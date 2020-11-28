Tarihi Yarımada yeni döneme güçlü şekilde hazırlanıyor
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Tarihi Yarımada yeni döneme güçlü şekilde hazırlanıyor

28.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:50
Tarihi Yarımada yeni döneme güçlü şekilde hazırlanıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Old City Otelciler Platformu Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Aydın Karacabay, "Sadece salgın sürecinde Tarihi Yarımada'da 10 adet kütüphane hizmete girdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Old City Otelciler Platformu Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Aydın Karacabay, "Sadece salgın sürecinde Tarihi Yarımada'da 10 adet kütüphane hizmete girdi. Bu kütüphaneler dünya standartlarında özelliklere sahip. Her sokağında bir tarih yatan bölgemiz, yeni dönemde kültür faaliyetleri ile de hem yerli hem de yabancı misafirlere hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Karacabay yaptığı açıklamada, İstanbul'un küresel ölçekteki turizm merkezi Tarihi Yarımada'nın, salgın sonrası dönem için hazırlıklarını başlattığını belirtti.

Tarihi Yarımada'daki otellerin salgın sürecini yenilenme ve restorasyon çalışmaları ile geçirdiğini ifade eden Karacabay, şunları kaydetti:

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"Suriçi hem şehrimizin hem de ülkemizin gözbebeği. Otelcilik bu salgında en fazla yara alan sektörlerin başında geliyor. Kasım ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 55'lere varan düşüşler yaşıyoruz ancak pandemi öncesi rezervasyonu olup gelemeyen yüzlerce yabancı turist misafirimiz var. Birçoğu 'Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Artık İstanbul'a gelmek istiyoruz' şeklinde e-postalar atıyor. Dünya uzun zamandır evinde oturuyor.

Bu durum bizim yakın gelecek için şimdiden hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Sadece bizler değil, Fatih Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğümüz de bölgemizi el üstünde tutuyor. Sadece salgın sürecinde bölgede 10 adet kütüphane hizmete girdi. Bu kütüphaneler dünya standartlarında özelliklere sahip. Her sokağında bir tarih yatan bölgemiz, yeni dönemde kültür faaliyetleri ile de hem yerli hem de yabancı misafirlere hizmet verecek."

Karacabay, Tarihi Yarımada'nın turizm açısından çok özel bir bölge olduğunu anımsatarak, "İstanbul'a gelen yabancı turistler bu bölgeyi ziyaret etmeden ülkelerine dönmüyor. Hem sektör temsilcileri hem belediyemiz hem de güvenlik güçlerimiz yeni döneme daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor. 2019'da İstanbul'da yaklaşık 15 milyon turist ağırladık. Pandemi yılında bu rakam 3,5-4 milyon seviyelerine geriledi ancak salgın sonrasında eski rakamların da üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasını dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğunu belirten Karacabay, "Ülkemizde faaliyet gösteren hemen her sektörün yakın gelecekte eski normale göre daha güçlü olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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