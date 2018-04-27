Tarihi Zirvede Silahsızlandırılmış Bölgeden Geçen Kuzey Kore Lideri'nin Korumaları Dikkat Çekti

Kim Jong-Un, Güney Kore Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği tarihi görüşme için geldiği Panmunjom Ateşkes Köyü'nde resmi törenle karşılandı.

Güney Kore sınırını yürüyerek geçen Kim Jong-un'u sınırda Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in karşıladı. İki lider zirvenin yapılacağı ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'ne (Peace House) yürüdü.

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri oldu. Tarihi buluşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahla ilgili yeni gelişmeleri ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Kuzey Kore liderinin resmi aracının sınıra gelişi sırasında aracın etrafında bulunan korumalar dikkatlerden kaçmadı. Kim'in aracına eşlik ederek yanında koşan 12 özel koruma, ilginç görüntüler oluşturdu.