Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı

Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Fotoğrafçılık tarihinin öncüsü olarak bilinen William Henry Fox Talbot'un yaklaşık 200 fotoğraftan oluşan koleksiyonu, Sotheby's müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 2 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunulacak.

 Fotoğrafçılık tarihinin öncüsü olarak bilinen William Henry Fox Talbot'un yaklaşık 200 fotoğraftan oluşan koleksiyonu, Sotheby's müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 2 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunulacak.

İngiliz milletvekili, bilim adamı ve fotoğrafçılığın öncüsüdür olarak bilinen William Henry Fox Talbot'a ait 200 fotoğraftan oluşan özel koleksiyonu Sotheby's müzayede evinin düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan müzayede yetkilileri, tarihin en eski fotoğraflarından oluşan koleksiyonun ön görülen değerinin 2 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Fotoğrafların, İngiltere'nin 1840 yıllarındaki mimarisini ve günlük yaşamını tasvir ettiği belirtildi. İngiliz bilim insanı ve aynı zamanda mucit olan Talbot, kamera teknolojisini denerken aile üyelerinin ve arkadaşlarının da çeşitli portrelerini fotoğrafladı. Talbot "Tuzlu kağıt" fotoğraf tekniğini 1830'ların başında gittiği bir tatil sırasında keşfetti. Sonrasında ise bu tekniğini geliştirip sıradan bir yazı kağıdını ışığa duyarlı bir yüzey haline getirdi. Talbot'un çığır açan tekniği günümüz fotoğraf teknolojisinin altyapısını oluşturuyor.  


Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı
Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı
Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı
Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı
Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı
Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:27:06. #1.14#

title