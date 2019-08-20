Tarihin yamacındaki köy Akçakale

20.08.2019 11:55



SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Akçakale köyü, birçok uygarlığın izlerini taşıyan ve kaya mezarının bulunduğu konumuyla dikkat çekiyor. Akçakale Muhtarı Adıgüzel Karabay, bölgenin tarihi ile ilgili kesin bilgiler olmadığını belirtirken Hititler'e kadar uzanan kral mezarları bulunurken, Grekçe yazılı kitabelerin bulunduğunu ifade etti.

Kangal ilçesine bağlı 150 haneli Akçakale köyünde antik yerleşim izleri taşıyor. Bölgede bulunan ve bir kısmı günümüzde tahrip olan kaya mezarı ise ilgi çekiyor. Kale Tepe olarak nitelendirilen alanda farklı dönemlere ait izler görülebiliyor. Mezarının bulunduğu yerden yaklaşık 200 metre ileride ise yine kaya yüzeyine kazınmış halde Grekçe bir kitabe de yer alıyor. Köyde, sonraki dönemlerde ise Ermenilerin yaşadığı biliniyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı konumundaki bölge tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kangal Kaymakamlığı'nın resmi sitesindeki bilgilerde bölge ilgi ilgili ilginç rivayetler bulunuyor. Kaya Mezarı'nın geçmişinin Hititlere dayandığı iddia edilirken, mezarın Battal Gazi'nin silah arkadaşı Şemmaz Pir adıyla da anıldığı belirtiliyor. Daha önce kaya mezarının içindeki duvarlarda Hz. İsa ve Hz. Meryem'i tasvir eden resimler bulunduğu ama zamanla tahrip olduğu rivayet ediliyor. Çevre halkının ise burayı aynı zamanda Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak değerlendirdiğine de dikkat çekiliyor.

Akçakale Muhtarı Adıgüzel Karabay, bölgenin kesin tarihi ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Bizim bildiğimiz burasının kral mezarlığı olduğu. Daha önce burada Ermeniler de yaşamış. Burada her hangi bir inceleme yapılmadı. Zaman zaman turistler geliyor, fotoğraf çekip gidiyorlar. Çok fazla bilinmiyor. Köylüler de zaman zaman ziyaret ediyorlar. Düğünler için dışarıdan gelenler merak edip çıkıyorlar. Köyümüzün ismi de buradan geliyor. Buranın turizme açılmasını, köye daha fazla turist gelmesini çok isteriz" dedi.

KIRLANGIÇLARA YUVA OLDU

Günümüzde sütunları yıkılmış haldeki kaya mezarının tavan kısımlarını kırlangıç kuşlarının sahiplenmesi dikkat çekti. Onlarca kırlangıcın kaya mezarının tavanına yuva yaptığı ve burada yavrularını yetiştirdikleri görüldü.



Kaynak: DHA

- Sivas