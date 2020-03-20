TARİHİ YARIMADADAKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ersan SAN/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı.
Ersan SAN/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Tarihi yarımadadaki sessizlik havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarının ardından İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Tarihi yarımadadaki sakinlik dikkat çekti. Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği tarihi yarımada havadan görüntülendi
(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)
-Sultanahmet camii.
-Ziyarete kapatılan Topkapı sarayı ,Ayasofya,Yerebatan Sarnıcı.
-Sultanahmet meydanın boş görüntüleri.
-Ayasofya müzesinin arkasından görünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.
(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)
-Meydanın boş görüntüleri.
-Güvercinler.
-Ayasofya nın giriş kapısındaki turistler.
-Sultanahmet camii.
-Ayasofya müzesi.
-Fotoğraf çektiren turistler.
-Maske ile gezen turist.
-Genel ve detay görüntüler.
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Kaynak: DHA