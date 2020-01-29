Tarihi Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ni 14 bin 247 kişi ziyaret etti

29.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:32

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici listesinde yer alan Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ni 2019 yılında 14 bin 247 kişi ziyaret etti.

İslahiye ilçesine 22 kilometre güneydoğusundaki açık hava müzesi Yesemek'te sfenksler, kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı aslanlar, Amanos Dağlarını temsil eden Dağ Tanrısı kabartmaları, savaş sahnesi kabartmaları

ve mimari parçalar bulunuyor. Antik dünyada eşi benzeri olmayan 3 bin yıllık Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ni 2019 yılında 14 bin 247 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Yesemek M.Ö. II. binin dördüncü çeyreği ile M.Ö. 8. yüzyıl arasında yakın doğunun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesiydi.

Yerli halk Hurrilerin çalıştığı atölye, bölgenin Hitit hakimiyeti altına girdiği, M.Ö. 1375-1335 yılları arasında, İmparator 1. Şuppiluma zamanında işletmeye açılmıştır. Bir ara faaliyeti zayıflayan atölyede, Geç Hitit Krallıkları zamanında çalışmalar tekrar yoğunlaşmıştır. Yeni dönemde özellikle Hitit, Suriye, Arami ve Asur sanat unsurları ağırlık kazanmıştır.

Oriantalizm adıyla anılan bu üslup, batıda gelişmeye başlayan Ege kültürlerini etkileyerek Yunan sanatının çekirdeğini oluşturmuştur. M.Ö VIII. yüzyılın son çeyreğinde Asurlular'ca, faaliyetine son verildiği ve ustalarının Asur'a götürüldüğü bilinen atölyede, her şey olduğu gibi kalmış ve 1890 yılına kadar zaman donmuş gibidir. 300'ün üzerindeki yontu taslağının toprak altından çıkarılıp belli bir düzende sergilendiği Açık Hava Müzesi'nde taslakların büyük çoğunluğunu kapı aslanları oluşturmaktadır.

Kaynak: AA