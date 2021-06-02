Tarihin Derin Sırları Yeni Bölümü Yayınlandı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Berin Ergin ve Dr. Tarık Demir ile Tarihin Derin Sırları programımızın bu bölümünde Yeni Jeopolitika konuşuldu.
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Berin Ergin ve Dr. Tarık Demir ile Tarihin Derin Sırları programımızın bu bölümünde Yeni Jeopolitika konuşuldu. Ekonomik, Siyasi ve Askeri Konjonktür açısından yeni boyutlarda çalışmalara başlayan dünya devletlerinin birbirleri ile ilişkileri incelendi.
Kaynak: Habermetre