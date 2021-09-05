Tarihi yarımadada Oryantiring yarışması
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Tarihi yarımadada Oryantiring yarışması

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Spor

- Tarihi yarımadada Oryantiring yarışması 500 sporcu Ayasofya Meydanında macera aradı Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Ayasofya'da Oryantiring Yarışması düzenlendi.

- Tarihi yarımadada Oryantiring yarışması

500 sporcu Ayasofya Meydanında macera aradı

İSTANBUL - Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Ayasofya'da Oryantiring Yarışması düzenlendi. 7'den 77'ye birçok yaşta yarışmaya katılan sporcular tarihi yarımadada bulunan Ayasofya'nın çevresine yerleştirilen hedeflere, harita ve pusula yardımıyla ulaşarak elde ettikleri şifrelerle yarışmayı tamamladı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada yaklaşık 500 sporcu ter döktü.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından bu yıl ilki olan 1. Ayasofya Oryantiring Yarışması düzenlendi. 7'den 77'e her kesimden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı etkinlikte, yarışmacılar gizem ve keşif dolu bir yolculuğa çıktı. Ayasofya'nın çevresine yerleştirilen hedeflere harita ve pusula ile ulaşan yarışmacılar tüm işaretleri toplayarak yarışmayı tamamladı. Bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte tarihi yarımadada bulunan Ayasofya'yı keşfeden sporcuların o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Tarihi yarımadada Oryantiring yarışması
Tarihi yarımadada Oryantiring yarışması
Tarihi yarımadada Oryantiring yarışması
Tarihi yarımadada Oryantiring yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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