"Tarihin İzinde" Projesi Açılış Töreni Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Yapıldı
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"Tarihin İzinde" Projesi Açılış Töreni Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Yapıldı

'Tarihin İzinde' Projesi Açılış Töreni Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanlığı-Osmaniye Valiliği himayelerinde Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tarihin İzinde" Projesi açılış töreni Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı-Osmaniye Valiliği himayelerinde Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tarihin İzinde" Projesi açılış töreni Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı. Özel Korkut Ata Çiftliğinde yapılan törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Adnan Gizlice katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a proje hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında, geleneksel sporlardan; at biniciliği, okçuluk, at üzerinde cirit atma, mas güreşi kurslarının açıldığını belirten Hamit Coşkun, ayrıca Osmanlı Devletinin Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Bilecik, Söğüt, Domaniç Gezi Programı, Malazgirt Zaferinin Yıl Dönümü Etkinlikleri Kapsamında Bitlis, Ahlat Gezi Programı, Aslantaş Açık Hava Müze Gezisi Programı ve Piknik Organizasyonu, Cebel Yaylası Kamp Programının da yer aldığını ve projede eğitim faaliyetleri kapsamında Teknolojik Yenilikler, Sosyal Ağlar ve Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi, Alkol, Tütün ve Madde Bağımlılığı Eğitimi, Kültürel Tarihimiz ve Değerler Eğitimi ve Aile İçi İletişim Eğitimlerinin de olduğunu söyledi.

Geleneksel at sporları, okçuluk ve mas güreşi gösterilerinin sunulduğu programda gençlerle bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, projenin hayırlı olmasını dileyerek, proje kapsamında açılan geleneksel spor kurslarının, gezi programlarının ve eğitimlerin gençlerimiz için çok faydalı olacağına inandığını söyledi. Projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür eden Vali Yılmaz, gençlerimize başarılar diledi.

Tören günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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Kaynak: Habermetre

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"Tarihin İzinde" Projesi Açılış Töreni Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Yapıldı - Haberler
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