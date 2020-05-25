Tarihin 'en sessiz' bayramı
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Tarihin 'en sessiz' bayramı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle en sessiz Ramazan Bayramı yaşanıyor.

Tarihin 'en sessiz' bayramı
25.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:16

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle en sessiz Ramazan Bayramı yaşanıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 81 ilde sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs gecesi başladı. Arefe gününden başlayan kısıtlama ile birlikte vatandaşlar bayram boyunca zorunlu durumlar dışında evlerinden çıkmayacak. Tüm Türkiye'de uygulanan yasak sebebiyle en sessiz 'Ramazan Bayramı' yaşanıyor. Adeta 'sessiz şehir'e dönen Eskişehir'de ise, sokaklarda sadece görevliler bulunuyor. Yasağın olmadığı zamanda insan kalabalığının yoğun olduğu Eskişehir'in simge noktalarında sadece kuş sesleri duyuldu. Tüm Türkiye'de yapılan sokağa çıkma yasağında Eskişehirli vatandaşların kurallara uyması ise vatandaşların korona virüs ile alakalı ne kadar duyarlı olduğunu gözler önüne serdi.

Yasak, 26 Mayıs gece yarısı 00.00'da sona erecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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