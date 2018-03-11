Tarihin En İlginç Kaybolma Hikayesi Gizemini Korumaya Devam Ediyor

1912 senesinde kaybolan Bobby Dunbar isimli çocuğun hikayesi, başından sonuna kadar her detayıyla en ilginç kaybolma vakalarından biri.

GÖL KENARINDA KAYBOLDU

1912 yılının Ağustos ayında, ailesiyle Louisinia'daki Swayze Gölü'ne balık tutmaya giden Dunbar ailesinin, Bobby isimli dört yaşındaki çocuğu kaybolur.

TİMSAHLARIN KARINLARINI BİLE AÇIP BAKTILAR

O günün gazetelerinde, yüzlerce gönüllünün Swayze Gölü'ne çıplak ayakla girip saatlerce arama yaptıkları, göldeki timsahların karınlarını deştiklerini fakat bir sonuç bulamadıkları yazıyordu. Bobby Dunbar'ı getirene bugünün parasıyla yaklaşık 30.000 dolar ödül verileceği açıklanmıştı.

8 AY SONRA BULUNDUĞU SÖYLENDİ

Sekiz ay boyunca ülke genelinde araştırmalar yapıldı ve Bobby sonunda Missisipi'de William Walters isminde bir adamın yanında bulundu. Walters bir piyano tamircisiydi ve yanında çalışan Julie Anderson'ın çocuğu Bruce'u (bulunan çocuğun ismi) iki günlüğüne, bir gezi için velayetine bıraktığını söyledi.

ÇOCUĞUN ANNESİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak anlaşıldı ki Julie Anderson (Bruce'un annesi) iki gün değil, on üç aydır çocuğu görmemişti. Bunun üzerine Walters tutuklandı. Bulunan çocuğun annesi olduğunu iddia eden Julie Anderson, avukat masraflarını karşılayamadığı için yargı yolunu kullanamadı. William Walters şahitler çağırmasına rağmen çocuğun kendinin olduğunu ispat edemedi ve çocuk kaçırmadan dolayı iki yıl hapis cezası aldı.

"İŞTE KARDEŞİNİ TANIDI"

Çocuk bulunmuştu ama ortada farklı iddialar da vardı. Missisipi'ye aile çağrıldı. O zamanın medyası da günümüzdeki gibi farklı farklı şekilde tanımlamıştı ilk buluşmayı. Bobby'nin kardeşi Alonzo vardı. Onunla ilk samimi hareketini "İşte kardeşini tanıdı" şeklinde haber yapmışlardı. Sonuçta Bobby Dunbar, Leslie ve Percy Dunbar ailesine verildi.

ÖLÜNDE YAPILAN DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bobby Dunbar 1966 yılında ölür. Bundan sonra Bobby'nin torunlarından Margaret, olayı araştırmaya karar verir. Bir Associated Press muhabirini DNA testi yapmaya ikna eder ve 2004 yılında yapılan DNA testi sonucunda, Bruce'un Bobby olmadığı ortaya çıkar.

NE OLDUĞU BULUNAMADI

Olayın yaşandığı ilk günlerde, yüzlerce kişinin araştırması sonucunda bir ayak izine ulaşılmıştı ve ayak izleri raylara doğru gidiyordu. Talihsiz çocuktan kalan tek kanıt olarak da o kaldı. O gün Bobby'e ne olduğu hala gizemini korumaktadır.

Kaynak: Ekşişeyler