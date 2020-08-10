Tarihi Yeraltı Camii bitişiğindeki binada kaçak eğlence merkezi tepki çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi Yeraltı Camii bitişiğindeki binada kaçak eğlence merkezi tepki çekti

Karaköy Yeraltı Camii bitişiğindeki binanın en üst katının kiraya verilen şahıs tarafından kaçak alkollü eğlence mekanı olarak kullanması büyük tepki çekti.

Tarihi Yeraltı Camii bitişiğindeki binada kaçak eğlence merkezi tepki çekti
10.08.2020 18:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:39

Karaköy Yeraltı Camii bitişiğindeki binanın en üst katının kiraya verilen şahıs tarafından kaçak alkollü eğlence mekanı olarak kullanması büyük tepki çekti. Durumun farkına varan ekipler işletmeyi mühürledi. İşletme sahibinin mührü kırarak eğlenceye devam etmesi üzerine ekipler bir kez daha işletmeyi mühürleyerek kapattı.

İstanbul'un önemli tarihi camilerinden birisi olan ve içerisinde Sahabeden Amr bin el As (r.a.), Vehb B. Huşeyre ve Süfyan B. Uyeyne'nin (R.A.) kabirlerinin olduğuna inanılan Yeraltı Camii'nin bitişiğinde bulunan binanın üst katının kaçak eğlence merkezi yapılması büyük tepki çekti. Konu ile ilgili Beyoğlu Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre ise, 5 Mart 2020 tarihinde otel ruhsatı verilen Yeraltı Camii bitişiğindeki binanın en üst katının bir başka kiracı tarafından alkollü eğlence mekanı olarak kullanıldığı tespit edildi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri durumun farkına vararak kontrollerin ardından 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddelerine istinaden 13 Haziran 2020 günü ilgili yeri mühürledi. Bunun üzerine işletme sahibi mührü kırdı. Eğlencenin devam edildiği işletmeden gelen müzik sesleri caminin içerisinden duyuldu. Durumu sosyal medya hesaplarından paylaşan bir kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine bir kez daha harekete geçen ekipler, eğlence merkezini bir kez daha mühürlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan geldi. Başkan Yıldız, "5 Mart 2020 tarihinde otel ruhsatı verdiğimiz bir işletme, kendi üst katını başka bir işletmeye kiraya verip böyle bir görüntüye sebep olmuştu. Biz de kontrollerimizin ardından 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden 13 Haziran 2020 günü ilgili yeri mühürlemiştik. Yeniden yaptığımız kontrollerde mührün kırıldığı ekiplerimiz tarafından fark edildi, kaçak ve ruhsatsız çalışan ilgili mekanı bugün tekrardan mühürleyerek giriş noktalarını kapattık. İlgili kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Güncel
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi Politika
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dam Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dam Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Caner Erkin Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Anne Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tarihi Yeraltı Camii bitişiğindeki binada kaçak eğlence merkezi tepki çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 20:09:51. #1.15#
title