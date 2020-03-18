Tarihi Yarımada, koronavirüs tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşıyor
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Sultanahmet, İstanbul, Taksim, Güncel

Tarihi Yarımada, koronavirüs tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşıyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası sakin günler yaşanıyor.

18.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:10
Tarihi Yarımada, koronavirüs tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşıyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası sakin günler yaşanıyor.

İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olan Eminönü Meydanı, bugünlerde alışagelmiş kalabalığından yoksun bir görüntü sunuyor. Vapur, otobüs, tramvay gibi ulaşım güzergahı olmasına rağmen meydanın boş kaldığı gözlendi.

Meydanda kuruyemiş dükkanı bulunan Osman Çakır, 11 yıldır aynı yerde çalıştığını ve Eminönü Meydanı'nı hiç sakin görmediğini söyledi.

Birçok olayın meydanda yaşandığını belirten Çakır, "Burada sel de yaşadık 15 Temmuz'u da yaşadık, hiç böyle olmamıştı. Ben burada hatırlıyorum kar yağıyordu dizimize kadar, müşteri bastırıyordu ama şu an hiçbir şey yok, bomboş. Meydanda, saysanız 7-8 kişi yoktur. Normalde şu meydanda insan eksiz olmazdı, ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz." dedi.

Sultanahmet Meydanı

Tarihi Yarımada'nın en önemli meydanlarından olan Sultanahmet Meydanı da boş kaldı.

Sultanahmet Camisi ve Ayasofya'yı içerisinde barındıran tarihi meydan, hem bazı ülkelerle uçuşların durdurulması hem de alınan tedbirler kapsamında sakinliğini korudu.

Çok az sayıda turist, maske ve eldiven takarak gezilerini sürdürürken, meydana çıkan sokak ve caddelerde de trafik yoğunluğunun oldukça az olduğu görüldü.

Turizm işi yapan Engin Karagül de 35 yıldır Sultanahmet Meydanı'nda bulunduğunu belirterek, tarihi yeri hiç bu kadar sakin görmediğini dile getirdi.

Karagül, meydanda hayatın durma noktasında olduğunu sözlerine ekledi.

Taksim

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı da İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca çok sayıda işletmenin açılmaması nedeniyle boş kaldı.

Günün her saati kalabalık olan İstiklal Caddesi gibi yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası olan Taksim Meydanı da boş görüntüsüyle dikkati çekti.

İstiklal Caddesi girişinde dönerci dükkanı işleten Hayri Taş, 30 yıldır aynı yerde çalıştığını ve alanı daha önce bu kadar sakin görmediğini ifade etti.

Meydanda kötü olayların yaşandığı zamanlar da bile bu kadar sessizlik olmadığını söyleyen Taş, "Eğer benim ülkem, vatanım, milletim kazanacaksa işlerin hiç önemi yok." dedi.

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Kaynak: AA

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