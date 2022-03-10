Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı - Haberler

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Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarının Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüştüğü tarihi barış zirvesi sırasında 5 Ukraynalı kadın, zirvenin yapıldığı otelin önüne gelip Ukrayna bayrakları açtı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarının Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüştüğü tarihi barış zirvesi sırasında 5 Ukraynalı kadın, zirvenin yapıldığı otelin önüne gelip Ukrayna bayrakları açtı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ya destek vermek istediklerini belirten kadınlar, polis ekiplerinin steril bölge uyarısıyla alandan uzaklaştırıldı.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın görüşmesi sırasında üzerlerinde Ukrayna bayrağı taşıyan 5 kadın, zirvenin yapıldığı otelin önüne geldi. Ellerinde Türk bayrağı da bulunan kadınlar, amaçlarının Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ya destek vermek olduğunu söyledi. Polis ekipleri, Ukraynalı kadınlara bölgenin steril bölge olduğunu belirterek uzaklaşmaları gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE DESTEĞİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Alandan uzaklaştırılan Ukraynalı kadınlar, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşadığını belirten Ukraynalı kadınlardan biri, "Biz kazanacağız, bizim ülkemize yine çocuklar gelecekler yine çiçekler yapacağız. Her şey iyi olacak Ukrayna'da. Bütün ölen anneler ve çocuklar için biz unutmayacağız" diye konuşurken, bir diğer Ukrayna vatandaşı kadın da, "Türkiye'ye desteği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

(Akif Yılmaz/ İHA)

Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rus, Yerel, Güncel, Haberler

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