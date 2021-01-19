Tarihin en geniş ırk ve kültürel çeşitliliğe sahip ABD kabinesi görev için hazır

ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak göreve başlamak için yarın yemin etmeye hazırlanan Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yeni kabinesi, tarihin ırk ve kültürel olarak en geniş 'çeşitliliğe' sahip kabinesi olarak nitelendirildi.

ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak göreve başlamak için yarın yemin etmeye hazırlanan Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yeni kabinesi, tarihin ırk ve kültürel olarak en geniş 'çeşitliliğe' sahip kabinesi olarak nitelendirildi. Kabine ve kabine seviyesindeki görevlerin yüzde 50'si beyaz olmayan siyasetçiler tarafından yürütülecek. Biden kabinesi, ABD tarihine geçecek birçok ilki de içerisinde barındırıyor.

Biden'ın daha önceden açıkladığı kabine üyeleri sırasıyla ABD Senatosu tarafından onaylanacak. İlk aşamada, Savunma Bakanlığı için Lloyd Austin, Hazine Bakanlığı için Janet Yellen, İç Güvenlik Bakanlığı için Alejandro Mayorkas ve Dışişleri Bakanlığı için Antony Blinken için onay oturumları düzenlenecek. Biden'ın kabinesinde, 8 yıllık Obama döneminde beraber çalışma fırsatı bulduğu isimlerin yoğunluğu göze çarpıyor.

ABD TARİHİNDE REKOR ORANBiden'ın yeni kabinesi, Trump döneminin aksine ırk ve kültürel çeşitlilik olarak daha fazla siyasetçi barındırıyor. Trump'ın sadece yüzde 16'sının beyaz olmayanlardan oluşan ve çoğunluğu erkek olan mevcut kabinesinin aksine yeni kabinenin yüzde 50'si beyaz olmayan siyasetçilerden oluşacak. Bu oran, ABD tarihinde rekor niteliği taşıyor. Bir önceki rekor, beyaz olmayan kabine üyelerinin oranının yüzde 42 olduğu eski Başkan Obama yönetimine aitti. Kabinede en çok dikkat çeken kişi; ABD tarihinin ilk siyah, Güney Asyalı ve ilk kadın başkan yardımcısı seçilen ismi Kamala Harris.KABİNENİN YÜZDE 19'U SİYAH, YÜZDE 15'İ LATİNLERDEN OLUŞACAKABD nüfusunun iki önemli grubu Siyahiler ve Latinler, kabinede önemli bir temsil gücüne sahip olacak. Kabinede en kritik görevlerin başında gelen Pentagon'a tarihte ilk kez bir siyah general liderlik edecek. Seçilmiş Başkan Biden, Obama yönetiminde beraber çalıştığı ekip arkadaşı Lloyd Austin'i Pentagon'un başına seçti. Austin, Afganistan Savaşı'nda aldığı etkin rolle tanınıyor. Biden kabinesinde, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak yer alacak Linda-Thomas Greenfield ile birlikte toplamda beş siyah siyasetçi görev alacak. ABD'nin en büyük azınlık topluluğu olan Latin kökenli siyasetçler de Biden kabinesinde üçü bakanlık seviyesinde olmak üzere dört kişiyle temsil edilecek. Koronavirüs pandemisinin en yoğun yaşandığı ülke ABD'nin yeni Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Latin kökenli Xavier Becerra olacak.AMERİKAN YERLİLERİ İÇİN TARİHİ ATAMASeçilmiş Başkan Biden, İçişleri Bakanlığı için Amerikan yerlisi Deb Haaland'ı seçti. Tarihte ilk kez bir Amerika yerlisi, kabinede görev alacak. 2019 yılından beri Temsilciler Meclisi üyesi olan Haaland, senato onayının ardından kabinedeki ilk Amerikan yerlisi olmasının yanı sıra, ilk Amerikan yerlisi bakan olarak da tarihe geçecek.GERGİN ATMOSFERDE GÖREVE BAŞLAYACAKABD'de 3 Kasım 2020 seçimleri sonrasında seçimleri kaybeden Donald Trump 'ın seçim sonuçlarını tanımaması ve 6 Ocak'ta Temsilciler Meclisi binasının Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Seçilmiş Başkan Biden, gergin bir atmosferde göreve başlıyor. Trump'ın geleneksel devir-teslim törenine katılmayacağını açıklamasının ardından başkent Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye yükseltildi. Trump'ın görevdeki Başkan Yardımcısı Mike Pence ise devir teslim törenine katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı