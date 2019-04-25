Tarihi Zirvede Putin'den Kim Jong Un'a: ABD ile İlişkileri Normalleştirmenizi Destekliyoruz

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen tarihi zirve için bir araya geldi.

Görüşmelerin açılışında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilerin bu ziyaret sayesinde gelişeceğine emin olduğunu ve görüşmelerin Kore yarımadasındaki anlaşmazlığa son vermek adına sorunları belirlemeyi sağlayacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle