Tarihin yönünü değiştiren ağaç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihin yönünü değiştiren ağaç

Tarihin yönünü değiştiren ağaç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kazdağları'nda endemik tür olarak yetişen göknar, tarihe yön veren ağaç olarak biliniyor.

Kazdağları'nda endemik tür olarak yetişen göknar, tarihe yön veren ağaç olarak biliniyor.

Kazdağları'nın belirli bölgelerinde yetişen ve koruma altında olan göknarlar, bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlamasına vesile olan İstanbul'un fethinde önemli rol oynadı. Haliç'e indirilen gemilerin karadan yürütülmesi için Kazdağları göknarı kullanıldı.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Fatih Satıl, "Göknarın üç önemli özelliği var. Birisi biyolojik. Diğeri mitolojik. Üçüncüsü ise bizi daha çok ilgilendiren, Osmanlı tarihi açısından bir özelliği var. Fatih Sultan Mehmet, zincirler ile kapanmış olan Haliç'e gemileri nasıl sokarım diye plan yapamaya başladı. 'Onlar bu kadar zeki ise biz de gemilerimizi karadan yürütecek kadar deliyiz' diyerek bir plan ortaya koydu. Alimlerini topladı. Gemilerini kaydıracak kızaklar yapacağını, hangi ağacın kerestesinin bu işe uygun olduğunu tartıştılar. Bu iş için en uygun kerestenin göknar olduğu, bunun da en yakın Kazdağları'ndan alınabileceği düşünüldü. Sonuçta Fatih Sultan Mehmet bu işi gündemine aldı. Ancak bu kereste işini yapacak uzmanlara ihtiyaç vardı. Anadolu'da bu işi en güzel Tahtacı Türkmenleri yapıyordu. Fatih bir ferman ile Tahtacı Türkmenlerini Toroslar'dan Kazdağları'na yerleştirdi. Türkmenlerin marifetleri ile kızaklar yapılarak buradan gemiler ile İstanbul'a gönderildi. Böylelikle Kazdağı göknarı tarihin yönünü değiştirdi. Fetihte kullanılan gemilerin kızakları bu ağaçlardan yapıldı" dedi.

(Emrah Elmas - Suat Salgın/İHA)

Tarihin yönünü değiştiren ağaç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Ahmet Kaya Burak Özçivit Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Salih Uçan Fatih Terim Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihin yönünü değiştiren ağaç - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 09:17:48. #1.14#

title