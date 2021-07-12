TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ
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TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARİHİ Yarımada'da, turistlere yardımcı olmak amacıyla görevlendirilen "Gönüllü Turizm Elçileri" gerçekleşen törenle sahaya indi.

TARİHİ Yarımada'da, turistlere yardımcı olmak amacıyla görevlendirilen "Gönüllü Turizm Elçileri" gerçekleşen törenle sahaya indi.

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenen "Gönüllü Turizm Elçileri" projesi kapsamında 200 öğrenci, Tarihi Yarımada'ya ziyaret amacıyla gelen turistlere yardımcı olmak amacıyla göreve başladı. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü turizm elçileri, törenin ardından Sultanahmet, Ayasofya, Eminönü, Yerebatan, Divanyolu ve Kapalıçarşı olmak üzere toplam 6 bölgede görev yerlerine dağıldı. 6 bölgede bulunan takım liderleri ve beraberindeki gönüllü öğrenciler, üzerlerinde "Ask me/bana sor" yazılı mavi tişörtleri ile turistlere yardımcı oluyor.

"TARİHİ YARIMADA SOKAKLARINDA TÜRKİYE'NİN YÜZÜ OLACAKLAR"

Törene katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Tarihi Yarımdada, Türkiye'nin turizm potansiyelinin en yüksek olduğu alanlardan bir tanesi. Bu gençlerimiz de yıllardır Fatih'te uygulanan Gönüllü Turizm Elçileri projemiz, geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Bu yıl turizm sezonu başladı. Eğitimlerini aldılar ve sahaya indiler. Bu gençlerimiz, İstanbul'a gelen turistlere yol gösterme ve bilgilendirme anlamında yardımcı oluyorlar. Hepsi lise ya da üniversite düzeyinde öğrenciler. Bu proje, örnek teşkil edecek bir proje. Bu gençler şimdi Tarihi Yarımada sokaklarında Türkiye'nin yüzü olacaklar" dedi.

"HEM DİLİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ HEM DE YENİ ARKADAŞLAR EDİNİYORUZ"

Gönüllü Turizm Elçisi üniversite 2'nci sınıf öğrencisi Kübra Çapa, "Gönüllü olarak turistlere yardım etmek ve bu alanı daha iyi tanıtmak için buradayız. Biz de hem dilimizi geliştiriyoruz hem de yeni arkadaşlar ediniyoruz. Covid-19 sürecinde etkinlikler yapamadık. Bizim için bir fırsat oldu. Sadece İngilizce değil, Arapça, Rusça gibi dillerde konuşanlar da var. Burada turistlerle yüz yüze konuşma imkanı buluyoruz. Dilimizi geliştiriyoruz, sohbet ediyoruz" diye konuştu.

Takım lideri Nazlı Şevval Öztürk ise "Elçi arkadaşlarımız, 6 bölgede farklı dillerde turistlere yardımcı oluyorlar. Türkiye'yi daha iyi tanıtıyoruz. Biz de takım liderleri olarak disiplini ve uyumu sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ
TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ
TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ
TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ
TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ
TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ
TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ
TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ
TARİHİ YARIMADA'NIN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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