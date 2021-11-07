"Tarihin Sıfır Noktası" Göbeklitepe'de Urfa Türküleri Yankılandı

ŞANLIURFA (Habermetre) - "Tarihin Sıfır Noktası" Göbeklitepe'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sıra gecesi düzenlendi.

Şanlıurfa'nın tarihini, kültürünü, UNESCO'ya aday müziğini, gastronomisini ve eşsiz güzelliklerini tanıtmak için çeşitli festivaller, tanıtım programları düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göbeklitepe'yi görmeye gelen yerli ve yabancı misafirlere müzik ziyafeti sundu.

12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Urfa Ahengi Müzik grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde eğlendi. Tarihi alanı gezmeye gelen misafirler okunan türkülere eşlik ederek halay çektiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde bulunan Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Göbeklitepe Amfi alanında düzenlenen sıra gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yurt İçi ve yurt dışından Göbeklitepe'yi gezmeye gelen turistler bir yandan tarihe ışık tutan Göbeklitepe'yi gezerek alanı inceleri. Diğer yandan Urfa Türküleri ile doyasıya eğlendi.

Tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'ya özgü türküler eşliğinde güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve sıra gecesi ekibine teşekkür etiler.

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