Tarihi yarımadanın atlı timi yaz mesaisinde

21.08.2019 11:18

Çanakkale Savaşları'nın geçtiği tarihi Gelibolu Yarımadası'nda jandarma teşkilatı bünyesinde yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan atlı birlikler, yaz sezonunda şehitlik ve anıtların yanı sıra tatilcilerin yoğun bulunduğu diğer bölgelerde de mesai yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eceabat ilçesindeki Kabatepe mevkisinde yer alan Çanakkale Atlı Jandarma Tim Komutanlığı, bölgenin asayişine katkı sağlıyor.

"Ötüken", "Oruç Reis", "Uğur" ve "Şanlı" isimleri verilen atlarla bölgeyi dolaşan ekipler, Şehitler Abidesi'nden 57. Alay Şehitliği'ne, Conkbayırı'ndan Kanlısırt'a kadar birçok noktada ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.

Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Tiryaki, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Tim Komutanlığı bünyesindeki 4 asayiş atı ile ikişer binici ve seyisin, dünya harp tarihinde önemli yer tutan çok önemli bir bölgede görev yaptığını söyledi.

"Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda görev yapmanın ayrı bir şeref olduğunu dile getiren Tiryaki, "Bölgede yaz sezonunun açılmasıyla Eceabat-Kabatepe mevkisinde bulunan plajlarda önleyici kolluk görevi icra ediyoruz. Motorlu ulaşım vasıtalarıyla ulaşım imkanı olmayan veya kısıtlı olan yerlerde atın sağladığı fiziki ve psikolojik üstünlük ile tırmanma, manevra ve küçük çapta engelleri geçebilme kabiliyeti, suç ve suçluyla mücadelede caydırıcılık oluşturuyor." dedi.

Tiryaki ayrıca deniz ulaşımında önemli bir yere sahip, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Kilitbahir-Çanakkale ve Kabatepe-Gökçeada feribot iskelesindeki araç trafiğinin düzenlenmesinde görev aldıklarını, yerli ve yabancı turistlerin kimlik ve pasaport kontrollerini yaptıklarını aktardı.

Tatilcilerin atlara büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Tiryaki, şöyle devam etti:

"Kontrollerimiz sırasında bizi hayranlıkla izleyen yerli ve yabancı turistler, böyle özel eğitimli ve heybetli atların görevi ve ırkı hakkında bize sorular sorarak, fotoğraf ve video çekiniyor. Hayvan sevgisi ve jandarmanın kolluk görevinin uyum içinde bir arada yürütülmesinin harika bir uygulama olduğuna dair olumlu tepkiler alıyoruz. Ayrıca Çanakkale Atlı Jandarma Tim Komutanlığı olarak, ata sporu olan biniciliğin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak maksadıyla ulusal ve uluslararası törenlerde Jandarma Genel Komutanlığını temsil ediyoruz."

Karada ve deniz kıyısında antrenman

Astsubay Murat Tiryaki, atlara sadece karada değil, deniz kıyısında da antrenmanlar yaptırdıklarını belirtti.

Bu sayede atın psikolojisini ve güven duygusunu pekiştirdiklerini söyleyen Tiryaki, "Böylece binici ile at arasında özel bir bağ kuruluyor. Atlarımızı belirli süre ve kurallar eşliğinde görev öncesi ve görev sonrasında tımar yapıyoruz. Havanın durumuna göre özel şampuanla yıkayarak bakım yağlarını sürdükten sonra istirahat etmeleri için padok ve baksına bırakıyoruz." diye konuştu.

Tiryaki, atlı jandarmada görev yapacak binici adaylarının, yetenekleri doğrultusunda sözlü ve uygulamalı mülakatlarla subay, astsubay ve uzman jandarmalar arasından seçilip Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında yaklaşık 8 ay kursa tabi tutulduğunu, başarılı olanların göreve başlatıldığını kaydetti.

Atların ayak bakımı ve nallanmasının da profesyonel nalbantlık ve binici eğitimi almış, alanında uzman askeri personel tarafından yapıldığı bilgisini veren Tiryaki, "Atların tırnağı zamanla uzadığı için aşınma ve mıhlarda gevşeme oluyor. Bu yüzden tırnak kesimini ve nal değişimini 45 günde bir tekrarlıyoruz. Görev yaptığımız bölgelerde asfalt ve beton zemin fazla olduğundan dolayı atın ayağının kaymaması için nala kaymayı önleyen özel bir pim çakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Atlı jandarma birliğini çok sevdik"

Ailesiyle İzmir'den gelen Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden Erkan Dokur, çocuklarına şehitlikleri göstermek istediğini dile getirdi.

Dokur, "Atlı jandarma birliğini çok sevdik. Çok beğendim, çok bakımlılar. Atların sürekli olmasının daha iyi olacağını, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daha çok çekeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ankara'dan gelen Betül Acer ise bölgeyi çok merak ettiğini ve ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu anlattı.

Şehitliği çok beğendiğini söyleyen Acer, "Buraya geldim, gördüm, çok beğendim. Aynı şekilde, atların heybeti olsun, kendileri olsun oldukça güzeller. Jandarma teşkilatı hakkında da personel tarafından bilgilendirildik. İyi ki de gelmişim, iyi ki de görmüşüm bu güzel yerleri." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA