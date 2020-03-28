Tarihi yarımada sessizliğe büründü (1)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Tarihi yarımada sessizliğe büründü (1) - Haberler
İstanbul, Güncel

Tarihi yarımada sessizliğe büründü (1)

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından başta tarihi yarımada olmak üzere birçok ilçede park ve sahiller boş kalırken, vatandaşlar tedbirlere uydu.

28.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:02

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından başta tarihi yarımada olmak üzere birçok ilçede park ve sahiller boş kalırken, vatandaşlar tedbirlere uydu.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge ile virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerleriyle piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı.

Yasak kararı ve "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşların virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü.

Vapur, tramvay ve otobüs seferlerinde az sayıda vatandaşın seyahat etmesi dikkati çekti.

Tarihi yarımdanın simgelerinden Ayasofya ve Sultanahmet meydanları az sayıda turisti ağırladı.

Havadan görüntülendi

Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan yeni kararların İstanbul'da sahillere yansıması, AA ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Haftasonunun oldukça yoğun olduğu Ortaköy, Bebek ve Sarıyer sahillerinde vatandaşlar tedbirlere riayet etti.

Sahillerde yürüyüş yapmak isteyen bazı vatandaşları, güvenlik ekipleri yeni kararları bildiren anonslarla uyardı.

Bakırköy Ataköy Marina'da ve sahilde bekleyen polis ve güvenlik görevlileri, spor için gelen az sayıda kişiyi uyararak evlerine dönmelerini istedi.

Sahildeki spor alanlarındaki sessizlik dikkati çekerken parklarda zabıta ekiplerinin görev aldığı görüldü. Az sayıda balıkçı ise takalarıyla balık avına çıktı.

Tarihi yarımada sessizliğe büründü (1)

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Tarihi yarımada sessizliğe büründü (1)

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Donald Trump Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Basketbolcu Serdar Ortaç
Spor Basketbolcu Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tarihi yarımada sessizliğe büründü (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 14:03:44. #1.15#
title