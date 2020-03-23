Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu Fatih'teki tarihi ve turistik mekanlarda 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.

Fatih'teki tarihi ve turistik mekanlarda 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda Tarihi Yarımada'da yaşlı vatandaşlar çağrıya uyarak evinde kaldı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanıyor.

Bu kapsamda, Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Yeni Cami çevresi, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya önü, Topkapı Sarayı girişi önünün sakin olduğu gözlendi.

Galata Köprüsü'nde ise balık tutan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarla diğer kimselerin sayısında oldukça azalma görülürken, Aksaray metro İstasyonu çevresinin de alınan tedbirler kapsamında genel olarak sakin olduğu dikkati çekti.

Kaynak: AA