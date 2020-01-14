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Tarihin İlk FIFA Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonu Corinthians

2000 yılında Brezilya'da ilk defa düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na Brezilya şampiyonu unvaniyla katılan Corinthians, grup aşamasında Raja Casablanca ile Al Nassr'ı mağlup edip Real Madrid ile berabere kaldı ve grubunu lider olarak bitirdi. Finalde bir başka Brezilya eklibi Vasco de Gama'yla karşılaşan Corinthians, golsüz beraberlikle sonuçlanan normal sürenin sonunda seri penaltılarda rakibini 4-3 mağlup etti ve tarihin ilk FIFA Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonu oldu.

14.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:19

2000 yılında 'da ilk defa düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na Brezilya şampiyonu unvaniyla katılan Corinthians, grup aşamasında Raja Casablanca ile Al Nassr'ı mağlup edip ile berabere kaldı ve grubunu lider olarak bitirdi. Finalde bir başka Brezilya eklibi Vasco de Gama'yla karşılaşan Corinthians, golsüz beraberlikle sonuçlanan normal sürenin sonunda seri penaltılarda rakibini 4-3 mağlup etti ve tarihin ilk FIFA Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonu oldu.

Kaynak: Dugout

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