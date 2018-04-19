Niğde Emniyet Müdürlüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, farklı okullardan 35 öğrenciyi Bursa ve Çanakkale gezisine gönderdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, "Tarihimizi öğrenelim 12 projesi" kapsamında daha önce Çanakkale ve Bursa'yı görmemiş 35 öğrenci için gezi programı düzenledi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki uğurlama töreninde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin önleyici ve adli görevlerinin yanında sosyal görevleri de olduğunu söyledi.

Bu gezinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"'Tarihimizi öğrenelim 12 Projesi kapsamında farklı okullardan Çanakkale'yi görmemiş özellikle Gelibolu Şehitliği'ne gidememiş öğrencilerimizi seçtik. Onların buraları görüp, bu toprakların nasıl kazanıldığını, nasıl vatan haline geldiğini yerinde görmelerini istedik. Bu amaçla hazırladığımız sosyal projemiz. Bursa ve Çanakkale'de olacak bir program. Rehber öğretmenlerimiz ve görevlendirdiğimiz emniyet personelimiz eşliğinde 35 öğrencimiz geziye katılıyor."

Remide Yılmaz Atabek Anadolu Lisesi Müdürü Feridun Soyek de öğrencilere böyle bir şans verdikleri için Cebeloğlu'na teşekkür ederek, "İnşallah öğrencilerimiz orada milli ve manevi duygularla dolmuş bir şekilde gelir. Türk'ün dünyaya göstermiş olduğu en büyük zaferi en azından ruhi olarak içlerine işler." diye konuştu.

Çanakkale ve Bursa'yı ilk defa görecek olan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, konuşmaların ardından rehber ve öğretmenler gözetiminde yola çıktı.