NIN SON YÜZ YILLIK FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARİHLE AKAN NEHİR TUNA'NIN SON YÜZ YILLIK FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, AB - Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle gerçekleşen Tuna'nın Dalgaları projesi kapsamındaki 'Tuna ' Tarihle Akan Nehir? isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, AB - Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle gerçekleşen Tuna'nın Dalgaları projesi kapsamındaki 'Tuna ' Tarihle Akan Nehir? isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide Tuna Nehri'nin son yüz yıllık fotoğrafları yer aldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin hazırladığı ve 30 Temmuz'a kadar devam edecek olan sergideki fotoğrafların Fortepan Fotoğraf Arşivi'nden seçilmiş toplam 80'den fazla analog fotoğrafla Tuna Nehri'nin kıyısında, son 100 senede yaşanan olayları, eğlenceli anları, acılı zamanları gözler önüne serdiği belirtildi. Küçükçekmece Belediyesi ve Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen serginin küratörü István Virágvölgyi sergiyi, 'Nehri, çoğu kez zamana benzetiriz; nehri görmemize rağmen nasıl içindeki su sürekli değişir, aynı şekilde şimdiki zamanı her ne kadar yaşasak da anlar devamlı akmakta ama onları elimizde tutamayız. Fotoğraf hem zamanı hem suyu sonsuza dek pekiştirebilir' sözleriyle tarif etti.

'MACAR KÜLTÜRÜNÜ TÜM TÜRKİYE'DE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Sergiye katılan Macaristan Başkonsolosu Larzlo Keller, 'Biz Macaristan - İstanbul Başkonsolosluğu'nda ve Macar Kültür Merkezimizde Macar tarihi ve kültürünü göstermeye çalışıyoruz. O yüzden Türkiye'deki çeşitli yerlerde sergi festival organize ediyoruz. Burada Tuna Nehri ile ilgili sergi yapmamızın nedeni ise Tuna Macaristan'da yaşayan kişilerin hayatının önemli parçasıdır. O yüzden Macarların özel hayatını da bu nehir ile gösterebiliriz. Bu sergiyi hazırladığımız için çok mutluyum. Macar kültürünü sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz' diye konuştu.

'KÜLTÜR - SANAT ÜLKELERİ YAKINLAŞTIRIR'

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkılınç ise 'Türkiye ve Macaristan kökleri tarihe dayanan kardeşliğe sahip. Bugün de Tuna'nın son yüz yılının fotoğraflarını görüyoruz. Kültür sanat, toplum ve ulus arasında yapıştırıcı özelliğe sahiptir. Ülkeleri yan yana getirir. Bundan sonra da Macar Kültür Merkezi ile ortak işler yapmaya devam edeceğiz. Burada beni etkileyen fotoğraf ise ikinci dünya savaşındaki bombardıman fotoğrafı oldu. Onun dışında burada hayata dair acı, sevinç, sevgi gibi birçok duyguyu da içinde barındıran fotoğraflar var.

TARİHLE AKAN NEHİR TUNA'NIN SON YÜZ YILLIK FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ
TARİHLE AKAN NEHİR TUNA'NIN SON YÜZ YILLIK FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ
TARİHLE AKAN NEHİR TUNA'NIN SON YÜZ YILLIK FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ
TARİHLE AKAN NEHİR TUNA'NIN SON YÜZ YILLIK FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Şener Şen Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Emre Kocadağ Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARİHLE AKAN NEHİR TUNA'NIN SON YÜZ YILLIK FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:44:01. #1.16#

title