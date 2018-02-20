Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan 170 yıllık tarihi yel değirmeni, turizme kazandırılacak. Samsun'da 1850'li yıllarda Rumlar tarafından yapılarak günümüze kadar ulaşan tarihi yel değirmeni, Tekkeköy Belediyesi tarafından restore edilmişti. Çırakman Mahallesi'nde bulunan ve 1850'li yıllarda bölgede yaşayan Rum halkı tarafından inşa edilen yel değirmeni, yaklaşık 170 yıldır tarihi dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaştı. Samsun'un kültür ve turizmine renk katacak olan bu tarihi eser, yaz aylarının başlamasıyla birlikte ziyarete hazır hale getirilecek. Tarihi yel değirmeni hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Aydın, "Yel değirmeni 1850'li yıllarda burada yaşayan Rum halkı tarafından yapılmış. Rum vatandaşlar çalışmak için Rusya'ya gidiyormuş o dönemlerde. Rusya'da bir yel değirmeni görmüşler ve daha sonra kendileri de bir yel değirmeni yapmak istemişler ve yel değirmeni Tekkeköy ilçesine inşa edilmiş. Bu yel değirmeni atıl durumdaydı. Daha sonraki yıllarda belediye tarafından restore çalışmaları yapıldı. Tekkeköy Belediyesi olarak burayı turizme kazandırarak bu bölgeye bir kafeterya ve seyir terası projesi yapmayı düşünüyoruz" dedi. Aydın, yel değirmeninin şu anda kapalı durumda olduğunu, yaz ayları itibariyle tüm eksiklikleri tamamlanarak halkın ziyaretine açılacağını sözlerine ekledi.

(İHA)