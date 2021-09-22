'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'nin fotoğrafları sergilendi - Haberler
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"Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'nin fotoğrafları sergilendi

AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince geçen yıl düzenlenen ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince geçen yıl düzenlenen ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

Haliliye Belediyesi ve İzmir Şanlıurfalılar Federasyonu iş birliğiyle Kültürpark Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, Göbeklitepe ve sergi hakkında bilgi vererek, katılımcılara Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın selamlarını iletti.

Göbeklitepe'nin, 12 bin yıllık geçmişiyle dünya tarihini alt üst eden bir arkeolojik alan olduğunu ifade eden Çiçek, "Tarihe yolculuk yapacağınız bu sergimizi sevdiklerinizle birlikte mutlaka ziyaret etmenizi bekliyoruz." dedi.

İzmir Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı ise böylesine önemli bir sergiyi İzmirlilerle buluşturdukları için heyecanlı olduklarını ifade ederek, serginin 29 Eylül Çarşamba gününe kadar görülebileceğini aktardı.

Konuşmaların ardından serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, buradaki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra katılımcılara Şanlıurfa'nın tescilli lezzetlerinden çiğ köfte ikram edildi.

Etkinlikte katılımcılar "sıra gecesi" ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekip eğlendi.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'nin fotoğrafları sergilendi

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'nin fotoğrafları sergilendi

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'nin fotoğrafları sergilendi

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'nin fotoğrafları sergilendi

AA / Orhan Fatih Doğan - Son Dakika Haberleri
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