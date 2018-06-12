Tarihi Zirve: Dünya Büyük Bir Değişime Tanıklık Edecek (2)

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, tarihi zirvenin ardından yaptıkları açıklamalarda, "Dünya büyük bir değişime tanıklık edecek" dediler.

Sinagapur'da bir araya gelen liderler, kendi ülkelerinin bayrakları önünde el sıkıştı. 12 saniye süren tokalaşmanın ardından Kim Jong Un'un Trump'a "Birçok insan bu anı bir bilim kurgu filminden çıkmış bir sahne olarak görecek" dediği belirtildi.

El sıkışmalarının ardından ikili tarihi görüşmelerinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ikilinin bir araya gelme sürecinin uzun sürdüğünü belirtirken, "Harika bir ilişkimiz olacak, bundan hiç kuşkum yok" dedi. Kim Jong Un ise şöyle konuştu: "Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Geçmiş, vücudumuzda bir zincir gibi, eski önyargılar ve davranışlar engeller gibi üzerimizdeydi; ancak, bütün bunları aştık ve şu an buradayız."

Jong Un ve Trump daha sonra ikili görüşmelere başlarken, görüşmeler sırasında Trump'ın iki liderin "şu ana kadar çözülemeyen büyük bir sorun ve çıkmazı çözeceklerini" söylediği belirtildi.

İmza töreni sırasında konuşan Trump, "Dünya büyük bir değişime tanıklık edecek; süreci hızla başlatacağız" derken, Kuzey Kore lideri Kim de, "Geçmişteki ön yargıları aştık; dünya önemli bir değişime tanıklık ediyor" diye konuştu.

Türkiye saati ile 04.05'te başlayan Singapur'da Sentosa Adası'nda Capella Hotel'deki tarihi zirve yaklaşık dört saat sürdü. - İstanbul