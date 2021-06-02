Tarihin Derin Sırları Yeni Bölümü Yayınlandı

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Berin Ergin ve Dr. Tarık Demir ile Tarihin Derin Sırları programımızın bu bölümünde Yeni Jeopolitika konuşuldu.