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Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Genel

Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri İstanbul'da etkili olan sis, tarihi yarımadada masalsı görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL (İHA) - Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis, tarihi yarımadada masalsı görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii sis bulutu altında adeta kayboldu. Tarihi yarımadayı kaplayan sis bulutunun oluşturduğu masalsı anlar, drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri
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