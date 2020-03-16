Tarihi Yarımada’da virüs sessizliği: Kapalıçarşı’yı kapatabiliriz Turizm ve ticaretin en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Turizm ve ticaretin en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Tarihi Yarımada, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Konuya ilişkin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'yı geçici olarak kapatmayı düşünebiliriz." açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com