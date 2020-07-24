Tarihi yarımadada ulaşım kısıtlaması Metro İstanbul, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla oluşan yoğunluktan dolayı tarihi yarımadaya yakın olan istasyonlarda hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Metro İstanbul, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla oluşan yoğunluktan dolayı tarihi yarımadaya yakın olan istasyonlarda hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarihi yarımadada oluşan yoğunluk nedeniyle tarihi yarımadaya yakın olan istasyonlarımızda hizmet verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii'nde Cuma namazındaki izdihamı önlemek için, Valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuş, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arası çalışmakta. Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA